Rüyada kaplumbağa görmek ne demek? Rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili rüya tabirleri!

Masalların, fablların kahramanı, yavaşlığı ve evini sırtında taşıması ile tanınan kaplumbağalar, rüyada görüldüğünde anlamı en çok merak edilen hayvanların arasında yer alıyor. Bu kendini yırtıcılara karşı koruyan sağlam kabuklu, ağır hayvan rüyada görülmesi neyin simgesidir? Rüyada kaplumbğa görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kaplumbağa görmek veya kaplumbağanın ölüsünü, yumurtasını, kabuğunu vb. Görmek ile ilgili rüya tabirleri... RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK Rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili rüya tabirleri ilginç bir çeşitlilik gösterir. Temel olarak rüyada görülen kaplumbağa çekici, bakımlı ve hoş bir kadını simgeler. Bu kadın beğenilmek istemektedir ve amacı kendini rüya sahibine beğendirmek de olabilir. Bunun yanında rüyada kaplumbağa görmek ile ilgili yapılan diğer bir yorum ise kaplumbağanın devlet kurumunda yetkili biri olduğu da düşünülüyor. RÜYADA KAPLUMBAĞA YUMURTASI GÖRMEK Rüyada kaplumbağa yumurtası görmek rüya sahibini uzun bir ömür yaşayacağına, kararlı ve azimli bir hayat süreceğine delalettir. Rüyasında kaplumbağa yumurtası gören kişi yaşadığı gerçek hayatında bazı işlerini sabırla uzun bir zaman dilimine yayarak, sağlam adımlarla ilerleme ve başarı kazanabileceğine işarettir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA KABUĞU GÖRMEK Kaplumbağa kabuğu hayra yorulmaz. Rüyasında kabuk gören kişinin işlerinin çıkmaza gireceğine, hanesinin içerisinde sorunlar yaşanacağına dalalet eder. Kaplumbağa kabuğu çoğunlukla evin içini simgeler. Aile fertleri arasında bir kavga ya da sıkıntı oluşacaktır. Ancak rüyada kaplumbağa kabuğu görmek her zaman bu kadar kötü yorumlanmayabilir. Rüya gören kişi kaplumbağa kabuğunu taşıyorsa bu onun için bir mekan değişikliği olarak yorumlanabilir. RÜYADA KAPLUMBAĞA ÖLÜSÜ GÖRMEK Rüyada Kaplumbağa Ölüsü Görmek rüyayı gören kimsenin kısmetinin kapanacağına ve sıkıntılı bir dönem geçireceğine, hayatında tatsız olayların meydana geleceğine ve rüya sahibinin zor bir süreçten geçeceğine, sabretmesi gerektiğine yorumlanır. RÜYADA OYUNCAK KAPLUMBAĞA GÖRMEK Rüyada oyuncak kaplumbağa görmek temiz kalpli ve saf insanlarla arkadaş olmaya ve hayatın yolunda gitmesine, hayırlı gelişmelere ve mutlu olmaya tabir edilir. Rüyada oyuncak kaplumbağa almak ise hayata olumlu bakmaya ve yaşanacak güzel günlere, sabırlı ve akıllı olmaya tabir edilir. RÜYADA HAVUZDA KAPLUMBAĞA GÖRMEK Rüyada havuzda kaplumbağa görmek sorunsuz bir hayata mutlu olmaya hayallerin peşinden gitmeye şansın açık olmasına hayallerini hayata geçirmeye delalet eder.

RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Su Kaplumbağası Görmek

Rüyada su kaplumbağası görmek vefa olarak tabir edilir. Su kaplumbağası mutlu ve sağlıklı bir yaşam anlamına gelir. Bazen de bu rüya kişinin yapacağı bir deniz yolculuğuna işarettir. Sadece gezmek için yakında bir deniz turuna çıkmanıza ve bu yolculuk sırasında oldukça keyifli ve güzel zamanlar geçirmenize yorulabilmektedir. Rüyada Kaplumbağa Yavrusu Görmek

Rüyada kaplumbağa yavrusu aile bireyleri ile tabir edilir. Yavru kaplumbağalar aileye yeni katılacak olan bireylere ve evli olmayanlar için mutlu yuvalar kurmaya işaret eder. Bazen de bu rüya gören kişinin küçük bir seyahate çıkması anlamına gelir. Sevdiklerinizle birlikte tatil yapacağınıza veya araba ile yolculuk edeceğinize; bazen de kendinize alacağınız küçük bir eve işaret eder. Rüyada Kaplumbağa İle Konuşmak

Rüyada kaplumbağa ile konuşmak, sürekli süslenip püslenip dışarı çıkan, kendisini yabancı erkeklere beğendirmeye uğraşan bir kadının varlığına delalettir. Böyle bir rüya gören kişi bahsi edilen şekilde bir kadınla tanışır veya onunla bir gönül ilişkisine girer. Bazen de bu rüya kadınlar arasında fitne çıkaran ve insanlarına huzurunu bozan kötü niyetli bir kişidir.

Rüyada Kocaman Kaplumbağa Görmek

Kişinin rüyada kocaman kaplumbağa görmesi çok hayırlıdır. Büyük bir dostluğun başlayacağına ya da çok büyük bir kısmetin geleceğine yorulur. Kaplumbağa ne kadar büyükse yaşanacak güzellik de o kadar büyük olur. Büyük kaplumbağa aynı zamanda ilim irfan sahibi birine işaret eder. Rüya sahibinin karşısına maneviyatı yüksek bir şahsın çıkacağı ve onun ruhuna güzel etkileri olacağını gösterir. Rüyada Küçük Kaplumbağa Görmek

Rüyada görülen küçük kaplumbağa da kısmete işaret eder. Ancak gelecek olan kısmet, büyük kaplumbağa ile gelecek olan kısmete göre daha küçük olur. Yine de gelecek kısmet rüya gören kişinin sevinmesine yol açacaktır. Bu kısmeti yakalamak ise rüya sahibinin elinde olan bir durumdur. Yaşadığı olayları iyice gözlemleyerek ayağına kadar gelen şansı kaçırmaması gerekir. Rüyada Kaplumbağa Sürüsü Görmek

Rüyada kaplumbağa sürüsü görmek yakın zamanda işinde istediği başarıyı yakalayacağına ve maddi anlamda güç sahibi olacağına, para sıkıntısı yaşamayacağına ve mutlu olacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören genç birisi ise sık sık ziyaretlerine giderek hayır dualarını alacağına ve mutlu olacağına alamet eder.

Rüyada Siyah Kaplumbağa Görmek

Rüyada siyah kaplumbağa görmek çevresindeki kişilerin dertleri ile sorunları ile yakından ilgilendiğine ve bir köşeye çekilip uzaktan izlemediğine, büyük fırsatlar elde edeceğine ve bu fırsatları yerinde değerlendireceğine işarettir. Rüyada Kaplumbağa Yakalamak

Rüyada kaplumbağa yakalamak şans anlamına gelir. Kişinin karşısına çıkacak güzel kısmetlere ve işlerin aksamadan düzgün şekilde ilerlemesine delalet eder. Bu rüya yakın zamanda bekar kimseler için evliliğe, evli insanlar için güzel bir çocuğa, hangi dileği varsa gören kişinin onun yakında gerçekleşmesine yorulmaktadır. Rüyada Kaplumbağa Yemek

Rüyada kaplumbağa yemek büyük bir iş için girişimde ya da atılımda bulunmak anlamına gelir. Kaplumbağa yiyen kimse yeni bir başlangıç yapar. Bu başlangıç özel hayatta olduğu gibi iş yaşamında da olabilmektedir. Rüyada Kaplumbağa Sevmek

Rüyada kaplumbağa sevmek kişinin iyi niyetlerine, iyi düşüncelerine işaret eder. Rüyasında kaplumbağa seven kişinin güzel ve temiz kalpli biri olduğu tabir edilir.