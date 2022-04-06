Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada jar tanesi, suyu, manzarası ne demek?

Kar, beyazlığından dolayı temizliğin ve saflığın temsilcisidir. Beyaz renk pek çok gelenekte ve kültürde iç açıcılık ve ferahlık hissi uyandırıp aydınlık olanı temsil ettiğinden rüyalar genel anlamda bu şekilde yorulmanmıştır. Rüyanızda kar görüyorsanız bunun tabirciler tarafından farklı farklı şekillerde yorumlandığını söyleyebiliriz. Peki, rüyada kar görmek ne anlama geliyor?

Rüyada Kar Görmek

Rüyanızda kar görüyorsanız tabirciler tarafından bu genel olarak iyi değerlendirilir. Rüyanızda gördüğünüz kar, uzun zamandır olmasını beklediğiniz, peşine düştüğünüz isteklerinize kavuşacağınızın habercisidir. İyi bir olayla karşılaşacak ve sevinçli bir haber alacaksınız anlamına gelir. Rüya yorumcuları tarafından kış mevsiminde kar görmek hastalıklardan kurtulmaya yorulurken kış mevsimi dışında kar görmek ise kötüye yorulur. Rüyanızda mevsimi dışında kar yağdığını görüyorsanız bu rüya, hastalanacağınıza, iş hayatınızda bir projenizin veya çalışmanızın iptal olacağına, bazı ailesel problemlere ve maddi zarara yorulur.

Rüyada Kar Yağmasını Görmek

Rüyanızda kar yağdığını görüyorsanız başınıza gelecek kötü bir olaydan çok da zarar almayarak, yalnızca gülüp geçerek kurtulacağınızı haber eder. Bu kötü olaydan dolayı gelen durumun size vereceği zararlardan korkmayacağınız anlamında yorumlanır. Ayrıca, üzerinize kar yağdığını görüyorsanız bu bazı tabircilere göre, hayallerinizin yıkılmasından dolayı hüsrana uğrayacağınız anlamına gelir. Kar, soğuk bir bölge ikliminde yağıyorsa bu mutluluğa, bolluğa ve berekete yorumlanır. Ancak kar sıcak bir bölgede yağıyorsa bu bölgede o dönemde kıtlık çekileceğine, bunun yanı sıra hayatınızda bir dönemin sefalet içinde geçeceğine yorumlanmıştır.

Rüyada Kar Görmenin İslami Yorumu

İslam alimlerine göre karın hangi mevsimde yağdığına göre olumlu veya olumsuz olmak üzere iki yorumu vardır. Rüyanızda mevsiminde kar görüyorsanız bunun İslami olarak yorumu; rızkınızın genişleyip bolluk ve bereket içinde yaşayacağınız, sıkıntılarınızdan edeceğiniz dualar vasıtasıyla kurtulacağınızın işaretçisi olmasıdır. Kar, hayatın da temsilcisidir. Rüyasında kar görenin uzun ve temiz bir hayat yaşadığını söyleyen bazı tabirciler bulunur. İslami olarak rüyada kar görmek askere gitmeye veya asker bir tanıdığa da yorumlanır.

Rüyada Kar Fırtınası Görmek

Rüyada kar fırtınası görmek, karın tipi şeklinde yağdığını görmek felaket haberine yorumlanır. Yüksek bir mertebede başarıya ulaşırken başınıza gelebilecek, sizi engelleyecek olumsuz olayların habercisi olduğu söylenir. Kar fırtınası görmek, bunların yanı sıra bazı tabirciler tarafından özel hayatınızdaki kişiyle aranıza girecek olan soğukluğa da yorumlanmıştır. Üzerinize tipi esnasında düşen karlar alacağınız ciddi kararlar sonucunda ciddi düşünceler içerisine gireceğinize ve bu konuda zorlanacağınıza işaret eder.

Rüyada Kar Tanesi Görmek

Rüyanızda kar tanesi görüyorsanız üzüntü ve kederden çok yakın zamanda kurtulacağınızın işaretidir. Mutlu haberlerin temsilcisi olan beyaz kar tanesi size bunu müjdeler. Hayatınıza girecek olan kökten ve olumlu değişimlerin habercisidir. Kar tanesi, kış mevsiminde görüldüğünde mutlu haberlerin temsilcisiyken yaz mevsiminde görüldüğümde tam tersi olarak üzüntülü ve kederli haberlerin temsilcisi olur.

Rüyada Kar Suyu Görmek

Rüyanızda eriyen karın suyunu görüyorsanız, kar suyu içiyorsanız maddi ve manevi açıdan zor günler geçireceğiniz ama belli bir süre içinde refaha kavuşacağınız anlamına gelir. Korkup çekindiğiniz şeylerden birinin başınıza geleceğine ancak bundan çıkarılan dersle hayata daha sağlam bir adım atacağınıza yorumlanır.

Rüyada Kar Manzarası Görmek

Bembeyaz kar manzarası izlediğiniz bir rüya gördüyseniz bu, sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, huzurlu ve mutlu günler geçireceğinize işaret eder. Rüyanızda yazın yağan bir karı izliyorsanız, davranışlarınızda ve konuştuğunuz kişilerle olan iletişiminizde daha temkinli, daha dikkatli olmanız gerekiyor demektir. Bu rüya temkinli davranışlarınızın sonucunda aydınlık günlerin geleceğine ve temiz bir aile yaşantısına sahip olacağınıza işaret eder. Rüyada gördüğünüz kar manzarası üzerinde yürüyorsanız bunun başarılı ve makam sahibi bir yerde olacağınıza, kariyerinizde yükseleceğinize işaret ettiğini tabirciler ifade ediyor.

Rüyada Kar Temizlediğini Görmek

Rüyanızda karı temizlediğinizi, kürediğinizi görüyorsanız bu, hayatınızdan artık vadesi dolmuş olayların, insanların, sorunların çıkacak olduğunun habercisidir. Gireceğiniz telaşlı ruh hali içinde, azmederek hayatınızda problem arz eden ne varsa kurtulacağınıza yorumlanır. Attığınız yeni adımlarla kendinize temiz bir yol açıyorsunuz anlamına gelir. Rüyanızda kar küreme aracı görüyorsanız, sevdiğiniz ve hatırı geçen bir arkadaşınızdan maddi destek alacağınıza yorumlanır.

Rüyada Kar Topu Görmek ve Oynamak

Rüyanızda kar topu oynadığınızı görüyorsanız sosyal hayatta birilerine derdinizi anlatmaya ve rahatlamaya ihtiyacınız olduğuna dair yorumlayabiliriz. Yine rüyanızda kar topu görmek ve onunla oynamak, bazı kişilerden alacağınız iltifatlar karşısında sevineceğinize de işaret eder. Kar topu görmek bunlardan başka, kişisel bir uğraşınızda başarıya ulaşacağınıza da yorulur. Tanışacağınız, size uğur getirecek bir kimse vasıtasıyla bulacağınız hayat enerjisiyle, aslında o çok büyüttüğünüz dertlerinizi hafifçe aşacak, daha mutlu olacaksınız demektir. Hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak mevcut bulunan yaralarınızın kapanacağına yorumlanır.

Rüyada Karın Eridiğini Görmek

Rüyanızda karın eridiğini görüyorsanız bu, bazı tabirciler tarafından manevi veya maddi, fakat geçici bir zarara uğrayacağınız anlamına gelir. Kimi tabirciler bunu geçirebileceğiniz bir kazaya da yorarlar. Karın çabucak eridiğini görüyorsanız başınıza gelen felaketlerin çabucak geçeceği anlamında yorumlanır.

Rüyada Renkli Kar Görmek

Rüyanızda karın renkli bir şekilde yağdığını görüyorsanız bu, çok istediğiniz bir işe gireceğinize ve hayırlı kazançlara sahip olacağınıza işaret eder. Bazı yorumcular bunu şimdi bulunulan işte uzun süre çalışmayıp hayırlı bir zamanda istenilen işe kavuşulacağı anlamında da yorar. Rüyanızda renkli kar görüyorsanız manevi yönünüz kuvvetlenecek, içiniz temiz olduğu için dualarınız kabul olacak demektir.

