Rüyada siyah yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada uzun, küçük, büyük yılan görmek ne demek?

Günlük yaşantımızda gördüğümüz, hissettiğimiz ve yaşadığımız şeyler bilinçaltımızda olumlu ya da olumsuz etki bırakırlar. Rüyada yılan görmek güce, servete, feraha kavuşmaya ve aile yaşantınızda yaşayacağınız yeniliklerin habercisidir. Diğer yandan korku salan tehlikeli insanların ve o insanlardan gelecek zararların habercisi olabilir. Çok çeşitli anlamlara gelen bu rüya bulunduğunuz duruma göre yorumlanmalıdır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek

Geçmişiniz ile alakalı olabileceği gibi yaşayacağınız olaylar açısından uyarı niteliği de taşıyabilir. Yakınınızda olan dost görünümlü, tehlikeli insanların varlığının habercisidir. Dikkat etmezseniz bu kişiler tarafından kötülüğe uğrayıp üzülmeniz anlamına gelir. Bu kişi aileden olabileceği gibi komşunuz da olabilir.

Rüyanızda siyah yılanı tuttuğunuzu görmeniz çoğu kişinin cesaret edemeyeceği yollara girip başarı kazanacaksınız, siyah yılan öldürdüğünüzü görmeniz ise güç ve kudrete erişip isteklerinizi gerçekleştireceksiniz demektir. Rüyanızda bu yılanı avladığınızı görmeniz, düşmanınıza karşı hile yaparak ondan istediğiniz şeyi elde etmenizi sağlayacak. Yılanla kavga ettiğinizi görmek güçlü düşman ile harp içine girmenize ve düşmandan korkup uzaklaşmanıza işarettir.

Rüyanızda arkanızda yürüyen yılan ise hileli düşman, hasta kimsenin ağzından yılan çıkması ise vefat anlamına gelir. Ağzınıza yılanın girmesi düşmana karşı zafer kazanmanıza, siyah yılana dokunmanız ve bundan zarar görmemeniz, cesur biri olacağınıza, girdiğiniz ortamlarda güç elde ederek sözünün eri kimse olarak tanınacak olacağınıza işaret eder. Ayrıca işlerinizi büyütmekle kalmayıp düşmanlarınıza korku salacağınızın habercisidir. Rüyada siyah yılan derisini yüzmek, kötü niyetli düşmanlara karşı zafer kazanacağınızı gösterir.

Rüyada Büyük Siyah Yılan Görmek

Gözü kara ve kaybedecek şeyi olmayan kimseye yorulur. Rüyayı gören kişi düşmanından zarar görür. Bu düşman size genelde yakın kişilerdir ve sizi tanıdığı için nasıl zarar vereceğini bilir. Dolayısıyla bu düşmanla başa çıkması zor olacaktır.

Rüyada Siyah Beyaz Yılan Görmek

Genellikle iyi başlayıp kötü sonuçlanan olaylar olarak yorumlanır. Bazı âlimler bu rüyayı, haneye evlilik ya da nişan yoluyla girecek kötü niyetli kadın olarak yorumlar. Bu kişi hanedeki birçok insanı maddi zarara uğratacaktır. Rüyada görülen siyah yılan düşmana, beyaz yılan ise hayırla başlayıp düşmanlıkla sonuçlanan olaylara delalet eder. Özellikle bekar kimselerin bu rüyayı görmesi hüsranla sonuçlanacak evlilik veya nişan olarak yorumlanır.

Rüyada Küçük Siyah Yılan Görmek

Rüyada görülen küçük (yavru) yılan, yaşanan olumsuzlukların kolay bir şekilde atlatılacağının habercisidir. Düşmanlarınızı kısa sürede dize getirip uğradığınız maddi zarardan kurtulacaksınız. Düşman küçük olduğu için diğer rüyalara nazaran bu rüya daha zararsızdır. Yavru yılan iyi niyetli gözüken, aslında kötü niyetli kimsedir.

Rüyada Sarı Siyah Yılan Görmek

Düşmandan gelecek kötü haberdir. Düşmanın attığı bir iftira, söylediği kötü bir söz veya hakaret şeklinde yorumlanır. Bu sözleri duyacak ve üzüleceksiniz. Rüya genelde tartışma olarak yorumlanır ve kişi duyduklarından dolayı büyük üzüntü yaşar. Ayrıca, sağlık veya iş ile alakalı bir haberin olumsuz olmasına, bundan dolayı yaşanacak hayal kırıklığına işaret eder. Kıskançlık ve dedikodudan doğan elim olayların yaşanmasına sebep olabilir. Rüyada bu yılanı öldürdüğünüzü görmeniz, içinde bulunduğunuz beladan kurtulacağınız anlamına gelir.

Rüyada Kırmızı Siyah Yılan Görmek

Rüya sahibinin malına, mirasına ya da beklediği parasına ortak olmak isteyen düşmana delalettir. Âlimler bu rüyayı gören kişinin elindeki malının, düşmanlarının eline geçmesi olarak yorumlar. Eğer yılanı kendi evinizde gördüyseniz düşmanınız yüzünden evinizi satmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı âlimlerse bunu eve gelecek haciz olarak da yorumlar. Fakat,birçok âlim kırmızı yılanın maddi varlıkların elden gitmesi olarak yorumlandığında hemfikirdir.

Rüyada Uzun Siyah Yılan Görmek

Rüyada görülen uzun ve büyük yılan, büyük korkularınız olduğuna, duyduğunuz bu korkular yüzünden sürekli diken üstünde olduğunuza, ayrıca, büyük düşmanınız olacağına işarettir.

Rüyada Siyah Yılanla Konuşmak

Size karşı kin ve düşmanlık besleyen birine karşı üstünlük elde edeceksiniz. Ayrıca aranızın bozuk olduğu, önem verdiğiniz biriyle tekrar barışacaksınız. Bazı âlimler ise bu rüyayı işini büyütmek isteyen kimsenin yapacağı iş anlaşmasına ve bu anlaşmadan kar elde etmesine yorar. Atacağı imza ile iyi makamlara gelip rakiplerine karşı üstünlük elde eder.

Rüyada Siyah Yılanın Isırdığını Görmek

Âlimlere göre rüyada görülen yılan ısırması size zarar verecek düşman anlamına gelir. Ayrıca haram yoldan kazanılan mala işarettir. Bu da kişiye keder ve üzüntü getirir. Dolayısıyla âlimler bu rüyayı gören kişinin kendisine çekidüzen verip sadaka vermesini tavsiye eder.

Rüyada Kahverengi Siyah Yılan Görmek

Rüyada görülen bu yılan, kurnaz ve din düşmanı kimseye delalettir. Bu yılanı evinde gören kimsenin kendisine hile ve oyun edecek düşmanı evine aldığına işaret eder. Bu yılan uzun ve iri ise korku, yılan eğer üzerinize saldırıyorsa düşman tarafından gafil avlanacağınız, yılanı öldürmeniz düşmana galip geleceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Siyah Ölü Yılan Görmek

İşlerinizin yoluna gireceğine, kötü alışkanlıklardan kurulup güzel alışkanlıklar edinilebileceğine delalet eder. Ölü yılan, düşmanın Allah tarafından helak edilmesine, hatta ölmesine alamettir.

Rüyada Denizde Siyah Yılan Görmek

Rüyada görülen su yılanı mala yorulur. Kişinin yaşantısında olumlu gelişmeler yaşanacağının göstergesidir. Denizde yılanın yüzdüğünü görmeniz alacağınız bir karar ve yapacağınız bir çevre değişikliği ile hayırlı gelişmelerin olacağına, bunun sonucunda ise bolluk ve refah içerisinde yaşayacağınıza işarettir.

Rüyada Evde Siyah Yılan Görmek

Rüyada evin içinde siyah yılan görmek, aile bireylerinden biri tarafından düşmanlık göreceğiniz anlamına gelir. Diğer bir anlamıysa evde aile bireylerinden biri ile yaşanacak tartışma şeklinde yorumlanır. Bu yılan şayet dışarıdan eve getirilmiş ise eve davet edilen kişilere dikkat edilmelidir yoksa bu kimseler tarafından zarar görebilirsiniz. Şayet evde birden fazla yılan varsa ve bu siyah yılanlardan korkmuyorsanız evinizde günaha meyleden kişiler bulunuyor demektir.

Rüyada Siyah Tüylü Yılan Görmek

Bu rüyayı görmek işlerinizin karışmasına, engellerle karşılaşacağınıza ve bu engelleri aşarken sıkıntı çekeceğinize işarettir. Aile içinde yaşadığınız bazı olumsuzluklar yerini sevince bırakacak. Yaşadığınız bu sıkıntılardan sonra hayatınız istediğiniz şekilde olacak. Gayrimenkul ya da maddi durumunuzda önemli gelişmeler olabilir, uzun zamandan beri beklediğiniz bir iş haberini alabilirsiniz.

Rüyada Birden Çok Siyah Yılan Görmek

Rüyada görülen çok sayıda siyah yılan gücün yanı sıra tehlike ve uğursuzluk olarak görülür. Yaşamınızda dert, sıkıntı ve zorluğun eksik olmayacağı bir döneme gireceksiniz. Bu da sizi çok fazla etkileyecek. Siyah yılan yuvası görmeniz sizi kandıran yanlış insanlarla iş yaptığınıza karşı bir uyarıcı rüyadır. Özellikle yeni tanışacağınız kişilere karşı temkinli olmalısınız.

