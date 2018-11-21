Rüyada halı görmek ne demek? Rüyada halı yıkamak, yıkandığını görmek ne anlama geliyor?

Rüya tabirleri pek çok kişi için çok önemlidir. İnsanlar rüyalarında gördükleri şeylerin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorlar. İnsanların merak ettikleri konulardan biri de rüyada halı görmektedir. Rüyada halı görmek nedir, gerçek hayatta sizin için ne anlama geliyor. Rüyada halı yıkamak, halı yıkandığını görmek, rulo halı görmek, halı almak arasındaki farklar nelerdir?
Rüyada halı görmek zenginlik ve bolluk işareti olarak yorumlanır. Rüyada halı görmek, varlıklı arkadaşlara sahip olacağınıza delalet olabilir. Halı üzerinde yürüdüğünü görmek, mutlu olacağınızı işaret eder.
Zenginliğin ve bolluğun simgesidir. Zengin arkadaşlar edineceğiniz anlamına da gelir. Eğer bir halı üzerinde yürüdüğünüzü gördüyseniz, çok zengin ve mutlu olacaksınız.
Halının bir diğer anlamı da hoşluk ve hafifliktir. Özellikle halı üzerinde yürüdüğünü gören kişi çok şanslıdır bu onun ömrü boyunca mesut ve bahtiyar olacağı anlamına gelir. Halının bir diğer anlamı da helal mal ve para kazanma onuruna nail olmaktır. Kişi rüyasında sadece kendisine özel olarak yere halı serildiğini görürse bu onun ileride çok zengin biri olacağına ve uzun yaşayacağına delalet eder. Halı görmek genel olarak çok iyidir.
Rüyada halı yıkadığını görmek, kişinin hayırlı, temiz işler peşinde olduğuna delalet eder. Rüyada halı yıkamak ayrıca ferahlık anlamına gelirken bir diğer yandan da zengin olamaya rivayet edilir. Rüya sahibinin şansının, bahtının ve kısmetinin kıskanılacak kadar açık olacağına, hayatının da herkesin imreneceği ve sahip olmak isteyeceği kadar güzel geçeceğine rivayet edilir. İşlerin angarya yükünden kurtulmaya, daha az yorulup, daha az çalışarak eskisinden iki kat kazanç elde etmeye, rahata ermeye, hayra ve bolluğa kavuşmaya ve de düze çıkmaya işaret eder.
Rüyada halının yıkandığını görmek kendisine hayır getirmeyecek kararlar alacağına, tüm aksiliklerin üst üste geleceğine, gerekirse başkaları ile ortaklık içine gireceğine, hayırlı kişiler ile büyük bir ortaklık kuracağına, işlerini, yaşayacağı büyük bir sorun yüzünden kısa süreliğine ertelemek zorunda kalacağına, sevdiği kişiler ile yeni işlere imza atacağına, özel hayatında heyecanlı ve mutlu zamanlar yaşayacağına, bunun da kendisine hem özgüven hem de bolluk ve bereket getireceğine, atılan adımların sevilen kişilere de katkı sağlayacağına tabir olunur.
Rüyanızda kendiniz için yere yeni bir halı serildiğini görürseniz bu dünyada uzun bir ömre, bol rızka sahip olacaksınız diye yorumlanır.
Rüyanızda rulo halıyı sırtınıza atıp bir yere götürüyorsanız bu iyiye işaret değildir. Bu tüm maddi varlığınızın, zenginliğinizin yayınınıza alıp götürebileceğiniz kadar azalacağına işaret eder.
Kişinin rüyasında halı mağazası görmesi, rüya sahibinin mal varlığının artacağına delalet eder.
Rüyanızda bilmediğiniz bir yerde tanımadığınız kişiler bir halı serdiğinde halının üzerinden geçiyorsanız bu memleketinizden ayrılıp gurbete gideceksiniz demektir.
Rüya sahibinin rüyasında halı aldığını görmesi, kişinin hayatındaki önemli işlere göre yorumlanır. Halı alan kişinin çevresinde tanınacağına rivayettir.
Rüyada halı hediye almak kendisine yapılacak bir ihanetten ötürü büyük bir üzüntü içine düşeceğine, maddi ve manevi olarak çok zor bir noktaya geleceğine, aile bireyleri ile tartışma yaşayacağına, büyük bir ferahlık ve mutluluk yaşayacağı bir döneme gireceğine, istediği bir proje için yatırım yapmaya başlayacağına, çok üzüntülü ve sorunlu olaylar yaşanacağına, kendini her konuda geliştireceğine ve hayatında kendisi için dönüm noktası sayılacak kararlar alacağına, rahatlatacağına ve manevi olarak güç vereceğine, işin kısa bir süre düzgün bir şekilde ilerlemesinin ardından bazı sorunlardan ötürü günden güne kötüye gideceğine ve bu yüzden çok yakın bir zaman içinde yeni bir işe girme konusunda bazı adımlar atılacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kendi çabası ile kurtulup çok mutlu olacağına yorulur.
Rüyada küçük halı görmek, hem küçük hem de geniş olmayan halı görmek kötüye yorulur. Rüyasında halının küçük ya da dar olduğunu gören rüya sahibinin hayatının çok uzun sürmeyeceği gibi mal varlığını da kaybedeceğine rivayet eder.
Rüyada eski halı ya da yırtılmış bir halı görmek de darlığa ve yokluğa düşmeye delalet eder. Rüya sahibi ileride fakirleşecek ve geçim derdine düşecek anlamına gelir.
Rüyada düz olmayan, çiçek desenli ya da herhangi bir deseni olan bir halı görmek çok iyidir ve kişinin dünyalığına işaret eder. Yani malının çok olacağı anlamına gelir.
Rüyada halı satın almak sıkıntılarını ve borçlarını bu sayede ortadan kaldıracağına, kendisini çekemeyen insanların çok kötü durumlara düşeceğine, eğitim konusunda bir adım atılacağına yorulmaktadır.
Rüyada halının üzerinde uçmak sorunlarından arınacağına, aile hayatının hiç olmadığı kadar güzel olacağına, kısa süre içinde daha dirençli bir şekilde işlerine asılacağına ve kendisini daha rahat hissedeceğine, sahip olduklarının kıymetini elindeyken bilmeyeceğine ve bu nedenle ele güne muhtaç olacağına tabir olunur.
RÜYADA LEKELİ HALI GÖRMEK
Rüyada lekeli halı görmek maddi ve manevi olarak çok iyi bir noktaya gelineceğine, başarılı birçok çalışmaya ve projeye imza atılacağına, ekmeğini alın teri ile kazanacağına yorulur.
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