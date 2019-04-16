Rüyada ev görmek ne demek? Rüyada ev görmek ile ilgili rüya tabirleri

Evimiz hayatımızın çok önemli ir parçasıdır. Günümüz ne kadar kötü geçerse geçsin başımızı sokabileceğimiz bir evin bir yuvanın olması insana güven verir. Peki rüyada ev görmek ne anlama gelir? İnsanlar için bu kadar önemli olan ev ve yuva karımı rüyada tezahür ettiğinde bundan nasıl anlamlar çıkartmak gerekir. Bu soruya bir cevap bulabilmeniz için rüyada ev görmek ile beraber onunla yakından ilintili, rüyada dağınık, eski, 3 katlı ev görmek; ev aldığını, evin yandığını, ev taşıdığını vb. görmek gibi rüyaların tabirlerini bir araya getirdik. RÜYADA EV GÖRMEK Ev ve yuva kavramının insanlar için anlamı, rüyada görülen evin yorumu ile ilgili paraleldir denilebilir. Rüyada görülen ev benlinizi ve hayatınızı temsil eder. Başınızı sokacak bir yuva olan ev, rüyada da huzur ve güvenliğin simgesidir. Yalnız rüyada görülen evin durumu rüyanın yorumunu da etkilemektedir. Örneğin söz konusu ev temiz, yeni boyalı, derli toplu yani nezih ise bu rüyayı gören kişi için bereketli ve rahat bir yaşamın habercisidir. Tabii evin görülüş biçimiyle ilgili başka farklılıklar da değişik şekillerde yorumlanmaktadır.

RÜYADA EV ALDIĞINI GÖRMEK Rüyada ev satın aldığınızı görmek, yaşam tarzınızda, iş veya özel hayatınızda bir değişiklik yapacağınızın veya yapma isteğinizin olduğunun habercisidir. Rüyada bir şey satın almak genel olarak karar verme aşamasını ya da bir konuda kararsızlık içinde olduğunuzu gösterir. Rüyada ev satın almak da kendi hayatınızla ilgili bir karar verme aşamasını ya da kararsızlık içinde olduğunuzu temsil eder. RÜYADA DAĞINIK EV GÖRMEK Rüyada dağınık ev görmek, iyi şekilde yorumlanmaz. Rüya sahibi bekârsa anne, baba ve kardeşleri ile arasının açılması ve aralarındaki dirliğin, düzenin, dayanışmanın ve bağın zayıflayıp bozulmasına neden olacak bazı sorunların yaşanacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi eğer evliyse o zamanda aynı sıkıntıların eşi ile yaşanacağına işaret eder. Bu rüya, aile bireylerinin birbirleri arasında düşeceği çıkmaza ve anlaşmazlığa alamet eder. RÜYADA EV GEZDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada ev gezdiğini gören kişi yakın bir tarihte bulunduğu konumdan başka bir yere taşınacağına delalet eder. Rüya tabircilerine göre rüyada ev gezdiğini görmek, kişinin müjdeli bir haber alacağına, bu haber sayesinde de mutlu ve huzur dolu olacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA ESKİ EV GÖRMEK Rüyada eski ev görmek veya ahşap bina helal maldır veya yaşlı birinden kalacak mala mülke paraya işarettir. Rüyada ahşap bir ev görmek; hayırlı bir işe başlamak ya da evlilik alametidir. Tahtadan veya kerpiçten yapılmış bir eski eve giren haram mal edinmeğe çalışır. Öyle bir evden çıkan harama tövbe eder. Rüyada evinin kapısız olduğunu görmek, evin düzensizliğine işaret eder. RÜYADA 3 KATLI EV GÖRMEK Rüyada üç katlı ev görmek hayallerin gerçek olmasına rahat bir hayat sürmeye hayata sıkı sıkı tutunmaya şükretmeye delalet eder. RÜYADA EVİN YIKILDIĞINI GÖRMEK Rüyada evin yıkıldığını görmek, rüya sahibine ulaşacak musibet, yaşanacak sıkıntı ve üzüntü, sevilen birinin kaybı anlamlarına gelebilir. Rüyada evinin yıkıldığını görenin, eşi ile arası bozulur ve bazı tartışmalar yaşanır. Bu rüya sizi çekemeyen kişilerin yapacağı entrikalar sonucunda huzurunuzun bozulmasına, üzüntü çekmenize, mutluluğunuzun yerini keder ve üzüntünün almasına da işaret olabilmektedir. Bazen de bu rüya dinde eksikliğe, ibadetleri aksatmaya, kulluk derecenizin düşmesine yorulur.

RÜYADA EVİN YANDAĞINI GÖRMEK Rüyada kendi evinizin yandığını görmeniz, sizin ya da evde yaşayan herhangi birinin işlerinde büyük bir zarar edebileceğine yorumlanır. Ayrıca hane halkından birinin sağlığının bozulabileceğinin de habercisidir. RÜYADA EV TAŞIDIĞINI GÖRMEK Rüyada evinizi taşıdığınızı görmek, içinizdeki değişme isteğini temsil eder. Rüyada taşınmak aynı zamanda çıkılacak bir seyahatin de habercisi olabilir. Rüyada evinizden taşınmak, süren bir ilişkinizin ya da işinizin sona ereceği şeklinde de yorumlanır. Küçük bir evden çıkıp daha geniş bir eve taşındığını gören kişi, sorunlarından kurtulur ve feraha kavuşur. RÜYADA EV TADİLATI GÖRMEK Rüyada ev tadilatı görmek keyfinizi yerine getirecek güzel bir haber almaya ve sorunların üstesinden gelmeye, sorunların azalmasına ve şana ve şöhrete delalet eder. Rüyada ev tadilatı yaptırmak istememek ise sorumluluk almaktan kaçınmaya ve kendine olan güvenin az olmasına tabir edilir. RÜYADA EV GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Kendi Evini Görmek

Rüyasında kendi evini gören kişinin imanı tam olur. Kendi evine giren kişi helal rızık peşinden gider. Rüyanda eski püskü ve harabe bir ev gördüysen ve bu ev sizin ise uzun süre sıkıntıların devamına işaret eder. Eğer evinizi farklı bir yerde, mahallede, bölgede ve değişik görüyorsanız, üzüntü ve kederin yakında olduğuna işarettir.

Rüyada Büyük Ev Görmek

Rüyada büyük, geniş, ferah bir evde olduğunuzu ya da yaşadığınızı görmek, dertlerinizden kurtulup, daha güzel bir hayat yaşayacağının habercisidir. Büyük ve çok sayıda odası bulunan bir evde oturduğunuzu görmek, aynı zamanda içinizde birçok kişilik özelliğini birden barındırdığınızı da temsil edebilir. Rüyada görülen geniş bir ev, sizin veya bir yakınınızın hamile olabileceği şeklinde de yorumlanır. Rüyada Boş Ev Görmek

Rüyada boş bir ev görmek, ya da boş bir evin içinde bulunmak bilinçaltınızda güvensizlik duygusu ile ilgilidir. Kimseye kolay kolay güvenemediğinize işaret eder. Rüyada Duvarları Olmayan Bir Ev Görmek

Duvarları olmayan, etrafı açık bir evde olduğunuzu görmek özel hayatınızın veya iş hayatınızın gizliliğinden şüphe duyduğunuzu gösterir. Örneğin iş yaşamınızda herkesin gizlice sizin yaptıklarınızı izlediğini düşünüyor olabilirsiniz. Rüyada Evin Kaydığını Görmek

Evinizin bir yerden bir yere doğru kaydığını, hareket ettiğini görüyorsanız, bu sizin kişiliğinizde ve yaşantınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiğine işaret eder.

Rüyada Güzel Ev Görmek

Rüyada güzel ev görmek yakında sevinçli bir haber alacağınıza ve çok sevineceğinize delil sayılır. Beyaz Ev Görmek Rüya Tabiri

Rüyada görülen beyaz aydınlık ev görmek, yakında gerçekleşecek olan hayırlı bir yolculuğa çıkacağınız anlamına gelir. Beyaz ev görmek ailenizdeki canınızı sıkan bir sorunun yavaşça çözüleceğini ve son bulacağı anlamına gelir. Rüyada Geniş Ev Görmek

Rüyada geniş ev görmek kişinin içinde bulunduğu hal üzere yorumlanır. Mesela geniş ev ferahlık, mutluk demektir. Rüyada geniş bir evde oturduğunu gören kişi ferahlığa erişir ve tüm sıkıntılarından kurtulur. Geniş ev gören kişi eğer bir derde müptela olmuşsa o dertten kurtulur. Böyle bir evde oturduğunu görenin dünya hali de düzelir ve ferahlığa kavuşur. Rüyada Bahçeli Ev Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bahçeli ev görmesi maddi durumunun iyiye gideceğine işaret eder. Kişinin güçlenmesine yorumlanmaktadır. Kişinin zengin olacağına ve istediği her şeye erişeceğini ifade eder. Rüyada Bilmediği Bir Eve Girmek

Rüyada kişinin bilmediği bir eve gittiğini görmesi, gelecek kaygısına veya sonucu belli olmayan, kendisinde endişe yaratan bir durumun içinde olduğuna delalet eder. Aynı zamanda yeni bir ilişkiye başlamak veya iş değişikliğine yorumlanır.

Rüyada Rutubetli Ev Görmek

Aile içindeki ilişkilerin bozukluğuna, kazanılan paranın değeri bilinmediği için, bereketinin olmadığına ve bundan dolayı yoksulluk veya karamsarlığa delalet eder. Ayrıca evin neresinde rutubet olduğu yorum için önemlidir. Mutfaktaki rutubet, maddi konulara, yatak odasındaki, eşler arasındaki anlaşmazlığa, salondaki nemli ve küf için de olan yerler, kişinin sosyal yaşamında veya iş hayatındaki olumsuzluklara dikkat çeker. Rüyada Müstakil Ev görmek

Görmek veya orda yaşamak, kişinin belli kuralları bırakarak, daha özgür yaşamak istediğine yorumlanır. Bunun dışında kişinin kendi sorumluluğunu alacak duruma geldiği anlamına da gelir. Maddi gelirinin artmasına ve geniş bir aile kurarak, refah içinde yaşamak gibi güzel gelişmelere yorumlanır. Rüyada Ahşap Ev Görmek

Kişisel farkındalık ile birlikte, sıradan olmayan bir yaşama duyulan istek anlamına gelir. Aynı zamanda hayallerine ve hedefine ulaşmak, maddi ve manevi zenginliğe, itibar görmeye, herkes tarafından tanınan, belli bir ün sahibi olmaya delalet eder.