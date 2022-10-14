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  4. "Saat almak istiyorum ama uygun fiyatlı ve kaliteli olsun." diyenlerdenseniz bu listeye göz gezdirmelisiniz

"Saat almak istiyorum ama uygun fiyatlı ve kaliteli olsun." diyenlerdenseniz bu listeye göz gezdirmelisiniz

12.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok model ve özellikte kol saatleri ile kombinlerinizi tamamlayabilmeniz ve şık bir görünüme kavuşmanız mümkün. Günlük hayatınızda ya da şık bir davette aksesuar olarak kullanabileceğiniz birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı kol saati modellerini sizin için derledik. İşte, "Bu kol saati benim olmalı." diyeceğiniz en kullanışlı ve şık tasarımlı seçenekler...

"Saat almak istiyorum ama uygun fiyatlı ve kaliteli olsun." diyenlerdenseniz bu listeye göz gezdirmelisiniz

Giysilerle kullanılan aksesuarların birbiriyle uyumlu olması çok önemli. Bu aksesuarlardan biri olan kol saatleri ile iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Piyasada ister günlük hayatta ister şık giysilerinizle kombinleyebileceğiniz birçok modelde kol saati mevcut. Sizler için birbirinden şık ve kullanışlı kol saatlerini araştırdık. Gelin, uygun fiyatlı ve kaliteli bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. Göz alıcı tasarımıyla: BOSCK Paslanmaz ve Su Geçirmez Erkek Kol Saati

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Sizi, gümüş tasarımıyla öne çıkan BOSCK Paslanmaz ve Su Geçirmez Erkek Kol Saati ile tanıştıralım. 3D kabartmalı geniş kadranı bulunan saat, günlük kullanım için oldukça ideal. Gümüş kayışı paslanmaz çelikten üretilmiş modelin kadranında tarih ve gün göstergesi bulunuyor. Zarif görünümlü ve gösterişli bir kol saati arıyorsanız bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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2. Su geçirmez: Spectrum Kadın Kol Saati Limited Edition

Bileğinizi zarif gösterecek bir kol saati arıyorsanız Spectrum Kadın Kol Saati Limited Edition, tam size göre. 36-40 mm kasa çapı ile üretilmiş model, su geçirmez özelliği ile kullananların beğenisini kazanıyor. Dayanıklı yapısı ve çelik kasa materyali ile uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Yuvarlak kadranının etrafında tam tur yer alan taş detayıyla şık bir görünüm yakalayabileceğiniz bu kol saati ile kıyafetlerinizi tamamlayarak etkileyici görünebilirsiniz.

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3. Sadelik ve şıklık bir arada: Hemobllo Erkek Kol Saati

Hem sade olsun hem göz alıcı görünen modelleri seviyorsanız Hemobllo Erkek Kol Saati'ne şans verebilirsiniz. Her türlü kombinle uyum sağlayabilecek olan model, kaliteli ve dayanıklı oluşuyla kullananların beğenisini kazanıyor. Ayarlanabilir kayışı sayesinde bileğe kolayca takılıyor. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz şık ve uygun fiyatlı olan kol saatini detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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4. Kaliteli yapısıyla uzun yıllar sizinle: Tulpar Kadın Kol Saati

Tupar Kadın Kol Saati ile şıklığınıza şıklık katmaya ne dersiniz? Göz alıcı görüntüsü ile kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak bu kol saatini günlük kombinlerinizde de kullanmanız mümkün. 38 milimetre kasa çapı bulunan saatin kordonu gümüş renk ile tasarlanmış. Yuvarlak kadranı ve çevresindeki rose gold rengi ile öne çıkan modeli uzun süre boyunca güvenle kullanabilirsiniz.

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5. Siyah sevenlere özel: LIGE Erkek Kol Saati

Paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiş LIGE Erkek Kol Saati, üç fonksiyonlu oluşuyla dikkat çeker. Kronometre ve tarih göstergesi bulunan ürün; yağmur, su sıçraması ve terleme gibi durumlarda suya dayanıklı. Ancak yüzerken ya da banyo yaparken kullanıma uygun değil. Siyah çelik ve paslanmaz örgü kordonu ile göz dolduran modeli hem günlük hayatta hem şık davetlerde kullanabilirsiniz.

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6. Taşlı tasarımıyla öne çıkan: İSTLİV Analog Gümüş Kadın Kol Saati

Çelik kordonu ile göz dolduran İSTLİV Analog Gümüş Kadın Kol Saati, zirkon taşlı kadranı ile şık bir görünüm yakalamanızı sağlar. Pil ile çalışan model, 36-40 mm kasa çapı ile üretilmiş. Su geçirmez özelliği ile sayesinde ürünü rahat bir şekilde kullanmanız mümkün. Kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bu saat ile göz kamaştırabilirsiniz.

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7. Kaliteli malzemesiyle göz dolduran: MAYIO Su Geçirmez Erkek Kol Saati

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MAYIO Su Geçirmez Erkek Kol Saati, modern tasarımı ile en iyi kol saati modellerinden biri. Göz alıcı görünümünüze ekstra şıklık katacak saatin kayışı hakiki deri. Gold detayları sayesinde son derece şık görünen modelin kullanımı da oldukça keyifli. Üç alt kadranı ile kronograf özellikleri bulunduran model, üç ATM'ye kadar su geçirmiyor. Kol saatini detaylı bir şekilde inceleyip satın alabilirsiniz.

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8. Göz alıcı rengine bayılacağınız: Aqua Di Polo 1987 Kadın Kol Saati

Aqua Di Polo 1987 Kadın Kol Saati ile hem şık hem spor görünmek mümkün. Yuvarlak şekilde tasarlanmış kadranı ve rose gold rengi ile ürün, göz dolduruyor. Metal kasası sayesinde uzun ömürlü kullanım vadediyor. Elinizi veya yüzünüzü yıkarken su geçirmez özelliğe sahip. Hasır şeklinde tasarlanmış zarif kordonu ile kullananların kalbini kazanan model, uygun fiyatıyla tam fiyat/performans ürünü.

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9. İddialı görünmeyi sevenler için: NINE WEST NW-2215SVTT Kadın Kol Saati

Etkileyici tasarımı ile özellikle şık davetlerde kullanabileceğiniz NINE WEST NW-2215SVTT Kadın Kol Saati, en iyi kadın kol saati modellerinden biri. 34 mm kasa çapı bulunan model, metal malzeme kullanılarak üretilmiş. Altın ve gümüş renklerinin bir aradalığı ile çarpıcı bir şıklık sunan ürün, günlük kombinlerinizi de rahatlıkla tamamlayabilir. İki yıl garantisi bulunan bu kol saatini çok beğeneceğinize eminiz.

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10. Kıyafetlerinizin en güzel tamamlayıcısı: Michael West Kol Saati

İddialı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız sizi Michael West Kol Saati ile tanıştıralım. Rose gold renkli ürünün kadranındaki zirkon taşlar, çarpıcı bir görünüm sunuyor. Metal malzeme kullanılarak üretilmiş model, darbelere karşı oldukça dayanıklı. 40 mm kasa çapı sayesinde bileğinizde çok hoş görünecek olan kol saati ile stil sahibi görünebilirsiniz. Ürünün gold rengi seçeneği olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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