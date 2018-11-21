Rüyada halı görmek ne demek? Rüyada halı yıkamak, yıkandığını görmek ne anlama geliyor?

Rüya tabirleri pek çok kişi için çok önemlidir. İnsanlar rüyalarında gördükleri şeylerin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorlar. İnsanların merak ettikleri konulardan biri de rüyada halı görmektedir. Rüyada halı görmek nedir, gerçek hayatta sizin için ne anlama geliyor. Rüyada halı yıkamak, halı yıkandığını görmek, rulo halı görmek, halı almak arasındaki farklar nelerdir? RÜYADA HALI GÖRMEK Rüyada halı görmek zenginlik ve bolluk işareti olarak yorumlanır. Rüyada halı görmek, varlıklı arkadaşlara sahip olacağınıza delalet olabilir. Halı üzerinde yürüdüğünü görmek, mutlu olacağınızı işaret eder. Zenginliğin ve bolluğun simgesidir. Zengin arkadaşlar edineceğiniz anlamına da gelir. Eğer bir halı üzerinde yürüdüğünüzü gördüyseniz, çok zengin ve mutlu olacaksınız. Halının bir diğer anlamı da hoşluk ve hafifliktir. Özellikle halı üzerinde yürüdüğünü gören kişi çok şanslıdır bu onun ömrü boyunca mesut ve bahtiyar olacağı anlamına gelir. Halının bir diğer anlamı da helal mal ve para kazanma onuruna nail olmaktır. Kişi rüyasında sadece kendisine özel olarak yere halı serildiğini görürse bu onun ileride çok zengin biri olacağına ve uzun yaşayacağına delalet eder. Halı görmek genel olarak çok iyidir.

RÜYADA HALI YIKADIĞINI GÖRMEK Rüyada halı yıkadığını görmek, kişinin hayırlı, temiz işler peşinde olduğuna delalet eder. Rüyada halı yıkamak ayrıca ferahlık anlamına gelirken bir diğer yandan da zengin olamaya rivayet edilir. Rüya sahibinin şansının, bahtının ve kısmetinin kıskanılacak kadar açık olacağına, hayatının da herkesin imreneceği ve sahip olmak isteyeceği kadar güzel geçeceğine rivayet edilir. İşlerin angarya yükünden kurtulmaya, daha az yorulup, daha az çalışarak eskisinden iki kat kazanç elde etmeye, rahata ermeye, hayra ve bolluğa kavuşmaya ve de düze çıkmaya işaret eder. RÜYADA HALI YIKANDIĞINI GÖRMEK Rüyada halının yıkandığını görmek kendisine hayır getirmeyecek kararlar alacağına, tüm aksiliklerin üst üste geleceğine, gerekirse başkaları ile ortaklık içine gireceğine, hayırlı kişiler ile büyük bir ortaklık kuracağına, işlerini, yaşayacağı büyük bir sorun yüzünden kısa süreliğine ertelemek zorunda kalacağına, sevdiği kişiler ile yeni işlere imza atacağına, özel hayatında heyecanlı ve mutlu zamanlar yaşayacağına, bunun da kendisine hem özgüven hem de bolluk ve bereket getireceğine, atılan adımların sevilen kişilere de katkı sağlayacağına tabir olunur.

RÜYADA ÖNÜNDE HALI SERİLMEK Rüyanızda kendiniz için yere yeni bir halı serildiğini görürseniz bu dünyada uzun bir ömre, bol rızka sahip olacaksınız diye yorumlanır. RÜYADA RULO HALI GÖRMEK Rüyanızda rulo halıyı sırtınıza atıp bir yere götürüyorsanız bu iyiye işaret değildir. Bu tüm maddi varlığınızın, zenginliğinizin yayınınıza alıp götürebileceğiniz kadar azalacağına işaret eder. RÜYADA HALI MAĞAZASI GÖRMEK Kişinin rüyasında halı mağazası görmesi, rüya sahibinin mal varlığının artacağına delalet eder. YERE SERİLAN HALININ ÜZERİNDEN GEÇMEK Rüyanızda bilmediğiniz bir yerde tanımadığınız kişiler bir halı serdiğinde halının üzerinden geçiyorsanız bu memleketinizden ayrılıp gurbete gideceksiniz demektir. RÜYADA HALI ALMAK Rüya sahibinin rüyasında halı aldığını görmesi, kişinin hayatındaki önemli işlere göre yorumlanır. Halı alan kişinin çevresinde tanınacağına rivayettir. RÜYADA HALI HEDİYE ALMAK Rüyada halı hediye almak kendisine yapılacak bir ihanetten ötürü büyük bir üzüntü içine düşeceğine, maddi ve manevi olarak çok zor bir noktaya geleceğine, aile bireyleri ile tartışma yaşayacağına, büyük bir ferahlık ve mutluluk yaşayacağı bir döneme gireceğine, istediği bir proje için yatırım yapmaya başlayacağına, çok üzüntülü ve sorunlu olaylar yaşanacağına, kendini her konuda geliştireceğine ve hayatında kendisi için dönüm noktası sayılacak kararlar alacağına, rahatlatacağına ve manevi olarak güç vereceğine, işin kısa bir süre düzgün bir şekilde ilerlemesinin ardından bazı sorunlardan ötürü günden güne kötüye gideceğine ve bu yüzden çok yakın bir zaman içinde yeni bir işe girme konusunda bazı adımlar atılacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kendi çabası ile kurtulup çok mutlu olacağına yorulur.