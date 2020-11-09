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Rüyada kedi ısırması ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Rüyada kedi ısırması, can sıkıcı olaylara mı işaret ediyor? Rüyanın diğer detayları bu rüyanın anlamını nasıl etkiliyor? İşte bu rüya hakkında merak edilen bütün detaylar…

Rüyada kedi ısırması ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kedi ısırması, birtakım zorluklarla karşılaşmak anlamına geliyor olabilir. Peki, rüyada siyah kedi ısırması ne anlama gelir? Rüyasında kedinin köpeği ısırdığını gören kişiyi neler bekler? Rüyada kedi yavrusunun ısırdığını görmek ne demek? İşte detaylar…

Rüyada Kedi Isırması

Rüyada kedi ısırması, rüya sahibinin zorluklarla karşılaşacağına ve aksiliklerin bir türlü yakasını bırakmayacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi bazı durumlar karşısında eli kolu bağlı bir şekilde çaresiz kalabilir. Bu sebeple mutsuz ve huzursuz olabilir. Eğer kişiyi ısıran kedi sahipli ise kişi müjdeli haberler alabilir ve sürpriz olaylar yaşayabilir. Rüya sahibinin çevresinde bazı kurnaz kişiler arkasından iş çevirmeye kalkabilir. Bu kimse yapılan iyiliklere karşılık nankörlük ile karşılık vererek ikiyüzlü davranabilir. Ayrıca bu rüya, evli ve çocuk sahibi olan kişileri dikkatli olmaları konusunda uyarır. Aile bireyleri çocukların çok üzerine gidiyor olabilir ve bu durum zararlı görmelerine sebebiyet verebilir.

Rüyada erkek kedinin ısırdığını görmek, rüya sahibinin bir rahatsızlık geçireceğine delalet eder. Eğer kedi biraz vahşi ise durum biraz daha ciddi olabilir. Rüyasında dişi kedinin ısırdığını gören kişi daha mutlu ve huzurlu bir yıl yaşar.

Rüyada Kedinin Eli Isırması

Rüyada kedinin eli ısırması, çocuğun terbiyesi ile ilgilenen hırslı bir kadına işaret eder. Bu rüya, halk hakkında adaletin ve dünyadaki durumun bozulacağı anlamına gelir. Ayrıca bu rüyayı gören kişi düşmanlarından kurtulur. Rüyasında kendi kedisi tarafından elinin ısırıldığını gören kimse rahat edeceği bir sene geçirir. Rüyada görülen kediler hizmet eden insanları temsil eder.

Rüyada Siyah Kedi Isırması

Rüyada siyah kedi ısırması, rüya sahibinin iş hayatıyla ilgili birtakım sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi her alanda sıkıştıran ve başarısız olmasını isteyen insanlara karşı kendisini tam anlamıyla koruyamaz ve savunamaz. Dolayısıyla bu rüya, kişiyi her zaman temkinli olması gerektiği konusunda uyarır. Rüya sahibi çevresinden gördüğü baskılardan ötürü mutsuz ve huzursuz olabilir.

Rüyada Beyaz Kedi Isırması

Rüyada beyaz kedi ısırması, rüyayı gören kişinin düşmanları tarafından saldırıya uğrayacağına delalet eder. Bu rüya, rüya sahibi için attığı her adımda dikkatli olması konusunda uyarı niteliği taşır. Kişi bütün mal varlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Rüya sahibi sıfırı tüketir ve kötü kimselerle dostluk kurabilir. Ayrıca kişi eğitim ve iş hayatında da sıkıntılı zamanlara girebilir. Bu durum ister istemez hane içinde sıkıntı yaşanmasına sebep olur. Rüyasında ısıran beyaz kediyi kovaladığını görmek, kişiyi engellemeye çalışan insanların büyük sorunlar yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Kedinin Parmağı Isırması

Rüyada kedinin parmağını ısırdığını görmek, rüya sahibinin çalışıp çabalayarak helal para kazanacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi kariyerinde hızla ilerler, çok para kazanır ve rahat bir geçim sağlar. Böylelikle hayatı neşelenir, rakiplerine karşı büyük bir zafer elde eder. Hanesinin bereketi ve verimi artar. Rüyasında kara kedinin parmağını ısırdığını görmek, kişinin tüm sorun ve sıkıntılarının biteceğine delalet eder. Ayrıca herhangi bir sebeple aile huzuru bozulabilir. Rüya sahibinin iş yaptığı kimse ile arası açılabilir. İşler istediği gibi sonuçlanırsa hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilir.

Rüyada Kedinin Köpeği Isırması

Rüyada kedinin köpeği ısırması, kişinin hiç beklemediği bir kimseden zarar göreceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin etrafında düşmanları olduğunu haber verir. Rüyayı gören kişi büyük bir şaşkınlık ve mutsuzluk yaşayabilir. Ancak her şeye rağmen çabalayan rüya sahibi yakın zamanda işlerini git gide büyütür ve kazancı artar. Bu rüyayı gören kimse sürekli kötü durumlarla karşı karşıya kalabilir. Zamanla hayatı değişir ve güzel gelişmeler yaşanmaya başlar. Ayrıca rüya sahibi uzun zamandır görmediği sevdikleriyle bir kavuşma yaşayabilir.

Rüyada Kedi Yavrusu Isırması

Rüyada kedi yavrusunun ısırması, rüya sahibinin kötü hava şartları ve kişisel ihmalden dolayı hastalanacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kişi çok da önemli sayılmayan günlük olaylardan dolayı küçük bir üzüntü yaşayabilir. Rüya sahibi iş ve aile hayatında yardımda bulunduğu, emeğinin geçtiği ve her istediğini yaptığı bir kişiden nankörlük görebilir.

Rüyada Kedinin Ayak Parmağını Isırması

Rüyada kedinin ayak parmağını ısırdığını görmek, kişinin yokluk ile mücadele etmekten dolayı zorlanacağına işaret eder. Maddi olarak çok zarar edebilir. Sonrasında rüya sahibinin işleri gün geçtikçe daha iyi olur ve daha büyük kazanç elde eder. Ayrıca bu rüyayı gören kişinin isteklerinin hepsi gerçekleşir. Bu rüya, kardeşler arasında bir tartışma çıkabileceğini haber verir.

Rüyada Kedinin Kuşu Isırması

Rüyada kedinin kuşu ısırması, mutlu bir yuvanın temellerinin atılacağı anlamına gelir. Rüya sahibi ticaretle uğraşan biri ise işleri kısa zaman içinde daha çok gelişir. Yakında birtakım sıkıntılar aşılır. Bu rüya, kişinin düşmanlık beslediği kimselerle arasını düzelteceğine işaret eder. Çok güzel olaylar yaşanır. Rüya sahibinin hayatı düzene girer ve artık yüzü güler. Kişi çevresi tarafından takdir toplayacağı işlere girer. Daha önceki zararlarını telafi edebilmek için yeni ve daha büyük işler yapar. Rüya sahibi verdiği sözleri birer birer yerine getirir. Kişinin yaptığı yeni iş eskisinden çok daha fazla ilgi görür.

Rüyada Sarı Kedi Isırması

Rüyada sarı kedi ısırması, rüyayı gören kişinin daha önce yapmadığı kadar büyük hatalar yapacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanlarla arası bozulabilir. İnsanların tepkisini çeken işler yapabilir. Kişi iyi niyetli olmayan kimselerle birlik olarak birtakım işler yapmaya kalkışabilir. Bu durum olumsuz sonuçlar doğurabilir. Rüya sahibi bu olaylardan dolayı kendisini tehlikeye atmış olabilir.

Rüyada Gri Kedi Isırması

Rüyada gri kedi ısırması, rüya sahibinin iş ve özel hayatında birtakım can sıkıcı olaylar yaşayacağına delalet eder. Rüyasında gri kedi ısırdıktan sonra onu sevmeye çalıştığını gören kişi bütün bu olumsuzları rahatlıkla aşar.

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