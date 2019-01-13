Rüyada tavşan görmek ne demek? Rüyada tavşan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Uzun kulakları ve dişleri, yumuşacık tüyleri ile tavşanlar çok sevilen hayvanlardır. Tavşan ile kaplumbağa gibi masalların, çizgi filmlerin de kahramanlarından olan tavşanlar ülkemizde fal bakmak için de kullanılmaktadır. Peki rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Tavşanlar, tavşan yavruları, tavşan kesilmesi, tavşan sürüsü, tavşanın doğurması gibi şeylerin rüyada görülmesi neye delalet eder. Bu sorunun cevabını sizin için derlediğimiz tavşanlarla ilgili rüyaların tabirlerinde bulabilirsiniz. RÜYADA TAVŞAN GÖRMEK Tavşanlar her ne kadar sevimli, naif, savunmasız hayvanlar gibi gözükseler de rüyada tavşan görmek zafer kazanmak ile ilişkilendirilir. Tabii bu zafere bağlı olarak rüyayı gören kişiye mutluluk ve refah müjdelenir. Rüyada tavşan görmek ile ilgili diğer bir yorun ise tavşanın bir kadını simgelemesidir. Bu kadının bir sevgili, eş, kız arkadaş veya nişanlı olduğu düşünülür. Bunun dışında tavşanın rengi, görülme şekli rüya ile ilgili yorumu değiştirmektedir. RÜYADA TAVŞAN YAVRUSU / YAVRULARI GÖRMEK Umudu yeşertecek, kişiyi içinde bulunduğu belirsiz durumdan çıkaracak ani ve güzel gelişmeleri bildirir. Harekete geçilmesine neden olacak müjdeli haberler anlamına da gelen rüya, ele geçecek küçük bir paranın çok fazla sorunu çözmese de, iyi geleceğini, kişinin moralini yükselteceğini bildirir.

RÜYADA TAVŞAN KESİLDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada tavşan kesildiğini görmek, rüyayı gören kişinin hanesine bolluğun ve bereketin geleceğine, rızkının geniş olacağına, isteklerine kavuşacağına, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına, sorunlarının çözüme ulaşacağına, arzu ve dileklerini elde edeceğine ve çok mutlu olacağına delalet eder. Rüya sahibinin güzel haberler alacağına, keyfinin yerine geleceğine delalet eder. RÜYADA TAVŞAN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada tavşan öldürdüğünü görmek aklını kullanarak güzel işler yapmaya, bazen ise başkalarının günaha girmelerine neden olmaya ve vicdan azabı çekmeye alamettir. RÜYADA TAVŞAN SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada tavşan sürüsü görmek, hızlı gelecek haberin ve keyfini yerine getirecek, yüzünü güldürecek gelişmelerin habercisi olarak değerlendirilir. Aynı zamanda çıkılacak hayırlı bir yolculuk olarak görülür. RÜYADA TAVŞANIN DOĞURDUĞUNU GÖRMEK Rüyada tavşan doğurduğunu görmek çevresinden aldığı destek sayesinde bu sıkıntıları aşacağına, ev araba ve iş yeri olarak değerlendirilir ve huzurlu bir hayata ve maddi manevi sorunların bitmesi ile kendine yeniden bir yol çizmeye delalettir. Bu rüya bazende hayatı yaşamayı çok sevmeye ve şükretmeye, kişinin dert ve sıkıntılarından kurtulamayacağına işarettir. Rüyayı gören kadın ise sorunların ve sıkıntıların yaşanmasına ve hayata farklı bakmaya başlamaya, kişinin hayatında disiplinli davranamadığından üzüleceğine delalet etmektedir.

RÜYADA TAVŞAN VURDUĞUNU GÖRMEK Rüyada tavşan vurduğunu görmek, hedefi on ikiden vuran aklına koyduğunu gerçekleştiren ve başarı sağlayan bir kimseye tekabül eder. Bahtının açık olduğuna da tabir edilir. RÜYADA TAVŞAN YUVASI GÖRMEK Tavşan yuvasında yavru tavşanlar görmek güzel insanların olduğu çevreye gireceksiniz demektir. Kimi yorumcuya göre ise zaten çevrenizdeki insanların iyi kimseler olduğu manasına gelir. RÜYADA TAVŞAN YUVASI GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Beyaz Tavşan Görmek

Çok güzel bir kısmet manasına gelir ve bekar biri bu rüyayı görürse, herkesin ağzını açık bırakacak özelliklere sahip, zengin ve aynı zamanda saygın biriyle tanışır. Görkemli bir düğünle dünya evine girmeye, sıkıntısız, tasasız bir hayat sürmeye, hastalıktan ırak, ağız tadının yerinde olacağı günlere alamettir. Muradına ermek demek olduğu gibi, aşk evliliği yapmak manasına da gelir. Rüyada Gri Tavşan Görmek

Kişinin karakterini oluşturduğu veya karakterinde önemli değişikliklerin söz konusu olduğu bir döneme vurgu yapar. Yaşanacak her türlü olayın kişinin bakış açısını değiştireceğine, karşılaşacağı olumsuzlukları ve sıkıntıları kendisinden beklenmeyen bir olgunlukla karşılayacağını, yaşça kendisinden küçük kimselere doğru yolu gösterecek konuşmalar ve eylemler yapacağını ifade eder. Gri tavşan iş değişikliğine de işaret eder.

Rüyada Siyah Tavşan Görmek

Haneye nazar değeceğine, kişinin nasibinde, kazancında gözü olan kimselere, bekar kişiler için huysuz biriyle ilişki yaşamaya ve sürekli kavgalarla dolu bir sürece girilmesine alamettir. Kıskanç ve kişiye saygısız davranan bir eşe sahip olmaya da yorumlanan rüya, psikolojik açıdan kişiyi yıpratacak durumların hasıl olacağına tabir edilir. Şansın ve kısmetlerin kesilmesi, geçinmekte zorluk yaşamak anlamına da gelir. Rüyada Tavşana Havuç Vermek

Bir iyilik isteyen kişiyi geri çevirmek ve sonra buna üzülmek anlamındadır. Farklı yorumlar da söz konusudur. Tavşana havuç vermek, dikkatsiz davranışlar sergileyerek ve kendisine yapılan eleştirileri önemsemeyip, hatalı davranışları sürdürmek yüzünden, kişiye düşmanlık besleyenlerin ağzına laf vermek manasına da gelir. Rüyada Tavşan Satın Almak

Yatırım amaçlı, daha sonra satmak üzere alınan bir tarla ya da arsaya alamettir. Kişinin elindeki parayı çarçur olmadan bir yatırıma dönüştürmek isteyeceğinin işaretidir. Rüyada Tavşan Satmak

Hızlı bir yükseliş yaşayacak olan rüya sahibinin tecrübelerini başkalarıyla da paylaşarak, pek çok hayır duası alacağını belirtir.

Rüyada Kahverengi Tavşan Görmek

Vicdanıyla hareket eden, kendisi dışındaki insanların mutluluğu için de çaba harcayan rüya sahibinin hem sevap kazandığını, hem de Allah katında çok makbul biri olduğuna tabir edilir. Rüyada Tavşan Yakalamak

Rüyada tavşan yakalamak dünya hayatında kimsenin kalbini kırmamaya ve kimseyi incitmemeye alamettir. muhammede seslenmek ise doğru yolu bulmaya ve dini hakkı ile yaşamaya, sıkıntılardan kısa süreli kurtulmaya ve başarıya delalet etmektedir. Rüyada Zıplayan Tavşan Görmek

Rüyada zıplayan tavşan görmek, neşeli ve mutlu günlerin sizleri beklediği anlamına gelir. Zamansız gelecek bir haber ya da misafirin evinize büyük büyük bir neşe getireceği hane içinde büyük bir mutluluğun yaşanacağı anlamına gelmektedir. Rüyada Tavşan Isırması

Tavşanın ısırdığını görmek beklentilerin boşa çıkması demektir. Emek harcanan işin istendiği gibi bitmeyeceğine işarettir. Rüyada Tavşan Sevdiğini Görmek

Rüyasında tavşan sevdiğini gören kişinin hayatında bulunan sevdiği bir insana maddi manevi yardım edeceğine, hayallerinin peşinden koşacağına sonunda da gerçekleştireceğine delalet eder.