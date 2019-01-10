Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada kar yağdığını görmek; diyanet, İmam Nablusi ve İslami gibi farklı tabirlere sahiptir. Hem bu rüya tabircileri hem de kar yağdığını gördüğünüz durumla ilgili olarak yorum farklılığı olabilir. Bu rüya, gören kişi için olumlu ve olumsuz yönde olabilir. Bazı durumlarda iyileşmeye işaret ederken bazı durumlarda tam tersi olarak hastalığa delalet etmektedir. Aynı şekilde karın mevsiminde yağdığını görmek kötü, mevsim dışında yağdığını görmek iyi anlamda yorumlanır. Rüyada kar yağdığını görmekle ilgili olarak; Ekim ayında kar yağdığını görmek, Ağustos ayında kar yağdığını görmek, lapa lapa kar yağdığını görmek, üzerine ve evin içine ya da dağlara kar yağdığını görmek, sonbaharda kar yağdığını görmek, sulu kar yağdığını görmek, yağmur ve kar yağdığını görmek ve buna benzer şekilde kar yağdığını görmekle ilgili rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada kar görmek, rüya tabircileri tarafından; geniş rızık, hayat, fazla mal, ucuzluk, asker ve yazın yaşanan hastalık kelimeleri ile tabir edilir. Rüyada kar yağdığını görmek ise rüyayı gören kişinin, iş hayatında, doğru ve akıllıca atılımlar yapması ile çok iyi ve hayırlı gelişmelerin ortaya çıkacağına ve uzun bir zamandan beri acılar ve çok büyük ağrılar çekilen bir hastalık varsa tamamen düzeleceğine delalet edilir.

Rüyada yazın kar yağdığını görmek, sevdiğiniz biri için duygularınızın soğumuş olabileceğine ya da ileride soğuyacağına işaret etmektedir. Yaşadığınız tüm sıkıntıları ve olumsuz olayları anında konuşmamanız, yaşayacağınız bu his kaybının en büyük nedenidir. Çözüm yolu bulmak için iki tarafında adım atmaması aslında bu his kaybının tek taraflı değil iki taraflı da oluştuğunun kanıtıdır. RÜYADA EKİM AYINDA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada ekim ayında kar yağdığını görmek daha ağırbaşlı ve olgun bir kimse olacağına, Allah yolunda yapılacak işlere daha fazla ağırlık vereceğine, yakın zamanda menfaatinize olacak hayırlı olaylara , sıkıntılarından ve sorunlarından bu sayede kurtulacağına, girdiği bütün işlerde çok büyük kazanç elde edeceğine, umutların biteceğine, iş hayatında saygı göreceğine, evinde bereketin eksik olmayacağına, çalıştığı iş yeri dışında da pek çok iş teklifi alacağına, ummadığınız yerlerden maddi ve manevi destek görmeye, yakın zaman içinde iş hayatında gerçekleştireceği çalışmalar ve ortaya koyacağı projeler sayesinde üst bir mevkiye terfi alacağına işarettir.

RÜYADA LAPA LAPA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada lapa lapa kar yağdığını görmek maddi anlamda büyük bir kazanca ulaşılacağına, ters giden işlerin düzeleceğine, kötü ve sıkıntılı günleri de unutturacağına, yapılan işlerin çok büyük sorunlar yaratmaya başlayacağına, ortaya konan çalışmaların kazanç getirmemesi yüzünden maddi ve manevi olarak çok zorluk çekileceğine, huzurlu bir aile ortamına kavuşulacağına, iyiliklerden yüz çevirmeye, kurtuluşu bulacağına, sorunların, sıkıntıların, musibetlerin ve rahatsızlıkların ortadan kalkacağına, ancak bir çıkış yolu bulamadığı için zor zamanlar geçireceğine yorulur. RÜYADA ÜZERİNE KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada üzerine kar yağdığını görmek hanede bulunan kişileri çok üzecek bir karar verileceğine, uzun zamandan beri sahip olunan değerli bir eşyanın elden çıkarılacağına, geçiminin güçleşeceğine ve borçlarının artacağına, sosyal çevrenin değiştirileceğine, uzun zamandan beri içinde kalmış olan şeyleri gerçekleştireceğine ve yardımlarından ötürü rüyayı gören kişiye çok büyük bir minnettarlık duyacağına, parasal olarak sorunlu olacak bir iş yapılacağına, daha temkinli ve garantici olacağına bu sayede de başarısızlıktan çok başarı elde edeceğine, üzüntülerin ferahlığa, karanlıkların aydınlığa ve sıkıntıların umuda dönüşeceğine, hayatın baştan sona güzel bir hal alacağına, işlerine olan konsantrasyonunu bozacağı gibi, sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde de sıkıntıya neden olacağına yorulmaktadır.

RÜYADA SULU KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada sulu kar yağdığını görmek uzun soluklu bir çalışmanın yarıda kesileceğine, maddi olarak da manevi olarak da kendisini tatmin ve memnun edecek kazanımlar elde edeceğine, gittiği yolda büyük ve iş dünyasında ses getirecek projelere imza atacağına, çok büyük bir baskı altına gireceğine ve sonunda tüm toplum ile bağlarını kopartıp kendisini ruhsal bir hastalığın kucağına, çok daha iyi şartlar içinde yaşayacağına, yolculuğun hiçbir yarar getiremeyeceğine, işlerinde yeni bir sayfa açacağına, çok deneyimli ve iş konusunda çok büyük bir isim yapmış olan bir kişi ile ortaklık kuracağına, bu ortaklık sayesinde çok büyük kazançlar elde edeceğine rivayet etmektedir. RÜYADA YAĞMUR VE KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada yağmur ve kar yağdığını görmek geçim derdinin biteceğine ve bu sayede kişinin rahatlık içinde bir hayat yaşayacağına, hiç beklemediği sıkıntılar yaşayacağına, özellikle de özel hayatında fırtınalar kopacağına, çok büyük kazançlar ve hayırlı rızklar elde edeceğine, son zamanlarda kötü giden her şeyin düzeleceğine, dertlerin son bulacağına, başka kimselere de yardım edeceğine, hayırlı ve büyük başarılar ve kazançlar elde edileceğine, mutlu ve huzurlu bir aile kuracağına rivayet eder.

RÜYADA EVİN İÇİNE KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada Evin içine Kar Yağdığını Görmek, rüya tabirleri kaynaklarına göre ailevi sıkıntıları ifade eder. Rüyada evin içine kar yağdığını görmek imgesine göre rüyayı gören kişinin parasal açıdan zorlayıcı bir döneme gireceğini söylemek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra rüyada evin içine kar yağdığını görmek, kişinin aile yaşantısındaki bazı problemlerin artacağını da simgeler. Tüm bunlara ek olarak rüyada evin için kar yağdığını görmek, kişinin özellikle babası ile alakalı sorunlar yaşayacağını simgeler. Bu sorunlar yüzünden rüyayı gören kişi uzunca bir süre evden uzaklaşmak zorunda kalabilir. Bunun yanı sıra rüyada evin içine kar yağdığını görmek, ailevi sorunların rüyayı gören kişinin özel ve sosyal hayatını etkileyeceğini de simgeler. Kısaca rüyada evin içine kar yağdığını görmek tabiri, kişinin hem sosyal hayatı hem de ailevi hayatı ile alakalı birtakım problemler yaşayacağını ifade eden bir tabir olarak yorumlanır. RÜYADA DAĞLARA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada dağlara kar yağdığını görmek, kişinin uzun bir yolculuğa çıkmayı amaçladığına fakat alacağı kötü haberle bu yolculuğu erteleyeceğine alamet edilir. Kişinin geleceği için düşündüklerinden vazgeçeceğine ve amaçlarının ideallerinin değişeceğine alamet edilir. Kişinin elde edeceği iyi bir iş fırsatına ve bunu mantıklı bir şekilde değerlendireceğine, iş yaşamında üstün başarılar elde edeceğine, mevki sahibi olmaya alamet edilir.

RÜYADA SONBAHARDA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada sonbaharda kar görmek, yakın zamanda beklenmedik anlarda beklenmedik deneyimler ile yüzleşeceğinize delalet eden bir tabir olarak yorumlanır. Rüyada sonbaharda kar görmek, özellikle karşılaştığınız problemlere beklenmedik zamanlarda kötü şekillerde yakalanacağınızı simgelemektedir. Bu bağlamda bahsi geçen problemler yüzünde kendinizi çok yönlü bir şekilde sınama imkanı elde edeceğinizi söylemek yanlış olmaz. Rüyada sonbaharda kar görmek aynı zamanda hayatınıza yeni bir akış katacağınıza delalet eden bir tabir olarak da yorumlanmaktadır. Rüyada sonbaharda kar görmek özellikle, sizi şaşırtacak gelişmelerin meydana geleceğini fakat bu gelişmelerin formunuzu etkilemeyeceğini simgeler. Aynı zamanda rüyada sonbaharda kar görmek tabirince, kendinizi güvenceye almak adına çeşitli adımlar atabilirsiniz. Atacağınız bu adımlar kısa vadede olumlu sonuçlar vermese de uzun vadede işinize yarayacaklardır. Rüyada sonbaharda kar görmek kısaca hayatınızda anormal gelişmeler yaşayacağınıza delalet eden bir rüya tabiridir.

RÜYADA AĞUSTOS AYINDA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK Rüyada ağustos ayında kar yağdığını görmek insanlardan uzaklaşacağına, tabiri caizse ağız tadından olacağına, kötü ve tatsız olaylar yaşayacağına, üzüleceğine, gönül işlerinin hareketleneceğine, eğitim konusunda bulunan eksiklerin giderileceğine, atılacak adımlar sayesinde iş konusunda ferahlığa çıkılacağına, yaşama sevincini ve enerjisini kaybedeceğine, işlerini çok kazançlı bir şekilde gerçekleştireceğine, kendi işinin başına geçeceğine, ailesine karşı görevlerini aksatmayacağına delalet eder. KAR YAĞDIĞINI GÖRMEKLE İLGİLİ FARKLI DURUMLAR İÇİN RÜYA TABİRLERİ Rüyada Kar Yağdığını İzlemek Rüyada kar yağdığını izlemek, rüya sahibinin, yaşadığı tüm sıkıntılardan en iyi ve hızlı şekilde kurtulacağına ancak bu durumun yakın bir zamanda yaşanacak büyük bir hastalığın atlatılmasının ardından olacağına delalet edilir. Rüyada Kar Yağması Görmek Rüyada kar yağması görmek, iki şekilde yorumlanır. Eğer mevsiminde kar yağdığı görülüyorsa, her zaman hayırlı işler ve kişiler ile karşılaşılacağına yorumlanır. Eğer görülen rüya kış mevsimi dışında yağan karı barındırıyorsa çok sıkıntılı ve zorlu günlerin yaklaşmakta olduğuna ve dikkat edilmezse eğer çok büyük sorunlar ile burun buruna gelineceğine işaret edilir.

Rüyada Mevsiminde Kar Yağdığını Görmek Hayırlara vesiledir ve nihayete erecek sorunlar sayesinde rahat bir nefes alınacağına yorumlanır. Rüya sahibinin uzun zamandır uğraş verdiği, büyüttüğü işinden çok büyük paralar kazanacağına, geniş bir ev satın alacağına, ailesini de maddi olarak rahat ettireceğine yorumlanır. Mevsiminde yağan kar, her işin yolunda gitmesine, iyi bir evlilik yapmaya ve kariyer konusunda kişiye pek çok olanak sağlayacak iyi bir işe girmeye de tabir edilir. Rüyada Yaz Günü Kar Yağdığını Görmek Mevsimsiz görülen bu rüya beklenmedik aksiliklerin kişinin ruhsal dengesini bozacağına, bir anda karamsarlığa kapılacak olan rüya sahibinin düşünmeden alacağı kararlar yüzünden daha sonra rahatsızlık duyacağına yorumlanır. Sorunlar hakkında kimseyle konuşmayan, ailesini üzmemek için her türlü derdini içine atan rüya sahibinin şanssızlıklar yaşayacağına da alamet eder. Birine aşık olup hayatını ona göre düzenleyen kişinin yaşayacağı ayrılıktan sonra duyacağı pişmanlığa, geç kalınan fırsatlara da delalettir.

Rüyada Tipi Şeklinde Kar Yağdığını Görmek Geçmişinde yaşadığı olumsuzluklar yüzünden çevresinde kötü bir intiba bırakmış kişilerin herkesi şaşırtacak denli başarılı olacağına, iyi işler ve projeler geliştirerek kendisini her alanda kanıtlama şansı bulacağına, ailesinin güvenini boşa çıkarmayacağına tabir edilir. Küçük miktarlarda ama sık aralıklarla ele geçecek olan paraların kişinin hayatında pek çok sorunu halledeceğine, borçların kısa sürede kapanacağına, rahat bir döneme girileceğine işarettir. Boş heveslerden vazgeçerek elle tutulur işlere imza atacak olan rüya sahibinin kendi değerini bilecek şekilde hareket etmeye başlayacağına da yorumlanır. Rüyada Kar Yağdığını Ve Yolların Kapandığını Görmek Engellemelere, aksiliklere ve küçük iş kazalarına alamet eden rüya, sağlığın yerinde olacağına fakat bir süre daha hayallere gidilen yolda aşama kaydedilemeyeceğine yorumlanır. Evlenmek için acele eden kişilerin maddi durumlarını zorlamaları halinde sıkıntıya düşeceklerini, ailelerinden destek alacaklarını ifade eder. Son anda bir işin olmaması, düzgün giden bir ilişkide kavgaların ortaya çıkması ve gerginlikler yaşanması manasındadır.

Rüyada Yağan Kar Altında Yürümek Bir süreliğine yalnız kalma ihtiyacı hissedecek olan kişinin, tüm yaşantısını askıya alarak, kendisi için nelerin önemli olduğunu düşünüp, geleceği ile ilgili önemli kararlar alacağına, inzivaya çekilmeye, tek başına yola çıkmaya ve uzun yıllar bekar yaşamaya yorumlanır. Huzurlu bir hayatın işareti de olan rüya, olumsuzluklarda da hayır olduğuna inanan rüya sahibinin maneviyatına güvenerek hareket edeceğine, duygusal ilişkilerinde hislerinin karşılıksız kalmayacağına, maddi sorunlardan uzak, kendisine yeten, güzel bir hayat süreceğine ifadedir. Rüyada Kar Yağdığı İçin Yolda Kalmak Bozulan planlara, nazar değmesi yüzünden kısa bir hastalık yaşamaya, dikkatsizlik yüzünden bazı işlerin aksamasına ve moral bozukluğuna yorumlanır. Ciddi sorunlardan ziyade, günlük yaşamda kişiyi strese sokacak gelişmelere de haber veren rüya, bu dönemde kişinin şansını fazla zorlamaması gerektiğine, olmayacak işlere girişmemesi gerektiği gibi, sabrın sonunda selamet olduğunu aklından çıkarmamasına da işaret eder.

Rüyada Kar Yağdığını Ve Üşüdüğünü Görmek Evli kişilerde yakın arkadaşlarından kaynaklanan bazı sorunların gündeme gelmesine, eşler arasında yaşanacak olan fikir ayrılığının geçici olarak bir soğumaya ve mesafeye neden olacağına tabir edilir. Kişinin kendisini yalnız bırakılmış hissedecek olduğuna ve sorunları ile tek başına mücadele etmek yüzünden yorgun düşeceğine, umutsuzluğa da tabir edilir. Rüyada Yağan Kar Altında Uyumak Başa gelen her şeyin kabul edileceği ve olgunlukla karşılanacağı, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanarak asla asi olunmayacağını, şartlar ne kadar çetin ve zor olsa da doğru bilinen yoldan ayrılmadan hareket edileceğine alamettir. Hayır yapmayı seven rüya sahibinin, her daim şükrederek yaşadığı için ruhsal olarak güçlü ve her koşulda ayakta duran biri olacağına da tabir edilir. Rüyada Güneşli Havada Kar Yağdığını Görmek Ekonomik açıdan durgunluk yaşanacağını bildiren rüya, ticaretle ilgilenenlerin bir süreliğine sermayelerinden harcayacaklarını, ancak sonunda yeniden refaha erişeceklerini tabir eder. Rüya sahibinin talihin yardımıyla atacağı adımlarda her isteğine erişemese de kendisini düze çıkaracak, aklındaki hayat koşullarını sağlayacak imkanlara sahip olacağını bildirir. Nostaljik anların, geçmişten gelen bir haberle hüzünlenmenin ve duygusallığın öne çıkacağı bir dönemin de habercisidir.

Rüyada Karla Karışık Yağmur Yağdığını Görmek Yaşadığı ilişkide sürekli duygusal iniş çıkışlar yaşayan rüya sahibinin bir müddet yalnız başına kalması gerektiğini, ani kararlar vermeden önce iyi düşünmesinin sonradan yaşayacağı pişmanlıkların önüne geçeceğini ifade eder. Çalışma hayatında bazı zorluklara göğüs germek suretiyle hayal edilen mevkiye ulaşılacağını, kişinin yaptığı çalışmalarla tüm iş çevresinin gözüne gireceğine delalettir. Rüyada Kar Yağdığı İçin Kaza Yapmak Kafa karışıklığı yüzünden bazı işleri askıya alacak olan rüya sahibinin bu süreçte ailesinin bir sorununda onlara destek olacağını ve sıkıntılı düşüncelerinden bir süreliğine de olsa kurtulacağını işaret eder. Eşle ya da birlikte olunan kişiyle yapılan yolculuk planlarında bir değişiklik olacağını da bildirir. İş yüzünden bir davete katılamayacak olan rüya sahibinin yoğun bir döneme gireceğini de ifade eder. Rüyada Yağan Karla Ellerini Yıkamak Bir işi ya da projeyi doğru düzgün, hakkıyla yerine getirdiği için takdir toplayacak olan rüya sahibi, hırsı ve disiplini ile her konuda ismini duyuracak demektir. Meslek edinmek, okuldan başarı ile mezun olmak, derece almak ve yarışmalarda birinci olmak şeklinde de yorumlanır. Gençler için şahane iş fırsatları ve kendilerine sunulacak olan sonsuz imkanların da habercisi olan rüya, kişinin başına talih kuşunun konduğu anlamına da gelir.