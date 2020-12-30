Uyku esnasında zihin, gün içerisinde olduğundan farklı frekanslarda olsa da çalışmaya devam eder. Bu çalışma sırasında insan zihni, rüya ismi verilen zihinsel süreçleri meydana getirir. Tarih boyunca merak konusu olan ve anlaşılmaya çalışılan rüyalar, son derece çarpıcı imgeler içerebileceği gibi gündelik hayatın rutin akışı içerisinde karşımıza nesneleri de konu alabilir. Rüyada süpürge görmek de daha çok ikinci kategorideki rüya imgelerinden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada süpürge görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, muhtelif kaynaklardan aktardığımız açıklamalar aracılığıyla rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Süpürge Görmek Rüyada süpürge görmek, uyku esnasında sık sık karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Dolayısıyla imgenin, tabiri son derece merak edilen imgeler arasında olduğunu söylemek mümkündür. Buna paralel bir biçimde rüya tabiri kaynaklarında da rüyada süpürge görmek ile ilgili çok sayıda açıklama ve yorum mevcuttur. Rüyada süpürge görmek, rüya yorumcuları tarafından kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz bir biçimde ele alınmıştır. Nitekim rüya tabiri bakımından rüya içerisinde yer alan diğer imgelerin önemini de gözden kaçırmamak gerekir.

Rüyada süpürge görmek hakkında en öne çıkan yorumlardan biri sıkıntı ve dertlerden kurtulmak şeklindedir. Bu doğrultuda rüya sahibinin yeni bir düzen kuracağı ve hayatına yeni bir başlangıç yapacağı yapılır. Kişinin bu süreçte yavaş yavaş düze çıkmayı başarması beklenir. Özellikle yeni bir süpürge görmek mutlu ve huzurlu günlerin son derece yakın olduğunu gösterir. Buna ek olarak rüyada süpürge görmek hane içerisinde sağlık sorunları yaşayacak birisine delalet ediyor olabilir. Rüya yorumcuları, bilhassa görülenin eski bir süpürge olması halinde sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekmiştir. Hane içerisinde halihazırda bir hastalıkla mücadele eden bir kimse varsa rüya kişinin durumunun ağırlaşacağının habercisidir. Öyle ki evin diğer fertlerinin her türlü sonuca hazırlanması gerekebilir. Son olarak, rüyada süpürge görmek yeni bir hayata başlamak ile benzer bir biçimde yeni bir eve taşınmak şeklinde de tabir edilmiştir. Bazı rüya tabiri alimlerine göre, özellikle uzun yıllardır aynı bölgede yaşayan rüya sahiplerinin yeni bir eve taşınması ve hiç alışık olmadığı bir yaşam alanına sahip olması muhtemeldir. Bu bağlamda kişinin alışma süreci biraz zorlu geçebilir.

Rüyada Elektrikli Süpürge Görmek Rüyada elektrikli süpürge görmek, genellikle maddi konularla bağlantılı bir biçimde ele alınan bir imgedir. Rüya tabiri alimlerinin büyük çoğunluğuna göre rüyasında elektrikli süpürge gören bir kimse maddi anlamdaki sıkıntılarından kurtulacaktır. Bu doğrultuda kişinin geleceğinin geçmişinden daha huzurlu bir mahiyet gösterdiğini ifade etmek mümkündür. Rüyada Süpürge Almak Rüyada süpürge almak, rüya sahibinin olgun bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca kişinin geçmişte başından geçen bir sürü olay neticesinde büyük tecrübeler kazandığı düşünülür. Rüya sahibinin bu oturmuş karakteri sayesinde iş hayatında karşılaştığı sıkıntıları maharetli bir biçimde atlatacağına ve bu sayede önemli mevkilere geleceğine inanılır. Kişinin böylelikle daha yüksek bir gelir seviyesine erişerek finansal sıkıntılarını da geride bırakması muhtemeldir. Rüyada Süpürge ve Kürek Görmek Rüyada süpürge görmek, tek başına ele alındığında daha çok maddi sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Kürek görmek ise rüya sahibine yardımcı olacak bir kimseyi sembolize eder. Bu doğrultuda süpürge ve küreğin birbirini destekleyen iki imge olduğunu söylemek yanlışlık olmayacaktır. Bu tür bir rüya gören kimselerin sıkıntılarını geride bırakabilmek için yakınlarının desteğine ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

Rüyada Süpürge Yaptığını Görmek Rüyada süpürge yaptığını görmek genellikle rüya sahibinin uzun süredir hayalini kurarak üzerinde çaba harcadığı projelere işaret eder. Rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmek için bir süre daha mücadele etmesi gerekecektir. Ancak sürecin sonunda kişiyi gerek maddi gerekse de manevi bakımdan büyük kazançların beklediği düşünülebilir. Yine de kişinin çabalamayı bir an bile bırakmaması ve ciddi anlamda bir mücadele vermesi son derece önemlidir. Rüyada Ölünün Elinde Süpürge Görmek Rüyada ölünün elinde süpürge görmek rüya yorumcularının büyük çoğunluğuna göre sağlık sorunlarının habercisidir. Öyle ki rüya maalesef bir vefat haberi olarak da ele alınmaya uygundur. Özellikle hane içerisinde bir hastanın olduğu durumlarda rüya vefat habercisi olarak kabul edilir. Buna ek olarak rüya sahibinin ya da ailesinden bir kimsenin büyük sağlık sıkıntılarıyla karşılaşacağı düşünülür. Rüyada Yeşil Süpürge Görmek Rüyada yeşil süpürge görmek, genellikle aile içerisinde meydana gelecek sıkıntılara yorulur. Bu doğrultuda rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemden geçmesi olasıdır. Aile içerisinde söylenen bir yalanın uzun bir süre aile fertlerinin tamamını üzmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kimi rüya tabiri alimlerine göre rüyada yeşil süpürge görmek, rüya sahibinin iş hayatında alacağı büyük risklerin altında ezileceği şeklinde ele alınmalıdır. Her iki yoruma göre de rüyada yeşil süpürge görmenin son derece olumsuz bir imge olduğunu söylemek mümkündür.