Rüyada kedi ısırması ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kedi ısırması, birtakım zorluklarla karşılaşmak anlamına geliyor olabilir. Peki, rüyada siyah kedi ısırması ne anlama gelir? Rüyasında kedinin köpeği ısırdığını gören kişiyi neler bekler? Rüyada kedi yavrusunun ısırdığını görmek ne demek? İşte detaylar… Rüyada Kedi Isırması Rüyada kedi ısırması, rüya sahibinin zorluklarla karşılaşacağına ve aksiliklerin bir türlü yakasını bırakmayacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi bazı durumlar karşısında eli kolu bağlı bir şekilde çaresiz kalabilir. Bu sebeple mutsuz ve huzursuz olabilir. Eğer kişiyi ısıran kedi sahipli ise kişi müjdeli haberler alabilir ve sürpriz olaylar yaşayabilir. Rüya sahibinin çevresinde bazı kurnaz kişiler arkasından iş çevirmeye kalkabilir. Bu kimse yapılan iyiliklere karşılık nankörlük ile karşılık vererek ikiyüzlü davranabilir. Ayrıca bu rüya, evli ve çocuk sahibi olan kişileri dikkatli olmaları konusunda uyarır. Aile bireyleri çocukların çok üzerine gidiyor olabilir ve bu durum zararlı görmelerine sebebiyet verebilir. Rüyada erkek kedinin ısırdığını görmek, rüya sahibinin bir rahatsızlık geçireceğine delalet eder. Eğer kedi biraz vahşi ise durum biraz daha ciddi olabilir. Rüyasında dişi kedinin ısırdığını gören kişi daha mutlu ve huzurlu bir yıl yaşar.

Rüyada Kedinin Eli Isırması Rüyada kedinin eli ısırması, çocuğun terbiyesi ile ilgilenen hırslı bir kadına işaret eder. Bu rüya, halk hakkında adaletin ve dünyadaki durumun bozulacağı anlamına gelir. Ayrıca bu rüyayı gören kişi düşmanlarından kurtulur. Rüyasında kendi kedisi tarafından elinin ısırıldığını gören kimse rahat edeceği bir sene geçirir. Rüyada görülen kediler hizmet eden insanları temsil eder. Rüyada Siyah Kedi Isırması Rüyada siyah kedi ısırması, rüya sahibinin iş hayatıyla ilgili birtakım sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi her alanda sıkıştıran ve başarısız olmasını isteyen insanlara karşı kendisini tam anlamıyla koruyamaz ve savunamaz. Dolayısıyla bu rüya, kişiyi her zaman temkinli olması gerektiği konusunda uyarır. Rüya sahibi çevresinden gördüğü baskılardan ötürü mutsuz ve huzursuz olabilir. Rüyada Beyaz Kedi Isırması Rüyada beyaz kedi ısırması, rüyayı gören kişinin düşmanları tarafından saldırıya uğrayacağına delalet eder. Bu rüya, rüya sahibi için attığı her adımda dikkatli olması konusunda uyarı niteliği taşır. Kişi bütün mal varlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Rüya sahibi sıfırı tüketir ve kötü kimselerle dostluk kurabilir. Ayrıca kişi eğitim ve iş hayatında da sıkıntılı zamanlara girebilir. Bu durum ister istemez hane içinde sıkıntı yaşanmasına sebep olur. Rüyasında ısıran beyaz kediyi kovaladığını görmek, kişiyi engellemeye çalışan insanların büyük sorunlar yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Kedinin Parmağı Isırması Rüyada kedinin parmağını ısırdığını görmek, rüya sahibinin çalışıp çabalayarak helal para kazanacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi kariyerinde hızla ilerler, çok para kazanır ve rahat bir geçim sağlar. Böylelikle hayatı neşelenir, rakiplerine karşı büyük bir zafer elde eder. Hanesinin bereketi ve verimi artar. Rüyasında kara kedinin parmağını ısırdığını görmek, kişinin tüm sorun ve sıkıntılarının biteceğine delalet eder. Ayrıca herhangi bir sebeple aile huzuru bozulabilir. Rüya sahibinin iş yaptığı kimse ile arası açılabilir. İşler istediği gibi sonuçlanırsa hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilir. Rüyada Kedinin Köpeği Isırması Rüyada kedinin köpeği ısırması, kişinin hiç beklemediği bir kimseden zarar göreceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin etrafında düşmanları olduğunu haber verir. Rüyayı gören kişi büyük bir şaşkınlık ve mutsuzluk yaşayabilir. Ancak her şeye rağmen çabalayan rüya sahibi yakın zamanda işlerini git gide büyütür ve kazancı artar. Bu rüyayı gören kimse sürekli kötü durumlarla karşı karşıya kalabilir. Zamanla hayatı değişir ve güzel gelişmeler yaşanmaya başlar. Ayrıca rüya sahibi uzun zamandır görmediği sevdikleriyle bir kavuşma yaşayabilir.