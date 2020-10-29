Rüyada ev temizlemenin birçok anlamı var. Rüya tabircileri, rüyada bulunan öteki detayları da göz önüne alarak bu rüyaya yeni yorumlar getiriyor. Rüyada ev temizlemek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım! Rüyada Ev Temizlemek Rüyada ev temizlemek, rüya sahibinin tüm sıkıntılarından kurtularak huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyada temizlenen ev çok kirliyse, kişinin bir işten alnının akıyla çıkacağı söylenir. Rüyada tanıdık birileri ile ev temizlemek, manevi sorunların biteceğine ve maddi sorunların başlayacağına yorulur. Rüyada ev temizlerken mutluluktan ağladığını gören birinin tez zamanda iş bularak geçimini sağlayacağı söylenir. Rüyada ev temizlerken şarkı söyleyip dans eden rüya sahibinin, çok eğlenceli bir iş bulacağı ve bu işi yaparken kendini inanılmaz derecede iyi hissedeceği yönünde yorum yapılır. Rüyada Birinin Evini Temizlemek Rüyada birinin evini temizlemek, rüya sahibinin çok sevdiği birine maddi ve manevi anlamda yardımda bulunacağının müjdesini verir. Tanıdık birinin evini temizlemek, dert edilen her şeyin unutularak yerini huzura bırakacağına işaret eder. Rüyada yaşlı birinin evini temizlemek, maddi anlamda omuzlanan yüklerin azalacağına delalet eder. Hatta bu rüya, kısa zamanda bir yerden para geleceğinin haberini verir. Rüyada birinin evini temizlerken yangın çıktıysa ve rüya sahibi evden koşarak çıktıysa bu rüya, ailevi bir sorun yaşanacağı manasına gelir. Fakat bu sorunun bir an evvel çözülerek yerini mutluluğa bırakacağı söylenir.

Rüyada Eski Ev Temizlemek Rüyada eski ev temizlemek, rüya sahibinin hayalini kurduğu bir şeye bir aile büyüğü aracılığı ile kavuşacağına delalet eder. Eski bir evi temizlerken içtenlikle ağladığını gören birinin, annesi ve babasıyla alakalı olumlu bir gelişme öğrenerek kendini çok iyi hissedeceği söylenir. Bu rüya aynı zamanda sağlıkla ilgili olumlu durumları haber verir. Rüyada eski ev temizlerken şarkı söylemek ise rüya sahibinin hayallerine kavuşamayacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin hayallerine kavuşmak için biraz daha sabretmesi gerektiğine yorulur. Rüyasında eski bir evi temizlerken korktuğunu hisseden birinin, kardeşleri ile arasındaki bağın kuvvetleneceği söylenir. Rüyada Yeni Bir Ev Temizlemek Rüyada yeni bir ev temizlemek, rüya sahibinin evine lüks eşyalar alacağının haberini verir. Bu rüya aynı zamanda haneye girecek helal kazanca ve bol rızka işaret eder. Yeni bir evi temizleyip eve yerleşmek ise kişinin tüm maddi sorunlarından bir anda kurtulup rahata ereceğini ifade eder. Rüyada yeni bir evi aileyle beraber temizlemek, dert edilen her bir sorunun boş yere dert edildiğini ve kişinin sorunlarının üstesinden tek başına geleceğini gösterir. Rüyada yeni bir ev temizlerken evin penceresinden aşağı düşmek, kişinin yaşayacağı talihsiz bir durumun haberini verir.

Rüyada Evde Çöp Temizlemek Rüyada evde çöp temizlemek, maddi sıkıntıların hızla kaybolacağı manasına gelir. Çöpleri temizleyip dışarı atmak ise kişinin duygusal anlamda düştüğü boşluktan çıkacağına delalet eder. Temizlenen çöpleri tekrar evin içine atmak, tecrübesiz biriyle tanışılacağına işaret eder. Rüyada Evde Kurt Temizlemek Rüyada evde kurt temizlemek, kişinin yaşayacağı maddi zorlukları betimler. Rüyada kurt temizlenen ev eğer bir emlakçı aracılığıyla tutulduysa, rüya sahibinin birinden borç para alacağı söylenir. Rüyada Çamurlu Ev Temizlemek Rüyada çamurlu ev temizlemek, rüya sahibini sıkan bir durumun yok olacağına delalet eder. Evi birileriyle temizlemek ise kişinin birinden manevi yardım alacağına işaret eder. Rüyada Evin Tozunu Temizlemek Rüyada evin tozunu temizlemek, rüya sahibinin birinden borç para alacağı yönünde yorumlanır. Evin tozunu temizleyip kaçmak ise kişinin sorunlarıyla yüzleşeceğine işaret eder. Rüyada 3 Katlı Ev Temizlemek Rüyada 3 katlı ev temizlemek, kişinin altından zorlukla kalkabileceği bir işin içerisinde yer alacağına yorulur. Eğer ev yeni bir evse ve 3 kattan oluşuyorsa, rüya sahibinin ailesi ile alakalı iyi bir haber alacağı söylenir. Bu haberin ise sağlıkla alakalı bir şey olduğu söylenir.

Rüyada Ölmüş Kayınvalidenin Evini Temizlemek Rüyada ölmüş kayınvalidenin evini temizlemek, kişinin iç sıkıntılarından arınarak kendini çok iyi hissedeceği bir döneme gireceğine delalet eder. Eğer rüya sahibi zaten mutlu ve huzurlu biriyse bu rüya, bir yerden toplu halde gelecek paraya işaret eder. Ölmüş kayınvalidenin evini temizlerken dans ettiğini gören birinin manevi anlamda rahatlığa kavuşarak eskisinden bile mutlu olacağı söylenir. Bir kişi ölmüş kayınvalidesinin evini sirke ile temizlediğini görüyorsa bu rüya, yaşamında yer alan kötü niyetli insanların kendisinden hızla uzaklaşacağı manasına gelir. Rüyada Ölmüş Anneannenin Evini Temizlemek Rüyada ölmüş anneannenin evini temizlemek, rüya sahibinin uzun süredir konuşmadığı biriyle barışacağına delalet eder. Eğer evi temizlerken evin içinden hiç kir çıkmıyorsa, kişinin çok yorulacağı bir işin sonucunda elde etmek istediği her şeyi hak edeceği söylenir. Ölmüş anneannenin evini temizlerken ağlamak ise rüya sahibinin zorlu bir yolda kendinden emin bir şekilde yürüyeceği şeklinde yorumlanır. Ölmüş anneannenin evini aileyle beraber temizlemek, rüya sahibinin parasını kaybedeceğine işaret eder.