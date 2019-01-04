TREND

Rüyada kaplumbağa görmek ne demek? Rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili rüya tabirleri!

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 04.01.2019 17:38 | Son Güncelleme

Kaplumbağalar ilginç hayvanlardır. İçine çekildikleri sert kabuklarından dolayı evlerini sırtlarında taşırlar. Yavaşlıkları ile tanınan ve yavaşlığın simgesi olarak da kullanılan kaplumbağa rüyada görülürse ne anlama gelir? Merak ediyorsanız yazımızda rüyada kaplumbağa görmek ve onunla ilgili kaplumbağa kabuğu, ölüsü, yumurtası vb. rüyalarının tabirlerini derledik.

Rüyada kaplumbağa görmek ne demek? Rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili rüya tabirleri!

Masalların, fablların kahramanı, yavaşlığı ve evini sırtında taşıması ile tanınan kaplumbağalar, rüyada görüldüğünde anlamı en çok merak edilen hayvanların arasında yer alıyor. Bu kendini yırtıcılara karşı koruyan sağlam kabuklu, ağır hayvan rüyada görülmesi neyin simgesidir? Rüyada kaplumbğa görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kaplumbağa görmek veya kaplumbağanın ölüsünü, yumurtasını, kabuğunu vb. Görmek ile ilgili rüya tabirleri...

RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili rüya tabirleri ilginç bir çeşitlilik gösterir. Temel olarak rüyada görülen kaplumbağa çekici, bakımlı ve hoş bir kadını simgeler. Bu kadın beğenilmek istemektedir ve amacı kendini rüya sahibine beğendirmek de olabilir. Bunun yanında rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili yapılan diğer bir yorum ise kaplumbağanın devlet kurumunda yetkili biri olduğu da düşünülüyor.

RÜYADA KAPLUMBAĞA YUMURTASI GÖRMEK

Rüyada kaplumbağa yumurtası görmek rüya sahibini uzun bir ömür yaşayacağına, kararlı ve azimli bir hayat süreceğine delalettir. Rüyasında kaplumbağa yumurtası gören kişi yaşadığı gerçek hayatında bazı işlerini sabırla uzun bir zaman dilimine yayarak, sağlam adımlarla ilerleme ve başarı kazanabileceğine işarettir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA KABUĞU GÖRMEK

Kaplumbağa kabuğu hayra yorulmaz. Rüyasında kabuk gören kişinin işlerinin çıkmaza gireceğine, hanesinin içerisinde sorunlar yaşanacağına dalalet eder. Kaplumbağa kabuğu çoğunlukla evin içini simgeler. Aile fertleri arasında bir kavga ya da sıkıntı oluşacaktır. Ancak rüyada kaplumbağa kabuğu görmek her zaman bu kadar kötü yorumlanmayabilir. Rüya gören kişi kaplumbağa kabuğunu taşıyorsa bu onun için bir mekan değişikliği olarak yorumlanabilir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada Kaplumbağa Ölüsü Görmek rüyayı gören kimsenin kısmetinin kapanacağına ve sıkıntılı bir dönem geçireceğine, hayatında tatsız olayların meydana geleceğine ve rüya sahibinin zor bir süreçten geçeceğine, sabretmesi gerektiğine yorumlanır.

RÜYADA OYUNCAK KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Rüyada oyuncak kaplumbağa görmek temiz kalpli ve saf insanlarla arkadaş olmaya ve hayatın yolunda gitmesine, hayırlı gelişmelere ve mutlu olmaya tabir edilir. Rüyada oyuncak kaplumbağa almak ise hayata olumlu bakmaya ve yaşanacak güzel günlere, sabırlı ve akıllı olmaya tabir edilir.

RÜYADA HAVUZDA KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Rüyada havuzda kaplumbağa görmek sorunsuz bir hayata mutlu olmaya hayallerin peşinden gitmeye şansın açık olmasına hayallerini hayata geçirmeye delalet eder.

RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Su Kaplumbağası Görmek
Rüyada su kaplumbağası görmek vefa olarak tabir edilir. Su kaplumbağası mutlu ve sağlıklı bir yaşam anlamına gelir. Bazen de bu rüya kişinin yapacağı bir deniz yolculuğuna işarettir. Sadece gezmek için yakında bir deniz turuna çıkmanıza ve bu yolculuk sırasında oldukça keyifli ve güzel zamanlar geçirmenize yorulabilmektedir.

Rüyada Kaplumbağa Yavrusu Görmek
Rüyada kaplumbağa yavrusu aile bireyleri ile tabir edilir. Yavru kaplumbağalar aileye yeni katılacak olan bireylere ve evli olmayanlar için mutlu yuvalar kurmaya işaret eder. Bazen de bu rüya gören kişinin küçük bir seyahate çıkması anlamına gelir. Sevdiklerinizle birlikte tatil yapacağınıza veya araba ile yolculuk edeceğinize; bazen de kendinize alacağınız küçük bir eve işaret eder.

Rüyada Kaplumbağa İle Konuşmak
Rüyada kaplumbağa ile konuşmak, sürekli süslenip püslenip dışarı çıkan, kendisini yabancı erkeklere beğendirmeye uğraşan bir kadının varlığına delalettir. Böyle bir rüya gören kişi bahsi edilen şekilde bir kadınla tanışır veya onunla bir gönül ilişkisine girer. Bazen de bu rüya kadınlar arasında fitne çıkaran ve insanlarına huzurunu bozan kötü niyetli bir kişidir.

Rüyada Kocaman Kaplumbağa Görmek
Kişinin rüyada kocaman kaplumbağa görmesi çok hayırlıdır. Büyük bir dostluğun başlayacağına ya da çok büyük bir kısmetin geleceğine yorulur. Kaplumbağa ne kadar büyükse yaşanacak güzellik de o kadar büyük olur. Büyük kaplumbağa aynı zamanda ilim irfan sahibi birine işaret eder. Rüya sahibinin karşısına maneviyatı yüksek bir şahsın çıkacağı ve onun ruhuna güzel etkileri olacağını gösterir.

Rüyada Küçük Kaplumbağa Görmek
Rüyada görülen küçük kaplumbağa da kısmete işaret eder. Ancak gelecek olan kısmet, büyük kaplumbağa ile gelecek olan kısmete göre daha küçük olur. Yine de gelecek kısmet rüya gören kişinin sevinmesine yol açacaktır. Bu kısmeti yakalamak ise rüya sahibinin elinde olan bir durumdur. Yaşadığı olayları iyice gözlemleyerek ayağına kadar gelen şansı kaçırmaması gerekir.

Rüyada Kaplumbağa Sürüsü Görmek
Rüyada kaplumbağa sürüsü görmek yakın zamanda işinde istediği başarıyı yakalayacağına ve maddi anlamda güç sahibi olacağına, para sıkıntısı yaşamayacağına ve mutlu olacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören genç birisi ise sık sık ziyaretlerine giderek hayır dualarını alacağına ve mutlu olacağına alamet eder.

Rüyada Siyah Kaplumbağa Görmek
Rüyada siyah kaplumbağa görmek çevresindeki kişilerin dertleri ile sorunları ile yakından ilgilendiğine ve bir köşeye çekilip uzaktan izlemediğine, büyük fırsatlar elde edeceğine ve bu fırsatları yerinde değerlendireceğine işarettir.

Rüyada Kaplumbağa Yakalamak
Rüyada kaplumbağa yakalamak şans anlamına gelir. Kişinin karşısına çıkacak güzel kısmetlere ve işlerin aksamadan düzgün şekilde ilerlemesine delalet eder. Bu rüya yakın zamanda bekar kimseler için evliliğe, evli insanlar için güzel bir çocuğa, hangi dileği varsa gören kişinin onun yakında gerçekleşmesine yorulmaktadır.

Rüyada Kaplumbağa Yemek
Rüyada kaplumbağa yemek büyük bir iş için girişimde ya da atılımda bulunmak anlamına gelir. Kaplumbağa yiyen kimse yeni bir başlangıç yapar. Bu başlangıç özel hayatta olduğu gibi iş yaşamında da olabilmektedir.

Rüyada Kaplumbağa Sevmek
Rüyada kaplumbağa sevmek kişinin iyi niyetlerine, iyi düşüncelerine işaret eder. Rüyasında kaplumbağa seven kişinin güzel ve temiz kalpli biri olduğu tabir edilir.

Rüyada Kaplumbağanın Eve Girmesi
Rüyada eve giren kaplumbağa, dost meclisi, arkadaşlarla buluşma veya bir grup ile güzel vakit geçirme anlamlarına gelir. Bu rüya size dost olan birkaç kişi ile birlikte küçük bir seyahate çıkmaya, onlarla birlikte geçireceğiniz birkaç güne veya hiç tanımadığınız iyi huylu insanlardan oluşan bir meclise girip burada sizin faydanıza olacak ve doğru yola erişmenizi sağlayan kimselerle arkadaş olacağınıza yorulabilmektedir.

Rüyada Uçan Kaplumbağa Görmek
Rüyada görülen uçan kaplumbağa hayatınızda kendinize bazen ulaşılması güç olan hedefler koyduğunuzun ve bu hedeflere ulaşamadığınız içinde hemen üzülüp, moralinizi bozduğunuzun göstergesidir. Bu rüya sizin için hayırlı olmayacak ve imkansız olan şeyler için sürekli dua edip olmasını istemenize rağmen, bu dileklerin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Cami tuvaletine girdi, büyük şok yaşadı!Cami tuvaletine girdi, büyük şok yaşadı!
Rüyada anahtar görmek ne anlama gelir?Rüyada anahtar görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüyada kaplumbağa görmek rüyada kaplumbağa yumurtası görmek rüyada kaplumbağa kabuğu görmek

En Çok Okunan Trend Haberler

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

En iyi çıplak sahneler

En iyi çıplak sahneler

Telefonuna gelen mesaja tıkladı! Hayatı karardı

Telefonuna gelen mesaja tıkladı! Hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ege'de korkutan istila! Bodrum-Marmaris'ten sonra İzmir'de...

Ege'de korkutan istila! Bodrum-Marmaris'ten sonra İzmir'de...

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Hastalarını fırçaladı, sosyal medyayı salladı!

Hastalarını fırçaladı, sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cami tuvaletine girdi, büyük şok yaşadı!

Cami tuvaletine girdi, büyük şok yaşadı!

Rüyada anahtar görmek ne demek?

Rüyada anahtar görmek ne anlama gelir?

Almanya'da bazı iPhone’lar yasaklandı!

Almanya'da bazı iPhone’lar yasaklandı!

Rüyada korkmak ne demektir? Korktuğunuzu gördüğünüz rüyaların anlamı nedir?

Rüyada korkmak ne anlama gelir, neye işaret eder?

Telefonuna gelen mesaja tıkladı! Hayatı karardı

Telefonuna gelen mesaja tıkladı! Hayatı karardı

Rüyada cin görmek ne anlama gelir? Cin görmek ile ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada cin görmek ne anlama gelir? Cin görmek ile ilgili rüyaların tabirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.