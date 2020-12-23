Çoğu insanın büyük ölçüde korktuğu canlılardan biri olan yılanlar, bu sebeple son derece etkileyici çağrışımlara sahiptir. Nitekim zihinde güçlü etkiler uyandıran çağrışımlarla rüyalarda daha sık karşılaşmak oldukça doğadır. Bu güçlü etkiler mutluluk kaynaklı olabileceği gibi korku kaynaklı da olabilir. Bu anlamda yılanların, insanlığın en eski rüya imgelerinden biri olduğunu söylemek mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kara yılan görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı aktardığımız farklı tabirler aracılığıyla giderebilirsiniz. Rüyada Kara Yılan Görmek Rüyada kara yılan görmek, insanlar tarafından sıklıkla karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Son derece korkutucu bulunabilen bu imge, rüya tabiri kaynaklarında defalarca ele alınmış ve çeşitli yorumlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Rüyanın doğru bir biçimde tabir edilebilmesi için rüya içerisindeki diğer imgeleri de hesaba katmak gerekse de rüyada kara yılan görmenin genellikle olumsuz anlamlar ihtiva ettiğini söylemek mümkündür.

Rüyada siyah yılan görmek, rüya yorumcuları tarafından çoğu zaman, karşılaşılacak son derece olumsuz ve iç karartıcı olayların habercisi olarak değerlendirilir. Nitekim yılanın büyüklüğü ya da uzunluğu da bu dönemin ne kadar süreceğine dair bir işaret olarak ele alınır. Yaşayacağınız bu dönemin, hayatınızın her alanını etkileyerek sizi son derece yıpratması muhtemeldir. Ayrıca bazı rüya yorumcularına göre rüyada kara yılan görmek, size düşmanlık eden bir kimseyi sembolize eder. Genel olarak yılan imgesi için yapılan bu yorum, yılan siyah olduğunda düşmanın size büyük zararlar verebilecek bir potansiyele sahip olduğu şeklinde yorumlanır. Bilhassa eski bir dostunuzun size karşı cephe alarak sizi son derece zor durumlara sokacağı düşünülür. Bunlara ek olarak rüyada siyah yılan görmek, aile içerisinde yaşanabilecek çeşitli tartışmaların da göstergesidir. Rüya yorumcuları, bu tür bir rüya gören kimselerin maddi menfaatler dolayısıyla yakın akrabalarıyla tartışmalar yaşayabileceğini ifade eder. Ne kadar uzak kalmak isteseniz de ucu size dokunan ciddi ithamlar ya da kışkırtıcı laflar yüzünden kendinizi kavganın ortasında bulabilirsiniz.

Rüyada Ölmüş Kara Yılan Görmek Rüyada ölmüş siyah yılan görmek, rüya tabiri kaynaklarında galebe çalınmış bir düşman olarak ele alınır. Yılanın siyah olması, size büyük zararlar verebilme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Ancak yılanın ölmesi, artık bu zararları pasifize ettiğiniz şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca kimi yorumculara göre rüyada ölmüş kara yılan görmeniz, öfkeli olduğunuz bazı konular hakkında giderek sakinleşeceğiniz ve intikam planlarınızdan vazgeçeceğiniz anlamına gelir. Rüyada Siyah Yılanın Saldırdığını Görmek Rüyada siyah bir yılan tarafından saldırıya uğramak, rüya yorumcularının uyarı olarak kabul ettiği imgelerden biridir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimselerin özellikle iş hayatında etrafındaki insanlara karşı dikkatli olması faydalı olabilir. Rüya hakkında yapılan yorumlar genellikle, size zarar vermek isteyecek öfkeli bir iş arkadaşına ya da personele işaret eder. Rüyada 2 Siyah Yılan Görmek Rüyada 2 siyah yılan görmek, evli çiftler için yaşanacak tartışmalara ve kırgınlıklara işaret eder. Buna göre, çiftin bir ayrılık sürecine girmesi ve birbirlerine zarar verebilmek amacıyla pek çok fevri davranışa sürüklenmesi beklenir. Bu süreç sona erdiğinde kendinizi tartışmalardan bıkmış ve son derece yıpranmış bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz.

Rüyada 4 Tane Siyah Yılan Görmek Rüyada 4 tane siyah yılan görmek, genellikle iş hayatında ortaya çıkacak problemlerin habercisidir. Özellikle rekabet ettiğiniz kimseler varsa rakiplerinizin hamleleri yüzünden zarar etmeniz ya da sıkıntıya düşmeniz muhtemeldir. Bu nedenle bir süre son derece yoğun bir tempoda çalışmanız gerekebilir. Rüyada Kara Yılan Sokması Görmek Rüyada kara bir yılan tarafından sokulmak, sinsi bir düşmanın size vereceği zararları sembolize eder. Daha önce de belirttiğimiz gibi yılanın siyah olması, ciddi bir zarar verme potansiyeline işaret eder. Rüya yorumcuları, bu tür bir rüya gören kimselerin yaşam standartlarını koruyabilmek adına çok sayıda ciddi tedbir almış olmaları gerektiğine dikkat çeker. Dolayısıyla kolayca atlatamayacağınız bir süreç yaşamanız olasıdır. Rüyada Kara Yılan Kovaladığını Görmek Rüyada kara yılan kovaladığını görmek de benzer bir biçimde yaşayacağınız tehlikelerin habercisidir. Ancak rüya yorumcularına göre bu rüya aynı zamanda kişinin temkinli karakterinin de göstergesidir. Dolayısıyla tehditleri önceden sezerek son anda kurtulmanız beklenir. Rüyada Evde Siyah Yılan Görmek Ne Demek? Rüyada evde siyah yılan görmek, tabir bakımından 2 siyah yılan görmek ile bazı paralellikler arz eder. Rüya sahibinin evli olduğu durumlarda rüya, karı koca arasında yaşanacak tartışmalara delalet eder. Bu nedenle yıpratıcı bir dönem yaşamanız söz konusu olabilir. Rüya sahibinin bekar olduğu durumlarda ise maddi sıkıntılar dolayısıyla ailenizle karşı karşıya gelmeniz olasıdır.