Kediler son derece sevimli bulunan ve sevilen canlılar olmasına rağmen, kimi inanışlara göre uğursuzluk getiren canlılardır. Özellikle siyah kedinin son derece uğursuz bir imge olduğu ve gelecekteki olumsuz gelişmelere işaret ettiği düşünülür. Rüyalarda da sıklıkla karşılaşılabilen siyah kedi, bu doğrultuda tabiri oldukça merak edilen imgelerden biridir. Nitekim buna paralel olarak siyah kedi ile ilgili rüya tabiri kaynaklarında pek çok açıklamaya rast gelmek mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada siyah kedi görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Siyah Kedi Görmek Rüyada siyah kedi görmek, sıklıkla karşılaşılan imgelerden biridir. Halk arasında siyah kedinin genellikle olumsuz anlamlara geldiği düşünülse de rüya tabiri kaynaklarında çeşitli yorumlarla karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla rüyada siyah kedi görmenin kesinlikle negatif bir alamet olduğunu söylemek doğru değildir. Ayrıca rüyanın, içerisindeki diğer imgelerle birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

Rüyada görülen siyah kedinin tabir edildiği olumsuz anlamlardan biri fesat ya da dedikoducu bir kimse şeklindedir. Bu doğrultuda rüya sahibinin çevresinde, içten pazarlıklı bir insanın olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle bu kimsenin sosyal yaşantısında son derece güler yüzlü ve pozitif bir kimliğe sahip olması, ancak içten içe sizin kötülüğünüzü arzu etmesi beklenir. Dolayısıyla rüya yorumcuları rüya sahibine etrafındaki kimselere karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunur. Ayrıca rüyada görülen siyah kedinin bir hırsızı sembolize ettiği kanaati de rüya yorumcuları arasında yaygındır. Bu tür bir rüya gördüyseniz ve evinizde ya da iş yerinizde değerli olabilecek eşyalarınız varsa güvenlik önlemlerine önem vermeniz akıllıca olabilir. Dolayısıyla siyah kedi görmek bu yorumu ile rüya sahibi için bir çeşit uyarı olarak değerlendirilebilecek bir imgedir. Kimi kaynaklar ise tüm olumsuz yorumların aksine rüyada siyah kedi görmenin müjdeli bir haber ya da kavuşulacak bir kimse anlamına geldiğini aktarır. Bu doğrultuda rüya sahibinin hayatını olumlu yönde değiştirecek bir haber alması muhtemeldir. Özellikle kişinin ailesinden uzak yaşadığı durumlarda, bu rüya hasretin sona ereceği şeklinde yorumlanmaya da uygundur.

Rüyada Siyah Kedi Yavrusu Görmek Rüyada siyah kedi yavrusu görmenin genellikle can sıkıcı olaylara işaret ettiği düşünülür. Ancak bu olayların, rüya sahibinin üstesinden gelemeyeceği bir güçlükte olacağını söylemek doğru olmaz. Dolayısıyla böyle bir rüya gördüyseniz, bir süreliğine sizi huzursuz edecek bazı gelişmelerle karşılaşmanız muhtemeldir, ancak kısa bir zaman sonra bu problemler kendiliğinden çözülecektir. Kimi yorumcular ise rüyada görülen siyah kedi yavrusunun olumlu bir imge olduğunu rivayet etmiştir. Bu yoruma göre siyah kedi yavrusu, kötü giden şansınızın tersine döneceğini sembolize eder. Dolayısıyla hayatınızın gidişatında beklenmedik değişikliklerin meydana gelmesi beklenir. Ayrıca siyah kedi yavrusunun güçlü ve dayanıklı bir karakter yapısını temsil ettiği de söylenebilir. Rüyada Ölmüş Siyah Kedi Görmek Rüyada ölmüş bir siyah kedi gören bir kimsenin, suçlandığı bir konuda masumiyetini kanıtlayacağına inanılır. Özellikle rüya sahibinin bir iftiraya uğraması ya da yanlış yere suçlanması gibi bir durum söz konusu ise gerçek suçlunun yakın zamanda, kendiliğinden ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ayrıca kimi rüya yorumcuları, ölmüş bir siyah kedi görmenin düşmana galebe çalmayı temsil ettiğini aktarır. İki yoruma göre de böyle bir rüya gördüyseniz, potansiyel bir olumsuz gelişmeyi ucuz atlatacağınızı söylemek mümkündür.

Rüyada Küçük Siyah Kedi Görmek Rüyada küçük siyah kedi görmek, kedi yavrusu görmek ile tabir bakımından paralellikler arz eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin, ağzının tadını kaçıracak bazı gelişmelerle karşılaşacağı söylenebilir. Ancak bu gelişmelerin uzun süreli olmayacağını ifade etmek gerekir. Dolayısıyla rüya sahibinin sabretmesi halinde meselelerin kendiliğinden çözüleceğine tanıklık etmesi muhtemeldir. Ayrıca siyah kedi görmek, siyah yavru kedi görmek ile benzer bir biçimde tersine dönecek talih olarak da değerlendirilmeye açıktır. Rüyada 2 Tane Siyah Kedi Görmek Rüyada 2 tane siyah kedi görmek, genellikle aile hayatında yaşanacak problemlere işaret eder. Bu bakımdan, özellikle rüya sahibinin evli olduğu durumlarda çiftler arasında çeşitli konularda sürtüşmeler yaşanması beklenir. Rüya sahibinin bekar olması halinde ise özel hayatında ortaya çıkacak bazı problemlerden söz edilebilir. Ayrıca bekar bir kadının 2 tane siyah kedi görmesi halinde son derece mutsuz bir evlilik yapacağı inancı da oldukça yaygın inançlardan biridir. Rüyada Siyah Kedi Sevdiğini Görmek Rüyada siyah kedi sevmek, geçmişi ile barışık olmaya işaret eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin geçmişinde yaptığı hatalardan ders aldığını söylemek mümkündür. Aynı şekilde kişinin geçmişe dair bir özlem barındırmadığı, aksine geçmişindeki mutluluğu tekrar yakalayabilmek için çaba göstereceği varsayılır.