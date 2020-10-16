Pek çok insan tarafından bir garnitür çeşidi olarak sıklıkla tercih edilen limon, ekşi tadıyla kimilerinin de pek sevmediği bir lezzettir. Keskin bir tadı olan limonun zihin üzerinde de güçlü bir etki yarattığını tahmin etmek güç değildir. Dolayısıyla limonun zihin tarafından rüyalarda kullanılan belirgin imgelerden biri olmasına şaşırmamak gerekir. İşte "Rüyada limon görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna verilen cevaplar... Rüyada Limon Görmek Rüyada limon görmek, genellikle rüya tabiri kaynaklarında karşımıza olumlu bir imge olarak çıkar. Rüyada görülen limon, daha çok hasta kişiler için yakın zamanda bulunacak şifa olarak ele alınır. Ayrıca rüyada görülen limonun rengine göre yapılmış çeşitli yorumlar da mevcuttur. Kimi rüya yorumcularına göre rüyada sarı limon görmek, karşınıza çıkacak bir fırsata işaret eder. Dolayısıyla bu limonun yendiği görülüyorsa elinize geçen fırsatı kullanarak büyük kazançlar ya da başarılar elde edeceğiniz düşünülür. Özellikle dini kaynaklarda yeşil limon görmenin ise sarı limondan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Yeşil limon daha çok kolay bir biçimde elde edilecek zenginliğin müjdecisi kabul edilir.

Kimi rüya yorumcuları, rüyada limon görmeyi olumsuz bir biçimde ele alır. Bu rüya yorumcuları, limonun tadındaki ekşiliğe de gönderme yaparak rüyada görülen limon imgesinin hayatta karşılaşılacak huysuz insanların habercisi olduğunu söyler. Son derece geçimsiz ve cimri olacak bu kişinin işvereniniz olabileceği ihtimali üzerinde durulur. Ayrıca limonun güz mevsimini çağrıştırdığı kanaati de yaygındır. Bu açıdan rüyada görülen limon hüzünlü zamanlara işaret ediyor olabilir. Dini rüya tabiri kaynaklarının bazıları rüyada limon görmenin güzel ancak sadakatsiz bir kadını temsil ettiğini ifade eder. Bu tür bir rüya gören erkeklerin hayatına göz alıcı olduğu kadar iki yüzlü bir kadının girmesi beklenir. Ayrıca rüya sahibinin bu kadının yalanlarına kapılarak maddi ve manevi anlamda pek çok kayba uğrayacağı düşünülür. Rüya sahibinin hamile olması durumunda ise erkek çocuk doğuracağı yorumu yapılır. Hamile olmayan kadınlar için ise yapılan yorum, ileride dünyaya gelecek çocuğunun büyüyünce vefasız bir insana dönüşeceği şeklindedir. Ayrıca günümüze daha yakın kaynaklarda kadınların rüyasında limon görmesi, başarılı bir kariyerin habercisi olarak da değerlendirilir.

Rüyada Limon Ağacı Görmek Rüyada limon ağacı görmek, rüya tabiri kaynaklarında çoğunlukla üç şekilde ele alınır. Birinci yoruma göre rüyada görülen limon ağacı insanlara büyük faydalara dokunacak bir kişiyi sembolize eder. Dolayısıyla rüya sahibinin son derece zengin ve hayırsever bir insanla karşılaşacağı düşünülür. Kimi yorumlarda ise benzer biçimde rüya sahibinin son derece zengin bir kimseye dönüşerek insanlar için büyük hayırlara vesile olacağı ifade edilir. Limon ağacı görmenin ikinci yorumu ise kalabalık bir ailedir. Rüya sahibinin özellikle erkekse hızlı bir biçimde aile kurup çoluk çocuğa karışacağı rivayet edilir. Son olarak üçüncü yorum ise kadın rüya sahipleri içindir. Rüyasında limon ağacı gören kadınların genellikle huysuz bir insanla evleneceği ve mutsuz bir evlilik hayatına sahip olacağı yorumu yapılır. Rüyada Limon Bahçesi Görmek Rüyada limon tarlası ya da bahçesi görmenin yakın zamanda gidilecek keyifli bir tatille alakalı olduğuna inanılır. Son derece eğlenceli zaman geçireceğiniz bu dönemde ayrıca yeni ve güzel vakit geçireceğiniz insanlarla tanışmanız mümkündür. Ayrıca ağır sorumlulukları yüklenmiş kişilerin limon bahçesi görmesi bu sorumluluklarının azalacağına ya da yükünü paylaşacak bir insanla karşılaşacağına yorulur.

Rüyada Limon Kabuğu Görmek Limon kabuğu görmenin daha çok ödenecek borçlara işaret ettiği kabul edilir. Rüya sahibinin borçlarını kısa zamanda ödeyerek kendisini huzursuz eden pek çok sıkıntıdan kurtulacağı, işlerinin hafifleyeceği ve kendisine zaman ayırmaya fırsat bulacağı düşünülür. Ayrıca rüyada limon kabuğu görmek küçük ama çok sevilen bir arkadaş grubuyla geçirilecek keyifli bir dönemin de habercisi olabilir. Rüyada Limon Aldığını Görmek Rüyada limon almak ile ilgili iki farklı yorumun baskın olduğunu söylemek mümkündür. Kimi kaynaklara göre rüyada limon almak kişinin hayatında daha fazla sorumluluk üstleneceği şeklinde yorulur. Öyle ki rüya sahibi bu sebeple uzun ve meşakkatli bir dönem geçirebilir. Ancak sonrasında, şimdi olduğundan çok daha huzurlu bir hayata kavuşacağı kabul edilir. Diğer bir yoruma göre ise rüyada limon almak hastalıktan şifa bulmak ya da içe kapanık, buhranlı bir dönemden son derece dışa dönük ve eğlenceli bir döneme geçmek şeklinde de ele alınabilir. Buna ek olarak daha az sayıdaki rüya yorumcusu bu tür bir rüyanın ilim ve irfanla meşgul olmaya işaret ettiğini belirtir.