Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir? Rüyada kocman, küçük, bir sürü kertenkele görmek ne demek?

Rüya sahibi kişi, yakın zaman sonra, yaşamını olumsuz yönde etkileyecek, daima fesatlık üretecek bir kişiyle tanışacaktır. Aynı zamanda kertenkele düşmanı temsil eder. Buradaki düşman, bir konuda kendisiyle sık sık rekabete girme çabası içinde olan bir kimse olarak da algılanabilir. Rüyasında kertenkele gören kişi, bugünlerde bir olay karşısında büyük bir kuşku duyacaktır; ancak bunu daha çok, kendi içinde tutmayı tercih edecektir. Anlaşılacağı üzere, rüyada görülen kertenkele, genel hatlarıyla pek hayırlı olarak kabul görmez. Fakat kertenkele elbette rüya içerisinde çok daha farklı hal ve biçimlerde kişinin karşısına çıkabilir. Küçük kertenkele görmek, kertenkele sürüsü görmek, renkli kertenkele görmek, kaçan kertenkele görmek ya da kertenkeleyi yakalarken görmek, kertenkeleye dair görülebilecek rüyalardan sadece birkaçıdır.

Rüyada Kertenkelenin Üstüne Atlaması

Çoğu kertenkele türü, insana karşı bir saldırıda bulunmamasına rağmen onları genelde gördüğümüz yerde öldürme refleksi gösteririz. Çünkü bize zarar vereceğini ve saldıracağını düşünürüz. Asil duruşunun yanında, korkutucu tarafıyla da tüyleri diken diken edebilecek bir yapıya sahip olan kertenkelelerin birçok farklı türü vardır. Kişi, rüyasında bir kertenkelenin üzerine atladığını görmüşse, bu genel anlamda etrafında düşmanlarının olduğuna delalettir. Öte yandan da rüyada kertenkelenin üstüne atlaması, uğursuzluk olarak kabul görür. Kişi üst üste bazı meselelerde uğursuzluklar yaşayacak ve bu durum karşısında üzüntü yaşayacaktır.

Rüyada Küçük Kertenkele Görmek

Rüyada henüz küçük durumda olan, yani görece daha az korkutucu olan bir kertenkeleyi görmek, rüya sahibinin uzun zamandır baş ettiği sıkıntılardan sonra nihayet feraha kavuşacağının göstergesidir. Kişi yaşadığı olaylardan dersler çıkaracak ve hatalarına dair ciddi bir öz eleştiride bulunacaktır. Aynı hataları tekrar etmemek adına özen gösterecek ve bu durum sayesinde çevresinden takdir görecektir.

Rüyada Kocaman Kertenkele Görmek

Rüyada kocaman ya da bir başka ifadeyle büyük bir kertenkele görmek, kişinin daha çok geleceğine yönelik yatırım yapacağına delalettir. Rüya sahibi kimse, bugüne değil de daha çok geleceğe dair uzun vadeli planlamalar içindedir. İş yaşamında kendisine sınıf atlatacak hamleleri hesaplayıp, kendini bu minvalde geliştirme çabasında olacaktır. Aynı zamanda kişi rakiplerinden ilham aldığı için büyük bir hırs içindedir. Rüyasında kocaman kertenkele gören bir kimsenin, karşısına gelen fırsatları iyi bir şekilde değerlendirip, uzun vadede doğru tercihlerde bulunacağı söylenebilir.

Rüyada Bir Sürü Kertenkele Görmek

Kertenkele, rüyada genelde tek olarak görünür; fakat nadir de olsa rüyalarda onları sürü halinde görmek mümkündür. Kişi rüyasında bir değil, birden fazla kertenkele görmüşse, sağlık sorunlarının yeniden gündeme geleceği anlamına gelir. Fakat bu sorunlar kişi için yıldırıcı düzeyde olmayacaktır. Rüyada birden fazla kertenkeleyi aynı anda gören kişi, hiç beklemediği bir yakınından maddi bir destek görecektir. Bu kişi sayesinde feraha çıkma şansı yakalayacak olan rüya sahibi, maddi konularda kemer sıkmaya başlayacaktır. Bir daha ekonomik darboğazın içine girmemek için daha özenli davranacak ve özellikle birikim yapmaya yönelecektir.

Rüyada Beyaz Kertenkele Görmek

Normalde günlük yaşamda beyaz kertenkeleye nadiren rastlanır. Bir kişi rüyasında beyaz kertenkele görüyorsa, bu onun çok radikal kararlar alacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi kimse, sevdiği ve vakit geçirmekten zevk aldığı kişilerle daha fazla yakınlaşmak isteyecektir. Buna rağmen iş ortamında çok güvendiği biri tarafından zarar görecek ve bu durum onu başarı anlamında daha da tetikleyecektir. Kapanan bir yol, yeni ve daha hayırlı bir yolu açacaktır. Kişi kendisine atılan bir iftirayla mücadele etmek durumunda kalacak; ancak temiz olduğunu herkese kanıtlayacaktır. Bu durum, bütün arkadaşlık ilişkilerini yeniden gözden geçirmesine neden olacaktır.

Rüyada Kertenkele Yavrusu Görmek

Rüyada kertenkele yavrusu görmek, kişinin bir an önce kendi işini kurma isteği içinde olduğunu gösterir. Kişi maddi olarak rahatlamak kadar iş ortamında huzur aramaktadır ve uzun zamandır sorunlarını çözme noktasında başarısızdır. Ertelenen çözümlerin, yakın zaman sonra yüzüne çarpma olasılığı yüksektir. Ufak tefek gördüğü sıkıntılar, iletişim sorunlarından ötürü büyüme aşamasına gelecektir. Rüya sahibi kimse, bu aralar iletişim problemleri yaşamaktadır.

Rüyada Üzerinde Kertenkele Görmek

Rüyada üzerinde kertenkele görmek, rüya sahibinin bu dönemde etrafında bulunan iyi ve kötü insanların ayrımına varamaması anlamına gelir. Kişi tehlikenin nereden geleceğine dair hazırlıksızdır. Kötü insanlara karşı bile, iyi niyetli şekilde yaklaşmaya çalışır; fakat bu durum bir zaman sonra ona birtakım zararlar verecektir. Rüyada üzerinde kertenkele olduğunu görmek, sinsi insanların varlığına dair bir işaret ve bir uyarı olarak yorumlanır. Rüya sahibi, her zamankinden daha uyanık ve dikkatli olmak durumundadır. Diğer yandan aile içinde geçmişte yaşanan bir kırgınlık son bulacak ve bu durumdan büyük mutluluk duyulacaktır.

Rüyada Yeşil Kertenkele Görmek

Rüyada yeşil kertenkele, beyaz kertenkeleye kıyasla daha sık görülmektedir. Rüyasında yeşil bir kertenkele gören kişi, kısmet anlamında kalbinin kapılarını sonuna dek açacaktır. Gönlüne girecek kişiyi büyük bir sabırla ve heyecanla beklemektedir. Öte yandan iş yerinde elde edeceği bir başarı, arkadaşları tarafından saygıyla karşılanacak ve bu başarı bir ödülle taçlandırılacaktır. İş yerinde bu başarıyı elde etmek adına geçmişte yoğun bir mesai vermiştir. Bu moral verici başarı, aynı zamanda kişinin uzun zamandır yaşadığı maddi krize karşı bir teselli oluşturacaktır. Bu arada rüya sahibi kimse kendisini kişisel anlamda geliştirmek için yeni bir hobi edinecektir. Bu yeni yönelim, kafasını bir ölçüde dağıtmayı başaracaktır.

Rüyada Kertenkelenin Kaçtığını Görmek

Rüyada kişi, kertenkeleyle bir kovalamaca içindeyse, daha doğru bir ifadeyle kişi rüyada kertenkelenin kaçtığını görüyorsa, onu güzel yarınların beklediği, iş hayatında kendisine rakip olan kişileri arkada bırakacağı, yeni bir iş atılımına, güven duyduğu bir arkadaşıyla ortak olarak gireceği anlaşılabilir. Rüyada bir kertenkelenin kaçtığını gören kimse, gücü, başarıyı ve kararlılığı sembolize eder. Rüya sahibi kişi, yaratıcı girişimleri sayesinde etrafındaki insanları istihdam edecektir. Bu sebeple kendisine birçok insan hayır duasında bulunacaktır. Ayrıca rüyayı gören kişi akıl hocası olarak gördüğü bir büyüğünden her anlamda destek görecektir. Her zaman her konuda, kendisine güvenle danışıyor olacaktır.

Rüyada Kertenkele Yakalamak

Rüyada kertenkele yakalamak genelde hayırlı olarak yorumlanır. Eğer kişi devlet kademesinde çalışıyorsa makam olarak kısa bir süre içinde yükselecektir. Ticaret yapıyorsa işlerini genişletecek ve kazançlarını artıracaktır. Rüyada kertenkele görmek genelde başarıya delalettir. Rüya sahibi eğer öğrenciyse ya da yakın zamanda çok önemli bir sınava girecekse mutlaka muvaffak olacaktır. Öte yandan çok değer verdiği bir yakını şehir dışına gidecek ve uzun zaman dönmeyecektir. Bu durum rüya sahibini ciddi anlamda üzecektir. İş ve okul yaşamlarında başarı elde etmesine rağmen özel hayatında kendisini ciddi anlaşmazlıkların içinde bulacaktır.

Rüyada Kertenkele Eti Yemek

Rüyada kertenkele eti yemek, temel olarak dedikoduya delalettir. Rüya sahibi, kendisini bu dedikoduların odak noktasında bulacaktır. Kulağına gelen dedikoduların sevdiği ve güvendiği insanlar tarafından yapılması onu asıl üzen şey olacaktır. Kişi bilmelidir ki bu aralar çevresinde kendisine karşı daha önce yaptığı hatalı bir davranıştan ötürü pişmanlık duygusu içinde olan birisi vardır. İyi niyetli bir şekilde özür dilemek ve yeniden iletişim kurmak adına fırsat kollayan bu kişi, rüya sahibine oldukça değer vermektedir. Bu nedenle, uzun zamandır görüşmediği bu yakınına alan yaratması önemli bir adım olacaktır. Diğer yandan rüyada kertenkele eti yemek, rüya sahibi kimsenin aile bağlarını güçlendireceğine işaret eder. Etrafında dönen fitneler, onu ailesine daha da yakınlaştıracaktır.

Rüyada Kertenkele Isırması

Rüyada kertenkele ısırması genelde rüyada kertenkele saldırısıyla karıştırılan bir rüyadır. Oysa her iki rüyanın da birbirinden bağımsız ve farklı bir tabiri söz konusudur. Rüyada kertenkele ısırması, bekar olan kişi için kurulacak yeni aileye delalettir. Buna göre, rüya sahibi yakın zaman içinde evlenecek ve çocuk sahibi olacaktır. Rüyada kertenkele ısırması, kişinin yarınlara dair çok düzenli bir şekilde planlama yaptığını gösterir. Bugünlerde, hiç olmadığı kadar hırslıdır ve mal varlığını artırmak, birikim yapmak isteyecektir. İş konusunda rakip gördüğü kişilerin elde ettiği başarılar, onu daha da tetikleyecektir.

Rüyada Renkli Kertenkele Görmek

Rüyada renkli kertenkele görmek, kişinin hem aile hem de iş konusundaki huzurunu yerle bir edecek yeni birisiyle tanışacağına işaret eder. Bu kişi, yakın arkadaşlıkların arasını laf taşıma yoluyla bozmaya çalışacak ve bu konuda da başarılı olacaktır. Rüyada renkli kertenkele görmek, rüya sahibinin bugünlerde yeni tanışacağı insanlara karşı daha kontrollü ve dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarı anlamı taşır.