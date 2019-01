Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada yazın kar yağdığını görmek, sevdiğiniz biri için duygularınızın soğumuş olabileceğine ya da ileride soğuyacağına işaret etmektedir. Yaşadığınız tüm sıkıntıları ve olumsuz olayları anında konuşmamanız, yaşayacağınız bu his kaybının en büyük nedenidir. Çözüm yolu bulmak için iki tarafında adım atmaması aslında bu his kaybının tek taraflı değil iki taraflı da oluştuğunun kanıtıdır.

Rüyada Kar Yağdığını Ve Üşüdüğünü Görmek

Evli kişilerde yakın arkadaşlarından kaynaklanan bazı sorunların gündeme gelmesine, eşler arasında yaşanacak olan fikir ayrılığının geçici olarak bir soğumaya ve mesafeye neden olacağına tabir edilir. Kişinin kendisini yalnız bırakılmış hissedecek olduğuna ve sorunları ile tek başına mücadele etmek yüzünden yorgun düşeceğine, umutsuzluğa da tabir edilir.

Rüyada Yağan Kar Altında Uyumak

Başa gelen her şeyin kabul edileceği ve olgunlukla karşılanacağı, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanarak asla asi olunmayacağını, şartlar ne kadar çetin ve zor olsa da doğru bilinen yoldan ayrılmadan hareket edileceğine alamettir. Hayır yapmayı seven rüya sahibinin, her daim şükrederek yaşadığı için ruhsal olarak güçlü ve her koşulda ayakta duran biri olacağına da tabir edilir.

Rüyada Güneşli Havada Kar Yağdığını Görmek

Ekonomik açıdan durgunluk yaşanacağını bildiren rüya, ticaretle ilgilenenlerin bir süreliğine sermayelerinden harcayacaklarını, ancak sonunda yeniden refaha erişeceklerini tabir eder. Rüya sahibinin talihin yardımıyla atacağı adımlarda her isteğine erişemese de kendisini düze çıkaracak, aklındaki hayat koşullarını sağlayacak imkanlara sahip olacağını bildirir. Nostaljik anların, geçmişten gelen bir haberle hüzünlenmenin ve duygusallığın öne çıkacağı bir dönemin de habercisidir.