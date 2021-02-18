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  4. 'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

18.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Endonezya polisi çok ilginç bir iddia üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre genç bir kadın ani bir cereyandan kaynaklı olarak hamile kaldığını söyledi.

Genç kadın 'rüzgara maruz kaldıktan' bir saat sonra bebeğini dünyaya getirdi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde yaşayan 25 yaşında Siti Zainah olay yaşandığında oturma odasında olduğunu söyledi.

"İkindi namazını kılarken secdeye vardım. O sırada aniden bir rüzgar esti. Rüzgarı vajinamda hissettim" diyen genç kadın bu olaydan 15 dakika sonra karnında bir ağrı hissettiğini ve karnının giderek büyüdüğünü iddia etti.

Genç kadının hamile kalma yöntemi kulaktan kulağa yayılarak insanların ilgisini çekmeye başladı. Yerel yöneticilerin de kulağına giden olayın ardından genç kadını evinde ziyaret ettiler.

Yaklaşık üç kilogramlık bir kız bebek dünyaya getiren anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Genç kadının bir çocuğu olduğu ancak eşinden 4 ay önce ayrıldığı belirtildi.


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