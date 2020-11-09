Rüyada halı yıkamanın sayısız manası var. Rüya tabircileri, rüyada yer alan diğer detayları da göz önünde bulundurarak rüyaya yeni yorumlar getirir. Rüyada halı yıkamak ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için derledik. Keyifli okumalar... RÜYADA HALI YIKAMAK Rüyada halı yıkamak, iyi biri ile tanışıp mutlu olmayı ifade eder. Rüyada halı yıkarken bir şeyler yazmak, kişinin çok yönlü biriyle bir araya geleceğinin müjdesini verir. Rüyasında halı yıkarken saçlarını tarayan birinin, hiçbir şeyi umursamadığı bir döneme gireceği yönünde yorum yapılır. Halı yıkarken avazı çıktığı kadar bağıran birinin, kısa zamanda sinirleneceği bir durum yaşayacağı söylenir. Rüyada halı yıkarken kitap okumak, kişinin uzun zaman boyunca tek başına yaşayacağına delalet eder. Rüyada halı yıkarken telefonda sohbet etmek, rüya sahibinin güvendiği birinden duygusal anlamda darbe yiyeceği yönünde yorumlanır. Rüyada bir öğretmenle beraber halı yıkayan bir kişinin, tez zamanda sevdiği birine kavuşup çok iyi hissedeceği söylenir.

RÜYADA BEYAZ HALI YIKAMAK Rüyada beyaz halı yıkamak, kişinin iyi kalpli birini kıracağına işaret eder. Rüyada beyaz halı yıkarken ağlamak, çoğu zaman rüya sahibinin bir hayalinden sonsuza dek vazgeçeceği manasına gelir. Rüyada beyaz halı yıkarken ölmek, rüya sahibinin hayırlı biriyle bir işe girişeceğine delalet eder. Beyaz halı eğer kırık beyaz bir renkteyse, kişinin midesini bulandıracak bir durumla karşılaşacağı söylenir. Beyaz halı yıkarken saçlarını kurutan rüya sahibinin, kardeşi ile alakalı bir sıkıntı yaşayacağı yönünde yorum yapılır. Eğer rüya sahibinin kardeşi yoksa, yakın bir arkadaşıyla tartışacağı söylenir. Beyaz halının üzerinde kan lekeleri varsa ve kişi bu lekeleri çıkarmak için halıyı yıkıyorsa, rüya sahibinin eline bol miktarda para geçeceği yönünde yorum yapılır. RÜYADA HALI KİLİM YIKAMAK Rüyada halı kilim yıkamak, rüya sahibinin her şeyini toplayıp başka bir şehre taşınacağına delalet eder. Eğer yıkanan halı kilim zaten temizse, kişinin bazı şeyleri hayatında boş yere yaptığını haber verir. Rüyada halı kilim yıkarken küfür eden birinin, tez zamanda işinden atılacağı söylenir. Eğer yıkanan halı ve kilim toprak rengindeyse, çevreden kötü birinin uzaklaşacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada halı kilim yıkarken küçük bir çocukla sohbet etmek, rüya sahibinin beklemediği anda güzel bir haber alacağının müjdesini verir. Halı kilim yıkarken aşağıda duran birine seslenmek, kişinin kendisini alakadar etmeyen bir şeyle uğraşacağına delalet eder.

RÜYADA HALI YIKAMAK VE ASMAK Rüyada halı yıkamak ve asmak, rüya sahibinin her bir derdinden kendi tırnaklarıyla kazıyarak kurtulacağına işaret eder. Bu rüya çoğu zaman kişinin içinde yer alan azmin ortaya çıkacağının müjdesini verir. Rüyasında halı yıkayıp asarken aşağı düşen birinin, temiz kalpli birini çok üzeceği yönünde yorum yapılır. Rüyasında halı yıkarken ve asarken hüngür hüngür ağlayan bir kişinin, pişmanlık duyacağı bir adım atacağı söylenir. Rüyada halı yıkayıp asarken akrabasıyla tartışan birinin, en kısa sürede kendini riske atacağı bir işe girişeceği biçiminde yorum yapılır. Yıkanıp asılan halı, mor bir halıysa ve üzerinde çeşitli desenler varsa kişinin kısa sürede düzenini değiştirerek yeni bir eve taşınacağı yönünde yorum getirilir. RÜYADA BANYODA HALI YIKAMAK Rüyada banyoda halı yıkamak, rüya sahibinin temiz biri ile tanışıp iyi anlaşacağını ifade eder. Banyo eğer kırık dökük bir biçimdeyse ve halı da eskimişse, kişinin emin olmadığı bir konuda büyük bir adım atacağı söylenir. Rüyada banyoda halı yıkarken vefat etmek, rüya sahibinin harika bir hayat süreceğine yorulur. Banyoda komşularla halı yıkayıp bol bol sohbet ettiğini gören rüya sahibinin, tez zamanda kavuşmak istediği birine kavuşacağı söylenir. Banyoda halı yıkarken bir yandan da bir şeyler içen rüya sahibinin, yaşamıyla alakalı her şeyi boş vereceği bir döneme gireceği yönünde yorum yapılır.

RÜYADA CAMİDE HALI YIKAMAK Rüyada camide halı yıkamak, hayırlı bir işin gerçekleşeceğini haber verir. Camide halı yıkarken ölmek, rüya sahibinin iyi bir insanla hayatını birleştireceği yönünde yorumlanır. Rüyada camide halı yıkarken ağlamak, kişinin manevi yönü kuvvetli biri ile tanışacağının müjdesini verir. Rüyasında camide halı yıkayıp türkü söyleyen birinin, büyük bir derdinden kurtularak, kendine yeni bir hayat kuracağı yönünde birçok yorum yapılır. Camide halı yıkarken etrafa selam veren birinin, ailesine maddi anlamda önemli bir yardım yapacağı söylenir. Rüyada camide halı yıkarken yardıma muhtaç çocuklara yardım eden rüya sahibinin gördüğü bu rüya genel anlamıyla, yaşamında karşısına iş konusunda yeni fırsatların çıkacağına işaret eder. RÜYADA ÖLÜYLE HALI YIKAMAK Rüyada ölüyle halı yıkamak, var olan her bir derdin geçeceğini ifade eder. Rüyada beraber halı yıkanan ölü kişi, gerçek hayatta yaşıyorsa bu kişinin sağlığının iyiye gideceği söylenir. Rüyada ölüyle halı yıkayıp balkondan aşağı atmak, rüya sahibinin akla hayale sığmayacak bir durum yaşayacağına işaret eder. Rüyada ölüyle halı yıkarken yabancı şarkılar dinlemek, rüya sahibinin yüksek mertebede önemli bir konumda iş bulacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ölüyle halı yıkayıp birilerinin dedikodusunu yapmak, rüya sahibinin kısa bir zaman içinde ailesinden birinin sağlık durumuyla alakalı olumsuz bir haber öğreneceği söylenir.