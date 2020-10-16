Rüyada ayva görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada ayva görmek, rüya tabiri kaynakları tarafından genellikle olumlu bir biçimde ele alınır. Pek çok yorumcu rüyada ayva görmenin sağlık, sıhhat, zenginlik, güzel bir ilişki ve buna benzer farklı konularla alakalı olabileceğini söyler. Tabii rüyadaki diğer imgelerin rüyanın yorumu üzerinde yaratacağı farkları da göz ardı etmemek gerekir. İşte "Rüyada görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusunun cevabı ve uzmanların tabirleri... Rüyada Ayva Görmek Rüyada ayva görmek tipik olarak hayırlı bir haber olarak düşünülür. Eğer rüya sahibi bir hastalıkla mücadele ediyorsa yakın zamanda şifa bulması beklenir. Ancak rüyada görülen ayva ham ise tam tersine rüya sahibinin bir hastalık ya da istenmedik bir durumla karşılaşacağı varsayılır. Rüyada olgunlaşmış bir ayva görmekse rüya sahibi erkek olduğu takdirde güzel bir kadınla tanışacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüya sahibi kadınsa bu sefer de çocuk sahibi olacağına inanılır. Benzer bir biçimde rüya sahibi rüyasında ayva görmekle kalmayıp aynı zamanda yiyorsa büyük bir mutluluğa kavuşacağı yorumu yapılır. "Ayvayı yemek" deyiminin aksine, pek çok rüya tabiri kaynağına göre rüyada ayva yemek sağlığa ya da büyük bir kazanca işaret eder. Ancak özellikle daha eski kaynaklarda rüyada ayva yemenin ölüm haberi olabileceğine dair ifadeler de mevcuttur.

Rüyada dalında ayva görmek ise özellikle bekar kimseler için çıkacak kısmetlere delalet eder. Evli kimselerde tam tersi bir bir anlam verilen bu imge, yakın zamanda aile huzurunuzu azaltacak bir sıkıntının ortaya çıkacağı anlamına geliyor olabilir. Rüyada Ayva Aldığını Görmek Rüyada ayva satın almak genellikle pozitif insanlarla karşılaşılacağının habercisidir. Bu doğrultuda rüyayı gören kişinin enerjisi yüksek yeni dostluklar kuracağını söylemek mümkündür. Ayrıca ayva imgesinin sembolize ettiği diğer anlamlar bu rüya için de geçerlidir. Dolayısıyla rüyada ayva almanın aynı zamanda sağlıklı bir yaşama ve iş hayatındaki kazançlara işaret ettiği söylenebilir. Ancak eğer rüyada ayva ağacından ayva topluyorsanız yapılacak yorum daha farklıdır. Rüyada ayva toplamak günümüz kaynaklarında daha çok seyahate çıkmak şeklinde ele alınır. Yakın bir gelecekte, henüz hayatınızda var olmayan bir iş dolayısıyla kazançlı bir seyahate çıkmanız mümkündür. Daha eski kaynaklarda ise ayva ağacından ayva toplamak daha çok aile kurmaya yorulur. Bu tür bir rüyadan sonra eğer aile sahibi değilseniz bir aile kuracağınızı ve hızlı bir biçimde çoluk çocuğa karışacağınızı düşünebilirsiniz. Eğer zaten bir evlilik yapmışsanız ailenizin daha da kalabalıklaşması beklenir.

Rüyada Ayva Kompostosu Görmek Rüyada ayva kompostosu görmek aşk hayatınızın kötü, iş hayatınızın ise iyi gideceğine yorulur. Bu tür bir rüyadan sonra özel hayatınızda sıkıntılı bir dönem yaşamanız muhtemeldir. Ancak bu sıkıntılı dönem ilişkiniz için ne şekilde etki ederse etsin mutluluğunuza büyük bir zarar vermeyeceği söylenebilir. Rüyada Pişmiş Ayva Görmek Rüyada görülen pişmiş ayva, genellikle hayattan tat almaya yorulan bir imgedir. Bu tür bir rüyayı gören kimsenin geçen zamanın kıymetini bileceği ve keyfini çıkaracağı düşünülür. Ayrıca günümüze daha uzak kaynaklarda pişmiş ayva imgesi güç ve haysiyete de yorulmuştur. Buna ek olarak pişmiş ayva yemenin ise verilen bir sözü yerine getirmeye işaret ettiği söylenebilir. Rüyada Pazarda Ayva Görmek Rüyada görülen pazar gibi kalabalık ve negatif bir çağrışımı olmayan yerler genellikle bir araya gelme, buluşma gibi durumlara işaret eder. Pazarda ayva görmek ise sevdiklerinizle birlikte aşacağınız sıkıntıların habercisidir. Eğer etrafınızda küs olduğunuz arkadaşlarınız varsa bu rüyadan sonra küslüklerin ortadan kalkacağını düşünebilirsiniz.

Rüyada Ayva Ağacı ve Ayva Görmek Rüyada özellikle meyveleri bitmemiş bir ayva ağacı görmek faydasız arkadaşlıklara delalet eder. Ancak ayva ve ağacını birlikte görmenin servet sahibi olmakla birlikte düşünüldüğü söylenebilir. Bu tür bir rüya son derece yorulacağınız ama sayesinde büyük kazançlar sağlayacağınız bir iş hayatına yorulabilir. Rüyada Ayva ve Muz Görmek Muz imgesi, pek çok rüya tabirinde ağırbaşlılık olarak ele alınır. Rüyada birlikte görülen ayva ve muz için ise ağırbaşlılık sonucu elde edilecek kazançları sembolize ettikleri söylenebilir. Özellikle hayalini kurduğunuz büyük bir projeniz varsa bu rüyadan sonra yavaş yavaş gerçekleşmeye doğru ilerlediğine tanıklık edebilirsiniz. Rüyada Ayva Kestiğini Görmek Ayva kesmek imgesinin ayva ile ilgili ender olumsuz tabirlerden birine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Rüyada ayva kesmek genellikle hayal kırıklıklarına ya da sosyal statüde gerçekleşecek bir düşüklüğe işaret eder. Rüyada Ayva Kopardığını Görmek Rüyada ayva koparmak, yaşanılan sıkıntı ve zorlukların geride kalacağına yorulur. Ancak bu rahatlamayı yakalayabilmek için ciddi bir çaba harcamanız gerekebilir.