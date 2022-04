Rüyada misafir görmek ne anlama gelir? Rüyada kalabalık, davetsiz misafir görmek ne demek?

Bugün artık bir beyin faaliyeti olarak bilimin konusu olsa da rüyalar bilim insanları için bile hala gizemini korumaya devam ediyor.

Misafir ve misafirlik, rüyalarda en sık karşılaşılan kavramlar. Bu kavramların karşılığı her toplumda, her çağda ve her kişi için hatta aynı kişinin hayatının değişik dönemlerinde farklı olabilir. Bu yüzden konusu misafir ve misafirlikle ilgili olan her rüyayı aynı şekilde yorumlamak da doğru olmaz.

Genel hatlarıyla misafirlik:

Bolluk, bereket, kısmet,kutlama,toplantı, yolculuk,maddi kazanç gibi sevindirici ve

Hastalık, kavga, ölüm, maddi kayıplar gibi endişe yaratan olayların habercisi olarak ele alınır.

Rüyada Eve Misafir Gelmesi

Eve misafir gelmesi:

Genellikle rüyayı gören kişinin yaşam standartlarının yükseleceğine, refaha, rahata kavuşacağına bir işaret olarak kabul edilir.

Misafirin yakınlık derecesine, kaç kişi olduğuna, yapılan ikrama ya da rüyayı gören kişinin ruh haline göre farklı anlamlar içeriyor olabilir.

Rüyada Eve Tanıdık Misafir Gelmesi

Eve gelen misafir tanıdık biriyse:

Rüya tabirinin yönünü, rüyayı gören kişinin bu misafirlik karşısında kendini nasıl hissettiği belirler. Gelen misafir rüya sahibini sevindirdiyse bu rüya iyiye yorulur. Uzun zamandır görmediği bir yakınıyla kavuşacağı, sıkıntılarından kurtulacağı ya da hayırlı bir kazanç elde edeceği söylenebilir.

Fakat eğer bu kişiyi misafir etmek rüya sahibinin kendisini gergin ve tedirgin hissetmesine sebep olduysa bu rüyanın zamansız maddi ve manevi kayıplara işaret ettiği söylenebilir.

Rüyada Eve Tanımadığın Misafir Gelmesi

Kişinin özel hayatını, mahremiyetini temsil eden evinde hiç tanımadığı birini misafir etmesi:

Sıkıntılı durumlara düşeceği şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi gerçek yaşamında, kendini güvende hissetmediği bir dönem geçiriyor olabilir. Aile hayatının, sahip olduğu maddi ya da manevi değerlerin tehlike altında olduğunu düşünüyor olabilir.

Rüyada Eve Erkek Misafir Gelmesi

Kimi rüya yorumcuları rüyada erkek misafir görmenin:

Eşler arasındaki şiddetli geçimsizliği işaret ettiğini söyler.

Öte yandan rüyayı gören kişinin cinsiyeti de bu rüyayı yorumlarken dikkate alınması gereken bir noktadır.

Rüyalarda otoriter gücü temsil eden erkek figürünün, kişinin özel hayatının sembolü sayılan evine misafir gelmesi, rüya sahibinin özel hayatının kendi iradesi dışında gelişen olayların etkisi altında olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Eve Kadın Misafir Gelmesi

Rüyalardaki kadın figürü:

Rüyayı gören kişinin misafir kadına karşı his ve düşüncelerine bağlı olarak sevgi, şefkat, güven, dirlik-düzen, doğum, huzurlu bir aile hayatı, iyi haber, istikrar, kararlılık gibi olumlu ya da dedikodu, karışıklık, ayrılık, maddi kayıplar gibi olumsuz şekilde değerlendirilebilir.

Rüyayı gören kişi bu misafirlikten memnun olduysa hayatında herkesi sevindirecek, aile bağlarını kuvvetlendirecek, manevi olarak güçlendiren gelişmeler olacağı şeklinde yorumlanır.

Eğer rüya sahibi bu kadını misafir etmekten hiç de hoşnut değilse, gergin günler geçireceğine işaret ediyor olabilir.

Rüyada Davetsiz Misafir Gelmesi

Rüyayı gören kişinin:

Kendi hayatıyla ilgili kararlarını uygulamaya koymak için çabalarken, öngöremediği engellerle ya da planlarında olmayan gelişmelerle karşılaşacağı şeklinde yorumlanır. Bu engel bir hastalık ya da doğal afet olabileceği gibi, aileye yeni katılacak bir bebek de olabilir.

Elinden gelenin en iyisini yaparak hayatını belli bir düzene oturtan kişinin bundan sonra karşılaşacağı her türlü gelişmeye hazırlıklı olması, en azından yılgınlığa düşmeden mücadeleye devam etmesi gerekir. Sonuçta hiçbir şey sonsuza kadar devam edemez.

Rüyada Çok Misafir Gelmesi

Rüyayı gören kişinin:

Kontrolü kaybettiği, işlerinde ya da sosyal ilişkilerinde başarılı olamayacağı vehmine kapıldığına işaret eder. Bu muhtemelen yersiz bir vehimdir ve rüya sahibi aynı anda pek çok şeyle ilgilenmek zorunda kaldığı için böyle hisseder.

İşlerini yetiştiremeyeceği ya da hayatındaki insanları küstüreceği, onları memnun edemeyeceği ve kendinden uzaklaştıracağı gibi endişeler taşıyordur.

Rüyada Ani Misafir Gelmesi

Ani misafir tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi rüyada da telaş yaratır.

Bu, gelen misafirin kim ya da kaç kişi olduğuna bağlı olarak geçici ve tatlı bir telaş olabileceği gibi:

Rüyayı gören kişiyi oldukça tedirgin eden ve artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüren bir panik haline de işaret ediyor olabilir.

Ani gelen misafir, rüya sahibinin hazırlıksız yakalanmaktan korktuğu, nasıl baş edeceğini bilemeyeceği ve bocalayacağı durumlar şeklinde yorumlanabilir.

Rüya sahibinin çok istediği ama yeterince donanımlı olmadığını düşündüğü bir iş girişimi ya da aniden ortaya çıkan bir sağlık sorunu olabilir.

Rüyada Beklenmedik Misafir Gelmesi

Rüyasında hiç beklemediği birinin misafirliğe geldiğini gören kişi:

Uzun zamandır unuttuğu belki de unutmak istediği bir durumla ya da kişiyle yüz yüze gelecek demektir. Bu durum, sonuçlarından memnun olmayacağını düşündüğü için uzun süredir ertelediği bir iş girişimi de olabilir, görmezden geldiği ama içten içe zihnini kemiren bir sağlık sorunu da.

Bu rüya, rüyayı gören kişinin içinde saklayıp endişesini büyütmek yerine, kontrolü eline alıp bir an önce harekete geçerek endişeyi ortadan kaldırması gerektiğine dair bir işaret olarak kabul edilebilir.

Rüyada Yatılı Misafir Gelmesi

Yatılı misafir:

Uzadıkça uzayan, bir türlü bitmek bilmeyen durumlar olarak yorumlanabilir.

Bir iş ya da arkadaş için gereğinden ve hak ettiğinden fazla zaman ve emek harcamış olmaya işaret eder.

Evine yani özel hayatına kabul ettiği kişinin gitmeyerek yatıya kalması, rüya sahibinin kendine özel yaşam alanlarının işgal edildiği, kendi başına karar verme iradesinin kısıtlandığı hissini yansıttığı söylenebilir.

Rüya sahibinin hayatında onun iyi niyetinden faydalanarak, maddi-manevi tüm kaynaklarını paylaşmayı kendine hak gören bir arkadaşı ya da akrabası olabilir.

Artan sorumluluklar, tek başına her işin üstesinden gelme gayreti, çevresinde kendisine destek olacak birinin olmaması, ilişkilerinin menfaate dayandığı şüphesi de rüyalarda yatılı misafir şeklinde tezahür edebilir.

Misafirlerin yatılı olması sorunların çözümünün biraz zaman alacağını işaret eder. Bazı yorumcular yatılı misafiri uzun soluklu ve karşılıklı iyi niyete dayanan bir dostluğun işareti olarak yorumlamayı tercih eder.

Rüyada Yemeğe Misafir Çağırmak

Rüyasında yemeğe misafir çağıran kişinin:

Sıkıntılarından kurtulduğu, elde etmek istediği başarıya ya da parasal hedeflerine ulaştığı ve artık uzun süredir ihmal ettiği özel hayatına, kendi ihtiyaçlarına zaman ayırabileceği söylenebilir.

Yemeğe misafir çağırmak, uzun süredir ihmal ettiğini bildiği ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediği şeklinde de yorumlanır.

Evinin kapılarını başkalarına açmak, onlarla yemeğini paylaşmak rüya sahibinin hayır işleyeceği, ihtiyaç sahiplerini sevindireceği, birini sıkıntıdan kurtaracağı olarak da değerlendirilir.

Rüyada İftara Misafir Gelmesi

İftar sofrası bolluk, bereket, görevini başarmış olmanın verdiği iç huzuru, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, verilen bir sözü ya da adağı yerine getirmek gibi çok çeşitli anlamlar taşıyor olabilir.

Rüyada iftarda misafir ağırlayan kişinin:

Zor zamanlarında kendisine destek olan yakınlarına minnet duyduğunu, kendisini onlara borçlu hissettiğini söyleyebiliriz.

Bu rüya aynı zamanda, zor geçen bir dönemin ardından gelen ferahlama döneminin ya da rüya sahibinin yaptığı hayır işleriyle kazandığı sevapların, aldığı duaların habercisi olarak da görülebilir.

Rüyada Yeni Eve Misafir Gelmesi

Yeni aldığı, taşındığı ya da yeni dekore ettiği evinde misafir ağırladığını gören kişi:

Bizzat yapmaktan ya da içinde bulunmaktan gurur duyduğu gelişmeleri çevresine ilan edecek anlamına gelir. Evinde sevdiği kişileri misafir eden kişi mutluluğunu paylaşmak, sevdiklerini de mutlu etmek ister.

Gelenler rüya sahibinin sevmediği kişiler ise, zamanında haksızlığa uğradığı bir durumun intikamını almak, kendisine kötülük yapanlara dersini vermek istediği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Misafir Etmek

Cumhurbaşkanı ya da başbakan gibi üst düzey bir devlet görevlisini misafir ettiğini gören kişinin:

İşinde yükseleceğine, terfi alacağına, ücretinin artacağına, yaşam şartlarının iyileşeceğine inanılır.

Eskiler bu tür rüyaları devlet memuriyetine yorarlardı. Uzun süredir iş arayan, maddi sıkıntılar çeken, gelecek kaygısı olanların rüyasında cumhurbaşkanı görmesi, iyiye işaret sayılırdı.

Rüya sahibinin miras, askerlik, vergi gibi devletle olan işlerinin başarıyla çözüleceğine, rahatlama yaşayacağına inanılır.

Rüyada Misafiri Evden Kovmak

Bizim gibi misafire özel bir önem atfedilen toplumlarda evden misafir kovmak:

Önemli hatta radikal kararlar alınacağına bir işaret olarak kabul edilebilir. Yapmak istediklerinin önüne geçen, başarılarını çekemeyen, kendisini maddi ve manevi zarara uğratan, insanlarla ilişkilerini bozan ve arkasından iş çevirdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkarmak istediğinin bir işareti sayılabilir.

Rüya sahibi girişimde bulunacağı bir iş, yatırım, evlilik ya da boşanma, mal-mülk satın alma ya da satma gibi büyük değişimler için ne gerekirse yapmaya, karşı çıkan seslere kulaklarını tıkamaya hatta gerekirse bu kişileri hayatından çıkarmaya kararlıdır.

Rüyada Misafir Ağırladığını Görmek

Misafir ağırlamak:

Hem bedenen harcanan emeği hem de maddi olarak yapılan harcamayı işaret eder. Yapılan ikramın zenginliğine, çeşidine ve ağırlanan misafirin yakınlığına göre, yorumda da farklılaşmalar olacaktır.

Rüyayı gören kişi, çevresindeki herkesin gözünün üstünde olduğunu, her hareketinin başkaları tarafından izlendiğini ve hata yapmasının beklendiğini hissediyor olabilir.

Öte yandan rüya sahibi artık hayatını düzene sokmuş, maddi kaygıları sona ermiş şeklinde de yorumlanabilir.

Rüya sahibi hayatını, maddi kaynaklarını, mal varlığını, zamanını diğer insanlarla paylaşmaktan çekinmeyen bir insandır da diyebiliriz.

Rüyada Başkasının Evinde Misafir Ağırlamak

Konuğunu kendi evinde değil de başkasının evinde ağırlamak:

Rüyayı gören kişinin içinde bulunmaktan memnun olmadığı bir hayatı yaşadığı şeklinde yorumlanabilir. Misafirlerini başkasının evinde ağırlayan kişi, görevlerini aksatmaz ama insanları özel hayatına sokmakta da temkinli davranmayı tercih eder. Bu yönüyle bu rüyanın çevreye duyulan güvensizliğin bir tezahürü olduğu da söylenebilir.

Rüyada başkasının evinde misafir ağırlamak rüyayı gören kişinin başka hayatlara, daha yüksek mevkilere, daha çok maddi güce özenmesi anlamında da değerlendirilir.

Bir diğer bakış açısı da bu rüyayı kişinin yardımseverliğine, çevresindeki insanlara kol kanat germesine, dost canlısı ve çok iyi bir arkadaş olmasına bağlar.

Rüyada Misafire İkram Hazırlamak

Rüyasında misafiri için ikramlıklar hazırlayan kişi:

Hayattaki hedefine ulaşmak için büyük bir gayret içindedir denebilir. Bir sınav için çalışmak, evlilik hazırlıkları, aileye yeni katılacak bir bebek gibi.

Rüya sahibinin hayatındaki gelişmeler için çevresindekilere borçlu olduğunu hissetmesi ve beklediği güzel günlere kavuştuğunda onları da sevindirmek, teşekkür etmek istemesi şeklinde yorumlanır. Misafir için ikram hazırlamak, gelecek günler için maddi ve manevi hazırlık yapmak olarak da yorumlanabilir.

Rüyada Misafire Yemek Yapmak

Rüyasında misafiri için yemek yaptığını gören kişi:

Gelecek planlarında yer alan yeni başlangıçlar için özenli bir gayret içindedir. Bu gayretinin karşılığında sevdiklerini, ailesini ve çevresini de sevindirecek bir sonuç alacağı söylenebilir. Rüya sahibi hayatta sahip olduğu şeyleri ve değerleri korumak için elinden gelen gayreti gösterecek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır.

Misafir, insanın hayatı boyunca karşısına çıkacak olan her türlü durumu ifade eder. İnsanın başına her zaman iyi şeyler gelmez. Kişinin iradesi dışında gelişen ve adına kader denen bu durumları tevekkülle kabul etmek, onlarla yaşamayı öğrenmek ve isyan ya da kavga etmektense hayata yeni bir yön vermek gerekir.

Rüyada Çay İkram Etmek

Rüyada konuğuna çay ikram etmek:

Rüyayı gören kişinin dertleşebileceği, gerektiğinde akıl danışabileceği, başı sıkıştığında yardım isteyebileceği bir dost arayışında olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Bu rüya aynı zamanda, kişinin yakın bir zamanda katılacağı bir toplulukta son derece sıcak karşılanacağı ve kabul göreceği anlamına da gelebilir.

Çay içmek, sıkıntılardan kurtulmak, huzura kavuşmak, iyileşmek, zor bir süreci atlatmış olarak artık güzel günlerin kapıda olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kalabalık Misafir Ağırlamak

Rüyalarda görülen kalabalıklar bir yönüyle de karmaşayı işaret eden bir simge olarak kabul görür.

Bu yönden ele alacak olursak, rüyasında kalabalık bir misafir grubunu ağırlayan kişinin:

Ruhsal olarak sıkıntılı bir dönem geçirmekte olduğunu ya da yakın bir gelecekte olacaklar için kaygılandığını söyleyebiliriz.

Kalabalık bir misafir grubunu ağırlamak, rüyayı gören kişinin rüya sırasındaki hislerine bağlı olarak yorumlanmalıdır. Rüya sahibi kendini iyi, mutlu, neşeli, huzurlu hissettiyse bu kalabalık misafir topluluğu nişan, düğün, sünnet gibi mutlu organizasyonların habercisi olabilir.

Eğer rüyayı gören kişi bu kalabalık misafir karşısında kendini üzgün, yorgun, çaresiz ya da yetersiz hissettiyse hastalık, cenaze ya da başka istenmeyen olaylar sonucu bir araya gelecek bir insan topluluğu şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Misafirliğe Gitmek

Rüyayı gören kişi bu misafirlikten ne derece memnun olduğuna, kime misafir olunduğuna ve nasıl ağırlandığına bağlı olarak değişik biçimlerde yorumlamak gerekir.

Rüyada misafirliğe gitmek:

Rüya sahibinin iş-güç, hayat gailesi, eş-çocuklar, ders yükü gibi sıkışmışlık hissi yaratan, zihinsel olarak kendisini yoran durumlardan uzaklaşmak istemesine ve belki de bir süreliğine uzaklaşacağına, nihayet dinlenmek için vakit bulacağına bir işaret olarak okunabilir.

Rüyada misafirliğe gitmek ve ikram görmek:

Rüya sahibinin gayretlerinin olumlu sonuçlanacağı, başarıları için ödüllendirileceği, yakınlarının başarılarıyla onurlandırılacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Tanımadığın Birine Misafirliğe Gitmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin, hayatında ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz gelişmeler için profesyonel yardım alma ihtiyacı hissettiğini söyleyebiliriz. Bu durum fiziksel bir sağlık sorunu olabilir ve rüyayı gören kişi endişe içinde kıvranmaktansa bir tıp doktorundan yardım almalıdır.

Rüya sahibinin misafirliğe gittiği ve önceden tanımadığı bu kişi, bir iş görüşmesini de işaret ediyor olabilir.

Ev sahibi olmak isteyen kişiler için banka ya da emlak danışmanlığı bürosu gibi uzman yardımı anlamına da gelebilir.

Rüyada Arkadaşının Evinde Misafir Olmak

Rüyayı gören kişinin:

Başına gelecek olumsuz durumlar için bir yakınından yardım alacağına yorulur. Arkadaşının evine misafir olan kişi yaşadığı hayattan, ilişkiden, çalıştığı işten bir süreliğine uzaklaşmak, yaşadıklarını salim kafayla düşünmek ama bu esnada kendini güvende hissetmek istiyordur.

Bu rüya rüya sahibinin yardım arayışı olarak yorumlanabileceği gibi çevresi tarafından sevilmek, kabul edilmek isteğini de yansıtıyor olabilir.

Rüyada Dağınık Eve Misafir Gitmek

Bu rüya:

Sıkıntıya işaret eder. Gelecek günlerde hayatının doğal seyrinde aksaklıklar olabileceği, geçici bir süre de olsa düzeninin bozulacağı, ilişkilerinin sekteye uğrayacağı ama kısa zamanda her şeyin yoluna gireceği şeklinde yorumlanır.

Bu rüya: