Kediler büyük ölçüde sevimli bulunan ve buna bağlı olarak da oldukça sevilen canlılardır. Ancak buna rağmen kimi inanışlarda kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair kanaatlere rastlamak mümkündür. Bilhassa kara kedinin ciddi anlamda uğursuzluk getiren bir alamet olduğu ve gelecekte karşılaşılacak olumsuz olaylara işaret ettiği görüşü yaygındır. Rüyalarda da sıklıkla karşımıza çıkan kara kedi, bu nedenle tabir bakımından oldukça merak edilen imgeler arasındadır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kara kedi görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan aktardığımız farklı tabirler aracılığıyla giderebilirsiniz. Rüyada Kara Kedi Görmek Rüyada kara kedi görmek, pek çok insanın uyku esnasında gördüğü rüyalardan biridir. Halk arasında kara kedinin olumsuz anlamlara geldiği kanaati oldukça geniş bir kabule sahiptir. Yine de rüya tabiri kaynaklarında bundan farklı yorumlara rast gelmek mümkündür. Bu nedenle rüyada görülen kara kedinin sadece olumsuz anlamlar ihtiva ettiğini söylemek doğru olmaz. Ayrıca rüya içerisindeki diğer imgelerin de rüya tabiri açısından oldukça önemli olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

Rüyada görülen kara kedi ile ilgili öne çıkan olumsuz yorumlardan biri, fesat ve dedikoduyu seven bir kimseyi sembolize ettiği şeklindedir. Buna göre rüya sahibinin yakın çevresinde, güler yüzlü görünen ancak içten pazarlıklı bir kimsenin olmasının ihtimali yüksektir. Öyle ki bu kimsenin rüya sahibine karşı aslında son derece sevecen davrandığı söylenebilir. Ancak aslında sizin kötülüğünüzü istediğini aklınızın bir kenarına yazmanız faydalı olabilir. Ayrıca rüyada karşımıza çıkan kara kedi imgesinin bir hırsızı temsil ettiği görüşü de rüya alimleri arasında oldukça yaygındır. Bu nedenle rüya yorumcuları böyle bir rüya gören kimselere, ev ya da iş yerlerinde değerli olabilecek çeşitli eşyalarını tedbirli bir biçimde saklamaları tavsiyesinde bulunur. Bu yoruma göre rüyada kara kedi görmek, rüya sahibi açısından uyarı mahiyetinde ele alınması gereken bir imgedir. Bunlara ek olarak kimi kaynaklarda ise kara kedi görmek son derece olumlu bir şekilde tabir edilir. Bu kaynaklara göre rüyada kara kedi görmek, kavuşulacak bir kimse ya da müjdeli bir haber gibi anlamlara gelir. Bu doğrultuda rüyasında kara kedi gören bir kimsenin hayatında olumlu yönde değişiklikler olması ya da bu değişikliklere sebep olabilecek bir haber alması beklenir. Bilhassa ailesinden bir süredir uzak kalmış kimselerin yakın zamanda ailesine kavuşması söz konusu olabilir.

Rüyada Kara Kedi Yavrusu Görmek Rüyada kara kedi yavrusu görmek, genellikle rüya sahibinin başına gelecek küçük sıkıntıların habercisidir. Nitekim bu sıkıntıların, rüya sahibinin hayatında önemli bir yer tutmayacağını ifade etmek gerekir. Bu tür bir rüya gördüyseniz, kısa bir süreliğine huzurunuzu kaçıracak bazı gelişmelerle yüz yüze gelmeniz olasıdır, ancak bu sorunlar sabrettiğiniz takdirde kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Ayrıca az sayıda rüya yorumcusu, kara kedi görmenin olumlu anlamlarda ele alınabileceğini belirtir. Bu yorumculara göre kara kedi yavrusu, şansınızın iyiye dönmeye başlayacağının göstergesidir. Dolayısıyla hayatınızda beklenmedik bazı değişikliklerin ortaya çıkması beklenir. Ayrıca kara kedi yavrusu dayanıklı ve güçlü bir kişiliğiniz olduğunun da göstergesidir. Rüyada Ölmüş Kara Kedi Görmek Rüyasında ölmüş bir kara kedi gören kimselerin, iftiraya maruz kalacağı düşünülür. Ancak kişinin kısa bir süre içerisinde masumiyetini kanıtlaması beklenir. Dolayısıyla stresli bir dönem geçirseniz de sonucunda gerçeğin ortaya çıkacağına dair umudunuzu kaybetmemelisiniz. Buna ek olarak bazı rüya alimleri, ölmüş bir kara kedi görmenin düşman karşısında elde edilen bir zafer anlamına geldiğini ifade eder. Her iki yorum açısından da sıkıntılı bir dönemin ardından gelecek ferahlama ile hayatınızda yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz.

Rüyada Kara Kedi Isırması Görmek Rüyada kara kedi ısırması, genellikle iş hayatında karşı karşıya gelinecek bazı problemlere delalet eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş yerinde bulunan bazı insanlarla sorunlar yaşaması beklenir. Özellikle idareci bir pozisyondaysanız emrinizde çalışan bazı personellerin şikayetleri ile ilgilenmeniz gerekebilir. Rüyada Bir Sürü Kara Kedi Görmek Rüyada bir sürü kara kedi görmek, sosyal yaşamınızda ortaya çıkacak sürtüşmelerin habercisidir. Rüyasında bir sürü kara kedi gören bir kimsenin, söyleyeceği bir söz ya da gerçekleştireceği bir eylem neticesinde sevdiği insanları karşısına alacağı varsayılır. Ancak üzerinden biraz zaman geçip sular durulduktan sonra orta yolun bulunacağını ve küslüklerin sona ereceğini söylemek mümkündür. Rüyada Kara Kedinin Üstüne Atladığını Görmek Rüyada kara kedinin üstüne atladığını gören bir kimse yakın zamanda sevdiği bir kimsenin ihaneti ile karşılaşabilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin hiç beklemediği bir kimse tarafından aldatılması ya da açıkta bırakılması söz konusu olabilir. Ancak rüya alimlerinin büyük çoğunluğu, bu yaşanacakların kişi üzerinde büyük bir etki bırakmayacağı kanaatindedir. Dolayısıyla tüm bu süreç, yalnızca sosyal çevrenizi değiştirmeye başlamanızla sonuçlanabilir.