Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük, şiddetli kar yağdığını görmek ne demek?

Kar, renginden dolayı temizliği ve saflığı temsil eder. Aynı zamanda kış mevsimine özgü olması dolayısıyla soğuğun, kötülüğün temsilcisi olarak da değerlendirilir. Ancak rüyada görülen kar her zaman beyaz olmayabilir ve her zaman kış mevsiminde yağmayabilir. Rüyada yaz mevsiminde kar yağdığını görmek, rüya sahibinin tahmin bile edemeyeceği olumsuzluklarla karşılaşacağını gösterir. Kişi bu durumda panik yapmamalı, sadece attığı adımlardan, aldığı kararlardan emin olmalıdır. Rüyada görülen kar, kişinin hayatının bazı alanlarında yenilikler yapacağını, bazı alanlarında da sonlara geldiğini gösterir. Rüya sahibi, çevresindeki ikinci şansı hak eden kişilerle yeni diyaloglar geliştirecek ve bu diyalogların iyiye gitmesi için elinden geleni yapacaktır. Ek olarak, kar küs olunan insanlarla barışma seçeneğine sahip olunduğunu ve bunun sonucunda hissedilen içsel huzuru da simgeler. Ancak bu diyaloglar tatsız sonuçlanabilir veya duygusal olarak bir soğukluk yaşanabilir. Karın sert ve soğuk olması, kişinin etrafındaki insanlarla yaşayacağı tartışmalara delalet eder. Rüyasında lapa lapa kar yağdığını gören kişi ise bu rüyanın ardından kendini savunmasız hisseder, etrafındaki insanlarla arası açılır ve bu durumdan olumsuz olarak etkilenir. Kar rüzgar biçiminde, yani savrularak düzensiz bir şekilde yağıyorsa, bu rüya kişinin hayatında yeni başlangıçlar yapacağına, hayatını önemli ölçüde değiştirecek kararlar alacağını işaret eder.

Rüyada Kar Yağışı

Kar yağışı sağlıklı bir yaşam anlamına gelmektedir. Kişinin hastalığı varsa en kısa sürede geçeceği ve bir süre boyunca hastalığa yakalanmayacağı düşünülür. Kar ağır ağır yağıyorsa kişinin iş hayatında aksaklıklar olacağı, tanıştığı yeni insanlarla iletişiminin güzel devam etmeyeceği söylenir. Kar yeniliyorsa bu rüya kişinin hayallerinin yok olacağına işaret eder. Kirli kar, rüyayı gören kişinin sağlığının kötüleşeceği anlamına gelir. Kar gökyüzünden değil de daha alçaktan düşüyor gibi görülüyorsa bu rüya kısa sürede ruhta yaşanan korkulardan ve tereddütlerden kurtulmaya, zihinsel olarak çok daha güçlü hale gelineceğine işaret eder. Rüyada kar yağışını hayal etmek etraftaki insanların gerçekte aşmakta olduğu zorlukları ve kişinin bu durumlara sadece gözlemci olacağının bir göstergesidir. Yardım etmek istese bile elinden bir şey gelmeyecektir. Bu insanlara yardım edip etmeme ikileminde kalacak kişi, kendi hayatını riske atacak durumlardan uzak durmalıdır. Gerekirse yardım isteklerini görmezden gelmeli ve küstahlık ile suçlanmayı göze almalıdır. Bu ikilem kişiyi sıkışmış bir ruh haline sokabilir. Yağan kar arasından yürümek kişinin iş alanında çok fazla sayıda yeni atılım yapacağına işaret eder. Yakın zamanda alışkın olunmayan bir göreve başlanabilir, heyecan verici bir iş girişimine kapı açılabilir. Kar yağışı esnasında üşümeyen kişiye sevdikleri tarafından sürpriz ve çok değer vereceği bir hediye alınabilir. İçinde kalan, yapılmaya fırsat bulunamayan etkinliklere katılım sağlanabilir. Kişi, sevinci doruklarda yaşamak için karşısına çıkacak fırsatları değerlendirmeli ve doğru yolu seçmelidir. Kimi yorumculara göre rüyada kar yağması, romantik bir randevuyu ya da kişinin sevdikleriyle geçireceğini bir buluşmayı unutacağı anlamına gelir. Unutulan randevu her zaman olumsuzluk olarak düşünülmemelidir. Bu randevuları unutmak, ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçeceğine delalet eder. Saflığı temsil eden kar, yaşanan ufak aksaklıklardan bile olumlu sonuçlar doğabileceğinin göstergesidir. Rüyada kar yağması aynı zamanda gizli duyguları temsil eder. Kişi içinde sakladığı duygularını açığa çıkarmalıdır. Aksi takdirde içinde biriktirdiği duygular, adete bir çığ gibi büyüyerek gelecekte daha kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kar yağışı, kişinin hoş bir sürprizle karşılaşacağına işaret ediyor olabilir. Güzel bir manzara eşliğinde kar yağışı seyretmenin yeni başlangıçlar getireceği düşünülür. Bu başlangıç yeni bir araba ya da iş değişikliği olabilir.

Rüyada Büyük Kar Taneleri Yağması

Kar taneleri büyük topçuklar şeklinde ise günlük hayatta sürekli karşılaşılan ama tanışılmamış bir insanla güzel bir iletişim kurulacağı düşünülür. Başka bir bakış açısına göre de uzun süredir tanınan, sevilen bir kişiyle ciddi bir konuşma yapıp önemli kararlar alınacağı varsayılır. Yağan büyük kar taneleri kişinin etrafında uçuşuyorsa bu durum kişinin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini işaret eder. Çünkü kişinin bazı davranışları etrafındakilerce onaylanmayabilir. Uçuşarak yağan büyük kar tanelerinin her biri yapılan bir hatayı temsil ediyor olabilir. Bu durumda kişinin bu hataları kendisinden uzaklaştırması için mantıklı kararlar alması gerekmektedir.

Rüyada Kar Yağışına Aniden Yakalanmak

-Kar yağışına hazırlıksız yakalanmak kişinin yakın zamanda yaptığı hataların bir göstergesidir. Tedbirli davranılmadığı için kaybedilen bir iş veya uygunsuz sözlerle kırıcı olup ayrılmak zorunda kalınan bir sevgiliyi işaret ediyor olabilir. Rüyada aniden kar yağması kişisel hırsların arttığına delalet eder. Kar taneleri, kişinin etrafında onu rahatsız eden insanları temsil etmektedir. Plansız olarak aniden bastıran kar, kişinin işinin engelleneceğine yorulur. Yeni yatırımlar peşinde olan rüya sahibi, atacağı adımlara dikkat etmelidir.

Rüyada Şiddetli Kar Yağışı Görmek

Rüyada şiddetli kar yağışı görmek, birden çok seçenek arasından bir tercih yapma zorunluluğunda kalınacağının işaretidir. Yağan kar içinde farklı bir nesne bulmak, gizli yeteneklerin varlığını ve bu yeteneklerin keşfedilmesinin yakın olduğunu anlatır. Kişi yeni ve beklenmedik bir fırsat yakalayabilir. Yaşadığı zorluklardan edindiği deneyimlerinden yola çıkan kişi kendi çözüm yollarını oluşturabilir. Bu yollardan yeni yağan kar gibi berrak ve temiz bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüyebilir. Kar tamamen bembeyaz ise ve düştüğü yerde temiz kalmaya devam ediyorsa, rüyayı gören kişinin günah işlemeyen ve her zaman iyilik yapmak isteyen biri olduğu düşünülür.

Rüyada Kar Yağışını Uzaktan Görmek

Yağan kar uzaktan seyrediliyorsa ve bir dağın tepesine yağıyorsa kısa zamanda uzun bir yolculuğa çıkılacağı düşünülür. Aynı zamanda rüya sahibinin hedeflerini yüksek tutması gerektiği konusunda bir öğüt niteliğindedir. Hedeflerine ulaşabilmek için çaba sarf eden kişi gerektiği şekilde çalışır ve azim ederse hedeflerine ulaşabilir. Kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için yalnızca biraz cesaret etmesi ve çevresindeki insanların fikirlerine değer vermesi gerekmektedir. Kişinin etrafından alacağı fikirlerle daha sağlam adımlar atması kolaylaşır. Eleştiriye ve öneriye kendini kapatmak, hak edilen hedefe ulaşmanın güçleşmesine, saygınlığın kaybedilmesine neden olabilir.

Rüyada Kar Yağarken Araba Kullanmak

Kar yağarken araba kullanmak, hedeflere yaklaşırken daha dikkatli olunması gerektiğinin bir göstergesi olarak yorumlanır. Kişi dikkatli olmazsa hayatını olumsuz etkileyecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

Rüyada yağan karla oynamak

Rüyada yapan karla oynamak, kişiye biraz eğlenmek için fırsat yaratması gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Son zamanlarda çok çalışan kişinin, hayatın keyfini çıkarmak için biraz da olsa eğlenceli vakit geçirmek en doğal hakkı. Bu yüzden rüyada karla oynamayı görmek bir işaret olarak kabul edilmeli ve en kısa zamanda kafayı rahatlatacak aktiviteler yaratılmalıdır. Kişi karda oynuyorsa bu rüya, rahatsız edici bir olaydan sonra zevk almaya ve rahatlamaya başlanacağının işaretidir. Karda oynamak aynı zamanda bir fırsattan doğru bir şekilde yararlanılacağının göstergesidir.

Rüyada Yağan Kar ile Kartopu ve Heykel Yapmak

Rüyada kar topu yapmak aile içi sıkıntılardan çok etkilenildiğine ve bu sorunların bir an evvel çözülmesi gerektiğine delalet eder. Büyük olasılıkla çok da özel bir mesele olmamasına rağmen ara bulucu olan aile büyüklerinden gizlenen bu sorunların yetkin insanlarla paylaşılıp gerekli çözümü bulma yoluna gidilmelidir. Aynı zamanda kartopu akıllara çocukları getirdiği için çocukların anne babasını üzeceği ve kişiye kendini kötü hissettirme olasılığı olduğu unutulmamalıdır. Bir süre yağan kar sonrası kardan heykeller yapan kişinin övülmeyi seven ve kibirli birisi olduğu söylenir. Rüyada yağan kardan bile heykeller yapması, kişinin beğenilme ve takdir edilme duygusunu ortaya çıkarır.

Rüyada Lapa Lapa Kar Yağması

Rüyada lapa lapa kar yağması, kişinin içindeki telaşlı kişiliği ortaya çıkaracağına işaret eder. Telaşlı olma hali genellikle olumsuz sonuçlar doğurur. Bir iş görüşmesinde veya yeni tanışılan bir insanla ilk buluşmada telaş yapan kişi maça en baştan yenik başlar. Kişi lapa lapa yağan kar taneleri arasında kayboluyorsa bu durum karşılaşılacak sorunların boyutunun oldukça ciddi olduğuna delalet eder. Aksine kolayca ve özgür bir şekilde dolaşabiliyorsa mutlu ve maddi açıdan güvenli bir yaşam öngörüldüğü söylenebilir. Yoğun şekilde yağan kar, ani ve yeni başlangıçlara delalet eder. Kişinin hayatında bazı şeylerin son bulacağı fakat bunların yeni başlayacakların yanında hiç öneminin olmadığı söylenir. Yeni imkanlara kavuşacak kişi, karşısına çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirmeli, reddetmeden önce iyice düşünmelidir. Kar yağışını bu şekilde gören bir kişinin büyüyen korkuları olabilir. Bu korkular kişinin cinsel hayatıyla ilgili olabilir. Yaşlılık döneminde yaşanan zorluklar olabilir. Fakat hızlı yağan karla mücadele etmek ve hatta mücadele etme gücünü kendisinde bulmak kişinin mutluluğu ve huzuru ne kadar çok hak ettiğinin bir göstergesidir. Eninde sonunda mücadelesinin karşılığını alacak kişi içini ferah tutmalıdır. Lapa lapa yapan karın kişinin cildine teması acı verici bir durum olarak algılanıyorsa bu kişi hayal kırıklığına uğrayacak demektir. Aynı zamanda tatmin edici bir cinsel yaşamın yakın olduğunu da göstermektedir. Kişi zaten romantik bir ilişkiye sahipse kısa bir süre önce ruhsal ve cinsel tatmini yaşayacağı kişiyle karşılaştığı anlamına gelir. İlişkinin hızlı ve yoğun yağan bir kar gibi geçeceği düşünülür. Hızlı olması eşlerin birbirine doyumsuzluğunu temsil ederken yoğun olması aradaki sevginin ne kadar büyük olduğuna işaret eder.

Rüyada Kar Görmek

Rüyada görülen kar eriyorsa kişinin aşmakta zorlandığı engelleri kısa zamanda aşacağı düşünülür. Aynı zamanda görülen karın erimesi kişinin korkularından arınacağına, daha cesaretli ve daha atılgan bir hayata başlayacağına yorulur. Bu şekilde davranan kişi iş hayatında büyük yatırımlar yapıp daha çok para kazanabilir. Yeni tanıştığı kişilerle daha rahat ve kaliteli iletişim sağlayabilir. Karın soğukluğu ise kişinin tanıdıklarından birisini kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Kişi rüyada gördüğü karın soğukluğunu hissettiği zaman etrafındakilerden hasta olan varsa bu rüya hasta kişinin hastalığının ilerleyeceğine delalet eder. Hoş olmayan bitişleri simgeleyen kar, açılacak temiz kapıları gösterirken aynı zamanda da güzel giden bazı ilişkilerin son bulacağını gösterir. Bir rüyadaki kar, aynı zamanda yakında büyük miktarda para kazanılacağı veya kısa süre içinde miras kalacağı anlamına gelebilir. Kişinin istediği budur ve evren bunu kişiye teslim edecektir.

Rüyada Kirli Kar Görmek

Görülen kar kirli ise bu, kişinin çok sayıda zorlukla karşılaşacağı düşünülür. Karşılaşılan zorlukları kolayca aşabilmek için hayalperest olmak bir kenara bırakılmalı ve aklın, mantığın doğrultusunda kararlar verilmelidir. Adeta yaşam testi olabilecek durumlarla karşılaşıldığında telaş yapmadan sağlıklı şekilde yapılan tercihler ve verilen kararlar kişiyi başarıya ulaştıracaktır. Eğer kar temiz şekilde dümdüz bir arazide görülüyorsa bu rüya uzun ve mutlu bir evlilik yaşantısı olacağını temsil eder. Arazinin engebeli olması yaşanan ilişkilerde kimi zaman çalkantılar olacağını işaret eder. Kar çoğunlukla kirli ve özellikle dağınık şekilde görülüyorsa kişi fiziksel ve manevi temizlik arayışı içinde demektir. Kişinin geçmişte yaptığı kötülüklerden pişman olduğunu ve bunların en kısa zamanda düzeltilmesi isteği olduğunu gösterir.

Rüyada Kirlenmemiş Kar Görmek

Bembeyaz kar yalnızca iyi işler yapan, kötülükten uzak duran insanları işaret eder. Bembeyaz, kirlenmeden yağan kar yolu kapatmışsa ve kişi kendisini bu yolu temizlerken görüyorsa gerçekte de iyi işler yapmaktan çok zevk alan ve bundan gurur duyan bir kişi olduğuna işaret eder. Bu kişinin insanlara yardım etmekten daha önemli bir işi yoktur. İnsanları hayata bağlayan bir melek gibidir adeta. İnsanları hayata iyi işler yapmak için gelmiş birer varlık olarak kabul eder ve kendisini de bunlardan bir tanesi olarak görür.

Rüyada Kar Fırtınası Görmek

Bir kar fırtınası görmek kişinin sevgili adayı olarak göreceği yeni bir insanla tanışmak üzere olduğuna delalet eder. Kişi halihazırda bir ilişki içerisindeyse bu ilişkinin harika ve her iki taraf için de mutluluklarla dolu bir geleceğinin olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sert Kar Görmek

Sıkı hale getirilmiş kar bastırılmış duygular hakkında bir şeyler söylüyor olabilir. Kişi içine attığı sorunlarını çevresindekilerle paylaştığı zaman içinde bulunduğu sıkıntılı ruh halinden kurtulmuş olur. Kendini dünyaya kapatmak yerine insanlara açmak her zaman işe yarayan bir yol olmuştur. Belki daha ileri gitmek için geçmişten ağırlık yapan parçaları geride bırakılması gerekir.

Rüyada Eriyen Kar Görmek

Rüyada güneşin erittiği karı görmek kişinin sorunlarının da vakit içinde yok olacağını işaret eder. Eriyen kar kirli ise sorunların tamamen geçmeyeceği, en azından izlerinin bir süre daha kişinin hayatında yer alacağı düşünülür. Kirli kar erimiyor, yalnızca temiz kar eriyorsa bu rüya kişideki depresyon ve endişe bulgularına delalet eder.

Rüyada Karda Yürürken Düşmek

Karda yürürken düşmek kişinin ilişkilerinde ve eğitim hayatında kendisine güvensizliğini gösterirken bu iki konuda yanlış seçimler yapmak üzere olduğuna işaret eder. Eğer kişi düştüğü karda bir şey bulursa, o zaman yeteneklerinin tamamını kullanmıyor demektir. Kişinin içinde olan potansiyeli keşfetmesi ve bunu uygun koşullar altında açığa çıkarması gerekir. Özellikle daha önce hiç bilinmeyen gizli bir yeteneğin ortaya çıkacağına delalet eder. Kar arasında bulunan her ne ise beyaz bir örtü ile çevrilmiştir ve bunu bulan kişi bütün bu saflığın, temizliğin arasında çıkıntılık yapan o şeyi bulup çıkardığı için çevresindeki birisi tarafından veya iş arkadaşları tarafından hediyeyle ödüllendirilecektir.

Rüyada Görülen İlk Karın Etkisinde Kalmak

Rüyada görülen kar, gerçekte görülen ilk kardan hemen sonra görülüyorsa bu durumun etkisinde kalınmış demektir. Kişinin hayatında, fiziksel görünümünde, medeni durumunda, kariyerinde ve günlük olarak düzenli uğraştığı herhangi bir işte dönüşüm olacağı olarak yorumlanır. Bu değişikliklerin olumlu veya olumsuz olması kişinin kendisinin değişime nasıl uyum sağladığına bağlı olarak değişmektedir.

Rüyada Kardan Tepecik Oluştuğunu Görmek

Kar yağışı sonrası oluşan bir kar tepeciğini görmek finansal istikrarı işaret eder. Kişi hayatından ve finansal halinden memnun şekilde konforlu bir hayat sürüyor ise yakında beklenmeyen bir yerden servet geleceğine işaret eder. Bunu takiben mülk edinebilir ve kariyer gelişimi konusunda iyi adımlar atabilir. Kar yağışının yavaşlamasına rağmen tepecik hala erimemiş ise bu durum yeni kazanç kapılarını aralayacak projelere imza atılacağına yorumlanabilir. Örnek olacak disiplinli bir çalışma ile mantıklı adımlar atıldığında maddi olarak büyük kazançlar elde edilecektir.

Rüyada Yürüyüş Yaparken Kar Görmek

Karla kaplı bir yol boyunca kişinin eşiyle veya partneriyle birlikte yürüyüşe çıktığını görmesi ortada derin bir sevgi olduğunu ve bu sevginin temelinin çok kuvvetli olduğunu gösterir. Kişinin hayalindeki hayat arkadaşını bulduğunun işaretidir. Karşı tarafın rüya sahibini çok önemsediğini ve onu eşsiz bir tamamlayıcı olarak gördüğünü işaret eder. Kar, uzunca bir süre bastırılmış ve ifade edilmemiş duygu ve hisleri temsil eder. Rüyada yürüyüş esnasında görülen kar, kişinin veya yakın bir tanıdığının duygusal olarak soğuk, tepkisiz ve ilgisiz olduğunu gösterir.

