Görümce, bir kadının eşinin kız kardeşine denir. Genellikle gerçek hayatta görümce ile gelinlerin pek anlaşamadığı ifade edilir. Bu nedenle rüyada görümce görmek rüya yorumları açısından zaman zaman olumsuz bir biçimde ele alınmıştır. Ancak yapılacak yorum rüyayı gören kişiye ve rüyada görülen diğer imgelere göre de değişiklik gösterir. Yazımızın devamını okuyarak "Rüyada görümce görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını öğrenebilirsiniz. Rüyada Görümce Görmek Rüyada görümce görmek, genellikle rüya tabiri kaynakları tarafından olumsuz bir biçimde ele alınır. Ancak olumlu yorumlara da rastlamak mümkündür. Olumsuz yorum, rüyada görümce görmenin daha çok sinsi bir düşmana işaret ettiği şeklindedir. Bu nedenle bu tür bir rüya gören kişinin etrafında, henüz farkında olmadığı ancak kendisine düşmanlık besleyen yakın birisinin var olduğu düşünülür. Bu nedenle pek çok rüya yorumcusu rüya sahibine etrafındaki insanlara dikkat etmesi yönünde tavsiye verir. Kimi kaynaklara göre ise rüyada görülen görümce, eş ile yaşanacak bir tartışma ya da kırgınlığın alametidir. Bu tartışma nedeni ile eşler arasındaki muhabbetin uzun bir dönem boyunca ortadan kaybolması mümkündür. Ancak rüya yorumcuları bu kırgınlığın uzun bir süre devam etmeyeceğini, eşlerin birbirine anlayış göstererek sorunu aşacağını ifade eder. Genellikle muhtemel bu tartışmanın başka insanların araya girmesi ile çözülmesi beklenir.

Ayrıca rüyada görümce görmek, özellikle rüya sahibinin genç bir kız olması halinde evlilik habercisi olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin yakın bir zamanda son derece mutlu bir evlilik yapacağı bir insanla tanışması ve evliliğe doğru ilk adımlarını hızlı bir biçimde atması söz konusu olabilir. Evli çiftler için ise bu rüya bazen yeni bir çocuğun müjdecisi olarak ele alınır. Rüyada görümce görmek ile ilgili yapılan bir diğer yorum, gelecek sevinçli bir haber ya da son derece sevilen bir misafirdir. Özellikle geleneksel kaynaklara göre rüyada görümce görmek, evde yeni bir neşe kaynağının ortaya çıkması olarak anlaşılır. Bu da genellikle sevindirici bir haber ya da misafir olarak yorumlanır. Rüyada Görümce ve Kaynana Görmek Rüyada kaynana ve görümceyi bir arada görmek, eşinizin ailesiyle yaşayacağı bir soruna delalet ediyor olabilir. Rüya yorumcuları genellikle böyle rüyaları olumsuz olarak ele alır. Dolayısıyla eşinizin ailesiyle yaşadığı problemlerin sizin ilişkinize yansıması muhtemeldir. Ayrıca rüyada görümce ve kaynana görmenin bir yorumu da ticaretle alakalıdır. Bu tür bir rüya gören kimsenin en ince ayrıntılara kadar hesaplayan bir karaktere sahip olduğu varsayılır. Bu tutumlu karakteri sayesinde kişinin kısa bir sürede ekonomik olarak rahat edeceği düşünülür.

Rüyada Görümcenin Ağladığını Görmek Rüyada görümcenin ağladığını görmek, rüya tabiri kaynakları tarafından birkaç farklı şekilde ele alınır. Bu yorumlardan biri rüyanın, akrabalık ilişkilerinde oluşacak problemlere işaret ettiği şeklindedir. Özellikle eşinizin akrabaları arasında sevdiğiniz ve dost gördüğünüz bazı kimselerin aile huzurunuzu kaçırması söz konusu olabilir. Bu nedenle ailenize yakın olan kimselere karşı dikkatli olmanız faydalı olabilir. Bir diğer yorum ise eşinizin yaşayacağı sıkıntılar ya da sağlık problemleri olarak ifade edilebilir. Bu yoruma göre rüyanızda ağladığını gördüğünüz görümcenizin ağlama sebebi eşinizin başına gelecek bir olaydır. Bilhassa rüyanızda görümceniz ağlarken siz de teselli eder bir konumdaysanız rüyanızın bu şekilde tabir edilmesi mümkündür. Rüyada Görümce ve Kızını Görmek Rüyada görümce ve kızını görmek kişinin hayatının herhangi bir alanında tartışmalı bir durumun içerisinde kalacağına işaret eder. Özellikle çalışan bir kadınsanız iş ortamınızda gergin bir havanın eseceği bir dönem yaklaşıyor olabilir. Rüyada Görümcenin Nişanlandığını Görmek Rüyada görümcenin nişanlandığını görmek, daha çok ailenizin üzerindeki kara bulutların dağılacağı şeklinde yorumlanır. Özellikle sıkıntılı bir dönemden geçiyorsanız kısa zamanda bu sıkıntıları atlatmanız beklenir. Ayrıca eşinizle aranıza giren çeşitli akraba ya da dostlarınızdan bu süreçte kurtulmanız ve ilişkinizdeki kırgınlıkları onarmanız söz konusu olabilir.

Rüyada Görümce ile Tartıştığını Görmek Rüyada görümce ile tartışmak, genellikle olumsuz bir biçimde ele alınan motiflerdendir. Rüyasında görümcesi ile tartışan bir kimsenin hayatında pek çok şeyin ters gideceği düşünülür. Gerek sosyal gerek çalışma hayatınızda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmanız muhtemeldir. Bu doğrultuda yakın zamanda hem maddi hem de ruhsal anlamda sıkıntılı bir dönem geçirebilirsiniz. Rüyada Görümceyi Hamile Görmek Rüyada görümceyi hamile görmek de benzer bir biçimde olumsuz yorumlara sahiptir. Genellikle bu tür bir rüya gören kimselerin başına yeni dertler açılacağı düşünülür. Bu dertlere eşinizin ya da sizin akrabalarınızın sebep olması muhtemeldir. Rüyada Görümcenin Sözlendiğini Görmek Rüyada görümcenin sözlendiğini görmek ile nişanlandığını görmek benzer bir biçimde ele alınabilir. Bu doğrultuda rüyada görümcenin sözlendiğini görürseniz sıkıntılı bir dönem geçiren ailenizin nihayet bu sıkıntılardan kurtulacağını söylemek mümkündür. Rüyada Görümcenin Öptüğünü Görmek Rüyada görümcenin öptüğünü görmek, genellikle evinize gelecek bir misafiri sembolize eder. Uzun kalacağı düşünülen bu misafir eşinizin ya da sizin en yakınlarınızdan birisi olabilir. Dolayısıyla iki tarafın da anne, baba ya da kardeşlerinden birini uzun bir dönem ağırlamanız gerekebilir.