Saatlerin anlamı 2022: Ters, aynı ve çift saatlerin anlamı ve yorumu nedir?

Saat yalnızca zamanı söylemez. Akrep ve yelkovanın üzerinde durduğu sayılar farklı anlamlar taşıyor olabilir. Bu anlamlar bazen olumlu anlamlara bazen de olumsuz anlamlara yormak mümkündür. Toplumun büyük bir kısmının inandığı ve saate baktığında gördüğü sayılara anlamlar yüklediği saat falıyla saatleri yorumlamak mümkün. Saat falına göre sürekli denk gelinen saatler, insanlara evrenden bir mesaj getirir. Saat falına göre yorumlanan saatler çift, tek, üçlü ya da ters saatler olarak sınıflandırılır.

Bu saat yorumlamaları ve anlamlandırmaları halk arasında saat falı olarak da anılır. Özellikle gönül işlerinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bir kişi saate baktığı anda gördüğü sayılara göre yorumlar yapar. Beğendiği, hoşlandığı, sevdiği, uzaktan âşık olduğu kişi hakkında fikirler edinir. Bu anlamlandırmalar kesin olarak doğru kabul edilmese de gerçekliğine inanılır. Sayıları ve harfleri inceleyen numeroloji çerçevesinde de saatleri değerlendirmek ve yorumlamak mümkündür.

Saat falının yanı sıra numeroloji de tüm harf ve sayılara belli çalışmalar çerçevesinde anlam yükler. Bazı hesaplar yaparak insanların karakterleri, kaderleri ve evren hakkında fikirler verir. Evrende her bir sayı farklı bir anlama karşılık gelir. Numerolojinin sayılara yapmış olduğu anlamlar çerçevesinde saatleri yorumlamak mümkündür. Her sayının vermek istediği mesaj, her sayıya evren tarafından yüklenen anlam farklıdır.

Saatlerin anlamı nasıl yorumlanır?

Birçok insanın bildiği gibi saatler farklı anlamlar ifade eder. Bu anlamlar aşk hayatı, iş hayatı, günlük hayat gibi alanlarda bazı işaretler verir. Saat falıyla birlikte gün içerisinde görülen ve zaman içinde sürekli denk gelinen saatlerin ve sayıların vermek istediği mesajlar vardır. Akrep ve yelkovan, karşılıklı ya da üst üste konumda hangi rakamlara denk geliyorsa ona göre yorum yapılır. Peki, saat anlamları nelerdir?

Duvar saati, kol saati, dijital ya da analog gibi farklı saat türleri fark etmeksizin her saat farklı bir anlam ifade eder. Saat falına göre saatleri ve sayıları şu şekilde sınıflandırabiliriz: Tek, çift, yansıma, aynı, üçlü ve ters saatler. Aynı saatler ve aşk saatleri olarak bilinen başka saat türleri de vardır.

Çift saatlerin anlamı nedir?

Çift sayı olarak görülen saatler genel olarak olumlu şekilde yorumlanır. Duble saatler olarak da anılır. Gün içinde yirmi dört kez çift saatlere denk gelinmesi mümkündür. Saate bakıldığında görülen şu saatler çift sayı saatleri olarak bilinir: 01.01, 02.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 12.12, 13.13, 14.14, 15.15, 16.16, 17.17, 18.18, 19.19, 20.20, 21.21, 22.22, 23.23 ve 00.00.

Çift saatler ne anlama gelir? Halk arasında bilinen ve inanılan çift saatlerin romantik anlam karşılıkları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

00.00 – Şu anda seni rüyasında görüyor.

01.00 – Seni seviyor.

02.02 – Senden hoşlanıyor.

03.03 – Sana âşık olmaya başlıyor.

04.04 – Seni çok seviyor.

05.05 – Senden hiç hoşlanmıyor.

06.06 – Ona hiçbir adım atmaman gereken bir gün.

07.07 – Seninle bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyor.

08.08 – Seni yemeğe götürmek isteyecek.

09.09 – Senin kalbini kıracak bir şey söyleyecek.

10.10 – Her an senden ayrılmak istiyor olabilir.

11.11 – Sana sürpriz bir hediye alacak.

12.12 – Seni ailesine anlatacak ya da seni ailesi ile tanıştırmak istediğini söyleyecek.

13.13 – Seninle konuşmak istiyor ama çok çekiniyor.

14.14 – Sana en kısa zamanda evlenme teklif etmek için hazırlanıyor.

15.15 – Seninle tatile çıkmak için sabırsızlanıyor.

16.16 – En yakın arkadaşlarına senden bahsediyor.

17.17 – Seninle ilgili çok güzel hayaller ve gelecek planları kuruyor.

18.18 – Seni hayatındaki herkesten çok daha fazla seviyor.

19.19 – Ellerini tutmak ve seni öpmek için sabırsızlanıyor.

20.20 – Şu anda başka biri ile flört ediyor.

21.21 – Seninle ilgili gelecek planları yapıyor.

22.22 – Seninle kahve içmek istiyor.

23.23 – Senin onun hayatında bir ilk olduğunu ve sonsuza kadar seninle olmak istediğini düşünüyor.

Saatlerdeki çift rakamların duygusal anlamları dışındaki diğer anlamları şu şekildedir:

00.00 – Kişinin değişim ihtiyacı duyacağına işarettir.

01.01 – Aşk birliğini sembolize eder.

02.02 – Kişinin geleceği için nelere ihtiyacı olduğunu fark etmesini sağlar.

03.03 – Kişinin başkalarını iyileştirme ve başkalarına ilham verme özelliğini ifade eder.

04.04 – Elde edilecek başarının kişiyi değiştirmemesi konusunda bir uyarı niteliğindedir.

05.05 – Gören kişinin bir döngüsünü tamamlayacağını gösterir.

06.06 – Kişiye yakın biri için o kişinin idol kabul edildiğini ifade eder.

07.07 – Kişinin denge arayışında olduğunu, iletişim ve kendini ifade etme yeteneklerinin güçlü olduğunu ifade eder.

08.08 – Bu bir uyarıdır. Kişiyi olası başarısızlıklara, olumsuz bakış açısına büründüğü takdirde hayal kırıklığına uğrayacağına dair uyarır.

09.09 – Kişinin hayat boyu gösterdiği azmin ödüllendirilmek üzere olduğunu, kişinin hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu ifade eder.

10.10 – Özellikle iş hayatında ve kariyerinde kişinin gösterdiği çalışmanın ve çabanın meyvesini alacağının işaretidir.

11.11 – İstikrar ve gücün sembolüdür. Saatte bu sayıyı gören kişinin büyük işler yapacağını ifade eder.

12.12 – Tutulacak bir dileğin kabul olma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu ifade eder.

13.13 – Verimlilik ve hareket etme zamanı, fikirleri eyleme dökme zamanı geldi mesajı verir, temel kavram harekettir.

14.14 – Kişinin özgürlüğünü, kararlığını yansıtır. Bu özelliklerini kullanmasının zamanının geldiğini hatırlatır.

15.15 – Birinin o kişi hakkında duyguları olduğu mesajını verir.

16.16 – Cesaret ve azim gösterilmesi gerektiği konusunda kişiyi uyarır.

17.17 – Bazı zorlukların kapıda olduğu konusunda kişiyi uyarır.

18.18 – Karşılaşılan zorluklar için iyimser ruh hâlini koruma gerekliliğini hatırlatır.

19.19 – Üretkenliği vurgular.

20.20 – Herhangi bir engel ya da sınırlama uyarısıdır.

21.21 – Romantik duyguların harekete geçmesi konusunda teşvik eder.

22.22 – Beklenilen telefon görüşmesinin gelmek üzere olduğunu gösterir.

23.23 – Kariyer alanında önemli bir gelişmenin habercisidir.

Aynı sayılar saate bakıldığında yan yana görülüyorsa romantik ilişkiler konusunda evren saati gören kişiye bazı yönlendirmeler yapıyor demektir. Her çit sayı farklı anlam içerir.

Aynı saatlerin anlamı nedir?

Aynı saatler çift sayı saatleri olarak da anılırlar. Daha çok aşk, sevgi gibi romantik durumlar için yorumlanır. Saate bakıldığında aynı sayılar yan yana görünüyorsa saat falına göre bu bir işarettir. Her yan yana görülen aynı sayı için farklı bir anlam bulunur. Peki, aynı saatler ne ifade eder?

Çift sayılı saatler de denilen aynı saatler görüldüğünde bu durum romantik anlamlarda yorumlanır. Aşk ilişkilerinde bu saatlere denk gelmek çok önemlidir. Bazı işaretler verir. 01.01, 02.02 ve bunun gibi benzeri rakamların yan yana gelerek görüldüğü durumlarda her bir sayı başka bir mesaj veriyor olarak ifade edilir. Özellikle saat falında bu çift ya da diğer adı ile aynı saatlerin anlamı büyüktür. Aynı ya da çift saatlere ayrıca aşk saatleri de denir. Aşk saatleri hangileridir diye bakacak olursak şu saatleri söyleyebiliriz:

00.00, 01.01, 02.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 12.12, 13.13, 14.14, 15.15, 16.16, 17.17, 18.18, 19.19, 20.20, 21.21, 22.22, 23.23 saatleri aşk saatleridir. Her bir saatin farklı bir anlamı vardır. Bu saatlerin bazıları olumlu anlamlar içerir. Ancak bazı saatlere denk gelmek aşk hayatı konusunda olumsuz mesajlar alındığı anlamına gelebilir.

00.00 saat anlamı nedir?

Gece yarısı saat 00.00 görüldüğü zaman bu durumda sevilen ya da hoşlanılan kişi bu saati gören kişiyi düşünüyor olarak yorumlanır. Hem saat falına hem de rüyalara göre bu saat son derece önemlidir. Rüyaların bilinç altının bir yansıması oluşu da bu durum ile yakından ilgilidir. Saati gördüğünde bu rakamlara denk gelen kişi kiminle ilgileniyorsa o kişi kendisini rüyasında görüyordur. Hatta bazı kişiler tarafından bu durum rüyasında gören kişinin, saati gören kişi hakkında hayaller kuruyor olması şeklinde de yorumlanabilir.

Numerolojide ise 00.00 sayıları daha derin bir biçimde yorumlanır. Şöyle ki eski uygarlıklardaki sayı sistemlerinde 0 sayısı üç kez kullanılır. Bu da başlangıç noktasına dönüş anlamına gelir. Dolayısı ile her şeyin sıfır ile başladığı, var oluşun ve yok oluşun sembolü olarak bilinir. Saatte görülen 00.00 sayıları da bu sayıyı saat üzerinde gören kişinin bireysel bir değişim geçireceğini simgeler. Bu sayıyı gören kişiler, hayatlarında yakın zamanda olacak değişiklik için hazırlanmaya başlamalıdır.

01.01 saat anlamı nedir?

Eğer bir kişi saate baktığı zaman 01.01 saatini görüyorsa bu son derece romantik bir anlam ile yorumlanır. Saate bakıldığında bu rakamlar görülüyorsa sevilen, hoşlanılan ya da beğenilen kişi bu sayıları gören kişiyi gerçekten seviyor anlamına gelir. Düşünülen kişi, saati gören kişi için çok saf, temiz, güçlü bir aşk duyuyor demektir.

Numerolojide bu saat duygusal hayatta yaşanacak değişiklikler olarak yorumlanır. Saat üzerinde bu sayıları gören kişilerin karşılarına çıkacak birçok problemi aşacakları söylenir. Ayrıca numerolojiye göre yorumlarken bu sayıların toplamı olan iki sayısını da yorumlamak gerekir. İki sayısı da aşırı bir duyarlılık ve hassasiyetin simgesidir. Bu saati gören kişi için duygularını kontrol etmesinin zamanı geldi mesajı olarak algılanır.

02.02 saat anlamı nedir?

Saat üzerinde 02.02 rakamlarının görülmesi romantik anlamda düşünülen, hoşlanılan ya da beğenilen kişinin saatte bu rakamları gören kişiden hoşlandığı şeklinde yorumlanır.

Numerolojide ise bu sayılar bireysel bir önceliğe işaret eder. Saatte bu sayıları gören kişinin kendisine önem vermesi gerektiği söylenir. Kişinin herhangi bir sebeple arada kaldığını, karar vermesi gereken birden fazla seçenek ile karşılaşacağına işarettir.

03.03 saat anlamı nedir?

Sabahın ilk saatleri olan 03.03 sayılarını saat üzerinde görüldüğünde düşünülen, beğenilen kişinin rakamları gören kişi için ciddi düşündüğü anlaşılabilir. Düşünülen kişi henüz büyük bir aşk beslemiyordur. Ancak âşık olma yolunda ilerliyor demektir.

Numeroloji ile ilgilenen kişiler bu rakamların toplam değeri olan altı sayısına göre yorum yaparlar. Bu yorumlara göre saatte bu sayıları gören kişinin ailesine çok değer verdiği anlaşılır. Bu saati gören kişiye aşırı bir fedakârlık göstermekten kaçınması gerektiğinin işareti veriliyor demektir.

04.04 saat anlamı nedir?

Bir kişi saate baktığında 04.04 sayılarını görürse düşündüğü ya da sevdiği kişi ona tüm hayatını adayacak demektir. Düşünülen, hoşlanılan ya da beğenilen kişi, saatte bu sayıları gören kişi ile gelecek planları yapıyor olarak yorumlanır.

Numerolojide bu rakamlar kariyer için yorumlanır. Bu yoruma göre saatte bu rakamları gören kişi iş hayatında liderlik vasfına ulaşacak demektir. İki tane dört rakamının toplanmasıyla oluşan sekiz sayısı da numeroloji açısından önemlidir. Bir uyarı anlamına gelir. Elde edilecek başarının fazlalığı kişiye zarar verebilir. İş hayatında elde edilen başarıların kişiye olumsuz özellikler kazandırabilir. Bu sebeple 04.04 saatini gören kişi bu uyarıya göre davranarak dikkatli olmalıdır.

05.05 saat anlamı nedir?

05.05 sayılarını saat üzerinde görülmesi olumsuz anlamda yorumlanır. Ancak olumlu anlamlara geldiği durumlar da olur. Bu da yoruma göre değişiklik gösterir. Bilinen yorumu ile özellikle halk arasında düşünülen anlamı, hoşlanılan kişinin, saatte bu rakamları gören kişiden hoşlanmadığı şeklindedir. Saati gören kişinin sevdiği ya da o an düşündüğü kişi kendisini aynı derecede sevmiyor demektir.

Numerolojiye göre ise bu saat bireysel bağımsızlığın bir sembolüdür. Bu sayıları gören kişiye verilen bir mesaj vardır. Kişi bu mesaja göre kararlı olarak kendi yolunda ilerlemelidir.

06.06 saat anlamı nedir?

Günün erken saatlerinin işareti olan 06.06 saati görüldüğünde gören kişi için zorlu bir gün olacak demektir. Genel olarak bu şekilde yorumlanır. Numerolojide ise daha farklı şekilde yorumlanır.

Numeroloji çerçevesindeki anlamı da meydan okumak, zorluklarla karşılaşmak gibi durumlar söz konusu olacak şeklindedir. Bu noktada uzmanlar bu sayıları saat üzerinde gören kişiye iyimser olmasını önerirler. Kişi gün içinde karşısına çıkabilecek olan her türlü zorluğu hoşgörü ve iyimserlikle yenebilecektir.

07.07 saat anlamı nedir?

07.07 rakamları saat üzerinde görüldüğünde gören kişinin sevdiği, beğendiği, âşık olduğu ya da düşündüğü kişi, kendisi ile çocuk sahibi olmak istiyor demektir. Düşünülen kişi saatte bu rakamları gören kişiyi çok seviyor ve onunla bir aile kurmak istiyordur.

Numeroloji bağlamında yorumu daha farklıdır. Öncelikle merak duygusunun simgesidir. Saatte bu rakamları gören kişi merak duygusu ile yeni şeyler keşfetmeye açık demektir. Bu sayede de hayatta hedeflediği her şeye ulaşabilecektir.

08.08 saat anlamı nedir?

Bir kişi saate baktığında 08.08 sayılarını görürse o günü çok güzel geçecek demektir. Sevilen, beğenilen ya da hoşlanılan kişi, saate baktığında bu rakamları gören kişi ile kahvaltı etmek istiyor, o kişiyle güne başlamak istiyor anlamlarına gelir.

Numerolojide ise sekiz sayısı daha farklı yorumlanır. Bu sayıları saate gören kişi sezgilerini yararlı şekilde kullanacak demektir. Bu sayede birçok insana faydası dokunacak anlamına gelir. Daha çok manevi anlamlar taşır. Aynı zamanda uyarı anlamı da barındırır. Kişinin hiçbir tavrında aşırıya geçmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan rakamlardır.

09.09 saat anlamı nedir?

09.09 sayılarının saatte görülmesi çok olumlu anlamlara yorulmaz. Bu sayıları gören kişinin gün içinde özel hayatında ya da iş hayatında olumsuz ve kötü haberler alacağı düşünülür.

Numeroloji bağlamında ise bu rakamları gören kişinin sezgilerini, bilinç altının gücünü vurgular. Kişinin hayal gücü, sezgileri, rüyaları çok güçlüdür. Başkalarına yardım eden, faydası dokunan bir kişidir. Yanlış kararlar verme ihtimali oldukça düşüktür.

10.10 saat anlamı nedir?

10.10 saati için çoğunlukla olumsuz yorumlar yapılır. Kötü haberlerin alınacağına işaret olduğu söylenir. Romantik ilişkilerde, özel hayatta ya da iş hayatında olumsuz durumların ortaya çıkacağı düşünülür. Saatte bu sayıları gören kişinin olası zorluklardan kurtulması ya da karşılaşabileceği sıkıntıları aşması da mümkündür.

Numerolojide bu rakamların olumsuz etkilerinden kurtulmak için bazı tavsiyeler mevcuttur. Saatte bu sayıları gören kişinin hayatında bazı değişiklikler yaşayacağına inanılır. Kişi eğer gerekli önemleri alırsa yaşayacağı değişiklikler onu olumlu etkiler.

11.11 saat anlamı nedir?

Saat üzerinde görülen 11.11 saati büyük bir sürprizin yolda olduğunu işaret eder. Beğenilen, sevilen, hoşlanılan kişi, bu sayıları gören kişi için büyük bir sürpriz hazırlıyor olabilir.

Numerolojide bu sayıların toplamı olan yirmi iki sayısı yorumlanır. Bu sayıları saatte gören kişinin hırsını sembolize eder. Hırsını doğru şekilde yönlendiren kişiler özellikle iş hayatında büyük başarılara sahip olabilir.

12.12 saat anlamı nedir?

Oldukça olumlu anlamlarla yorumlanan saatlerden biri de 12.12 saatidir. Romantik yorumu dışında iş hayatı için de son derece güzel haberlere işarettir. Ancak sevilen kişiye ya da iş hayatına çok fazla vakit ayırdığı için kişinin kendini ihmal ettiğini de simgeler. Bu anlamda bir uyarı özelliğine de sahiptir.

Çevrenizde sıkıntılar yaşadığınız kişiler varsa bu kişilerle sıkıntılarınızı çözebilirsiniz. 12.12 saati aynı zamanda çevrenize, kendinizle aynı enerjide olan insanları almanız gerektiğini söyler.

13.13 saat anlamı nedir?

13.13 saati kariyer olarak olumlu bir yorumu vardır. İş hayatında ve özellikle finansal konularda büyük güç ve başarının sembolüdür. Bu sayıları gören kişinin parasal anlamda güç kazanacağını işaret eder. Özel hayatta ve iş hayatında ise liderlik vasfını kullanacağını gösterir.

13.13 saati ilişki bağlamında yorumlanır. Buna göre bu saati gören kişi, sevdiği kişiyle bir iletişime geçecek. Aklındaki kişi seninle konuşmak istiyor.

14.14 saat anlamı nedir?

Evliliği müjdeleyen bir saattir. Bir kişi saate baktığı zaman 14.14 saatini görüyorsa bekârlık günleri geride kalmak üzere demektir. Sevilen kişi bu rakamları gören kişi ile evlilik yoluna girmeye hazırdır.

Numeroloji bağlamında yorumlamak gerekirse 14.14 saati iş hayatı için yorumlanır. Kararlı ve özgür oluşun simgesidir. İş hayatında karşılaşılan bazı aksiliklerin kolayca aşılacağının işareti olarak kabul edilir.

15.15 saat anlamı nedir?

15.15 saati çok yakın bir zaman içinde tatile gidileceğinin ya da yolculuğa çıkılacağının işaretidir. Eğer bir kişi saate baktığında bu rakamları görürse sevdiği kişi ile birlikte tatile ya da yolculuğa çıkabilir.

Numeroloji bağlamında bu sayılar, iş hayatında ya da özel hayatta iletişim alanında tüm kanalların açıldığına işaret eder. Bu saatleri gören kişi başkaları ile iletişime geçerken hiç zorluk çekmez. İletişim ve konuşma kabiliyeti yüksek kişilerdir.

16.16 saat anlamı nedir?

16.16 saatini görmek birkaç can sıkıcı probleme işaret ediyor olabilir. Ancak doğru adımlar uygulayarak bu olumsuzları savuşturmak mümkündür. Bu saat özellikle iş hayatında yaşanabilecek olumsuz durumları bazı küçük sorunları simgeler.

Romantik anlamda ise bu rakamları gören kişinin sevdiği insan, onun hakkında başkalarına olumlu ve güzel şeyler söylüyor olarak yorumlanır. Numeroloji bağlamında ise yaratıcılık yeteneği simgeler. Bu saati gören kişi üretkenliğine güvenmeli ve buna göre hareket etmelidir.

17.17 saat anlamı nedir?

Saat üzerinde 17.17 rakamlarını gören kişiler bazı sorunlarla karşılaşabilir, kendini kötü hissedebilir. Ancak bu sıkıntılar kolayca aşılacak olan sıkıntılardır. Aynı zamanda sevilen kişi ile aynı duygulara aynı hayallere sahip olduğu şeklinde de yorumlanır. Bu saati gören kişi, beğendiği ya da hoşlandığı kişiyle kısa süre içinde birbirlerine daha çok bağlanacaklardır.

18.18 saat anlamı nedir?

Oldukça uzun zamandır beklenen bir haberin geleceğine işarettir. Bunun dışında çok istenen, arzulanan bir hayalin, dileğin gerçekleşeceğini de ifade eder. Sevilen ya da hoşlanılan kişi ile büyük bir aşk yaşanacağını gösterir. Var olan ilişkinin ise güçleneceğinin işaretidir.

19.19 saat anlamı nedir?

19.19 saati büyük bir aşk müjdeliyor demektir. Var olan ya da gelecekteki aşk ilişkisinin uzun ve mutlu olacağı anlamına gelir. Romantik ilişkilerin tatmin edici ve istikrarlı olacağı şeklinde de yorumlanır. Aşkı arayanlar için ise sabırlı olmaları gerektiği mesajını verir.

20.20 saat anlamı nedir?

20.20 saati genellikle olumsuz olarak yorumlanır. Bir ilişkinin biteceği şeklinde yorumlanabilir. Aynı zamanda iş hayatında, aşk hayatında ya da insanın kendi içinde karşılaşacağı engelleri sembolize ettiğine inanılır. Dürüst olma gerekliliğini simgeler. Kişiyi bu konuda uyarır.

21.21 saat anlamı nedir?

Aşk hayatı konusunda en olumlu saatlerden biri de 21.21'dir. Var olan aşk ilişkisinin evresinde ilerleme yaşanacağını simgeler. Sevgililer için nişanlılık, nişanlılar için evlilik olacağı yönünde yorumlanır. Ayrıca bu saati gören kişinin çevresiyle, arkadaşlarıyla ve ailesiyle olan uyumunun simgeler.

22.22 saat anlamı nedir?

Saate baktığı zaman 22.22 saatini gören kişiler kendi içlerine yönelmelidir. Kendini keşfettiği, kendi gücünü ya da zayıf yönlerini keşfedeceği bir döneme girdiği anlamına gelir. Romantik anlamdaysa uzun zamandır beğendiği, sevdiği ya da hoşlandığı kişiden ilk adımı görebilir. Eğer hâlihazırda bir ilişkisi varsa karşı taraftan evlilik teklifi gelebilir.

Numeroloji açısından incelersek bu saat özellikle iş hayatı için takdir görecek işler başaracakları anlamına gelir. Birçok sorunla yüzleşip kolayca üstesinden gelecek olduğunu işaret eder.

23.23 saat anlamı nedir?

Özellikle iş hayatı için anlamları olan bir saattir. Beklenilen terfi, zam ve benzeri haberler gelecek demektir. Romantik anlamda ise beğenilen, hoşlanılan ya da ilişkide olan kişinin bu rakamları saat üzerinde gören kişiyi çok özel bir yere koyduğunu ifade eder.

Ters saatlerin anlamı nedir?

Ayna, aynı, çift, aynı olarak adlandırılan sayıların bir arada olduğu gibi ters sayıların bir arada görüldüğü saatler de vardır. Ters sayılar da yirmi dört saatten oluşan bir gün içinde birden fazla kez görülebilir. Çift sayılar yirmi dört kez görülebilirken ters sayılar ise günde on üç kez görülür.

Ters sayı olarak adlandırılan saatler şu şekildedir: 01.10, 02.20, 03.30, 04.40, 05.50, 10.01, 12.21, 13.31, 14.41, 15.51, 20.02, 21.12, 23.32. Ters saatler de tıpkı çift saatler gibi farklı anlamlar barındırır. Her ters saat farklı bir yoruma açıktır. Ters saatlerin kısaca halk arasındaki en bilinen anlam ve yorumları şu şekilde özetlenebilir:

01.10 – Seni hiç sevmiyor.

02.20 – Senden hoşlanmıyor.

03.30 – Sana âşık değil ve aranızda bir ilişki olmayacak.

04.40 – Seni sevdiğini hiçbir zaman söylemeyecek.

05.50 – Senden hoşlanıyor, aşkın karşılık bulabilir.

10.01 – Seninle evlenmek istediğinden emin.

13.31 – Seni hiç düşünmüyor.

14.41 – Seninle uzun, mutlu ve güzel bir gelecek planlıyor.

15.51 – Eski sevgilin seninle iletişime geçecek.

20.02 – Seninle evlenecek.

21.12 – Sen her zaman onun aklındasın, şu anda da seni düşünüyor.

23.32 – O sana çok âşık. Hislerin karşılıksız değil.

01.10 saat anlamı nedir?

Saate bakıldığında 01.10 ters saati görülürse romantik anlamda duyguların karşılık bulmadığını ifade eder. Hoşlanılan, beğenilen, sevilen kişi bu saati gören kişi ile aynı duygulara sahip değildir.

01.10 saatinin daha derin anlamına baktığımızda kişinin içindeki ilhamı ve yeteneği sembolize eder. Hem kendi için hem de çevresindeki insanlar için ilham verici biri olduğuna işarettir. Aynı zamanda bu rakamları gören kişinin çevresinde ona olduğu gibi görünmeyen, sahte bir yüz ile ona yaklaşan bazı kişiler olduğu konusunda da uyarı söz konusudur.

02.20 saat anlamı nedir?

Genel olarak ters saatler, isimleri gibi olumsuz ve ters durumları işaret ederler. Bu saati gören kişiye bazı olumsuz mesajlar ve uyarılar verirler. 02.20 de bu ters saatler arasındadır. Saati gören kişi için bir ayrılığın habercisi olabilir. Var olan ilişkisinde, arkadaşlığında, dostluğunda ya da evliliğinde büyük bir kavga ya da kızgınlık sonrasında ayrılık gelebilir. Bilerek ya da bilmeyerek sevdiği kişiyi kızdırmış olabilir. Bu anlamda bir uyarı niteliği taşır.

02.20 saatini gören kişinin iş hayatında ya da profesyonel olduğu bir alanda büyük başarılar elde edeceği şeklinde de yorumlanır. İş arayanlar için de vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizer.

03.30 saat anlamı nedir?

03.30 saatini görmek sevilen, hoşlanılan, beğenilen ya da ilişki içinde olunan kişi ile aynı duyguların paylaşılmadığı anlamına gelir. Bu noktada bu saatleri görmek o kişi için sahip olunan umutların sonlanabileceği şeklinde yorumlanır. O kişiye duyulan aşkın karşılıksız olduğunun ifadesidir. Bunun yanı sıra en kısa zamanda güzel bir haber gelebilir.

04.40 saat anlamı nedir?

04.40 saati değişikliği simgeler. Bu saati gören kişilerin hayatlarında büyük ve olumlu değişiklikler, kişinin bakış açısına göre farklılık ve çeşitlilik gösterebilen yenilikler simgeler.

Ayrıca 04.40 saati sevilen, beğenilen, hoşlanılan kişiden sevgi sözcükleri gelmeyeceğine işarettir. Duyulan hisler karşılıksız demektir. Düşünülen kişi bu rakamları saat üzerinde gören kişiyi yalnızca arkadaş olarak görüyor olabilir. Bu anlamda boş umutlara kapılmadan bu defteri kapatmak en doğrusu olacaktır.

05.50 saat anlamı nedir?

Ters saatler arasında en olumlu anlamlara sahip olan saat 05.50'dir. Bu rakamları gören kişi, kendisinden hoşlanan kişinin farkındadır. Bu saati görmek de o kişiye karşı bir adım atmanın doğru olacağının mesajını verir. Hoşlanılan kişi bir adım bekliyor olarak yorumlanır.

05.50 saati aynı zamanda yakın zamanda gelecek küçük sıkıntılara işaret eder. Beklenmedik ve olumsuz etkiler yaratacak yeniliklerin yaklaştığını gösterir. Ancak kişi bu sıkıntı ya da engellerin gelişini engelleyemese de kontrol altına alabilir. Kişi için bir uyarı niteliğindedir.

10.01 saat anlamı nedir?

İlişkisi olan, evli olan ya da sevdiği, hoşlandığı, beğendiği bir olan kişiler bu saati görürse yakında bir haber alacak demektir. İlişkisi olduğu ya da hoşlandığı kişi, onu özlüyor olarak yorumlanır. Özellikle yeni bir ilişkiye başlamış olan kişiler için olumlu anlamlar içerir. İlişkide olduğu kişi kendisini çok özlüyor ve her an onun yanında olmak, onunla vakit geçirmek istiyordur.

Kariyer hayatı olarak bakıldığı zaman olumlu haberler, değişiklikler, yenilikler ve şans simgeler. Kişilere bu dönemde her konuya olumlu ve umutlu yaklaşmasını tembihler.

12.21 saat anlamı nedir?

12.21 ters saati de olumlu anlamlarda yorumlanmaz. Sevilen, hoşlanılan, beğenilen ya da var olan bir ilişkinin paylaşıldığı kişi ile aynı duyguların paylaşılmadığını ifade eder. Uzaktan beğendiği, sevdiği bir kişi olanlar bu rakamları saat üzerinde görürse o kişiden umutlarını kesmesi gerektiğini de belirtir.

İlişkisi olmayanlar için bu saatin farklı bir anlamı vardır. Çünkü ilişkisi olmayan kişiler için bir ilişki ya da evlilik teklifinin geleceği şeklinde de yorumlanır.

13.31 saat anlamı nedir?

13.31 saati ilişkiler ve özel hayat ile ilgili romantik mesajlar verir. Ancak bu mesajlar ters saatler için genel olarak olumsuzdur. 13.31 saatini gören kişilerin beğendikleri ya da hoşlandıkları kişilerden aynı ilgiyi göremeyecekleri şeklinde yorumlanır. Hoşlandığı kişi artık eskisi kadar ya da yeterince umursamıyor anlamına gelir.

Finansal hayatta yapılacak herhangi bir yenilik konusunda uyaran bir saattir. Kişiye maddi konularda sıkıntı çekmemesi için bir uyarı niteliğindedir.

14.41 saat anlamı nedir?

Ters saatler içinde olumlu anlamlar ve mesajlar barındıran nadir rakamlardan biri de 14.41 saatidir. Çünkü bu rakamlar sevilen kişinin bu rakamları saat üzerinde gören kişi ile uzun bir gelecek planladığının işaretidir. Güzel bir gelecek hayali kuruyor demektir. Aynı zamanda 14.41 saatini gören kişi eğlenmeyi unuttuğu, kendisine vakit ayırmadığı konusunda uyarır. Bu rakamları gören kişi en kısa zamanda kendini mutlu eden şeyler yapmalıdır. Kişi keyif aldığı hobiler ve etkinliklerle vakit geçirmelidir.

15.51 saat anlamı nedir?

15.51 saatlerini gören kişiler geçmişten bir kişiden haber alacak demektir. Eski bir sevgiliden, dosttan ya da arkadaştan bir mesaj ya da telefon alabilir. Geçmişten gelen bu kişi unutmamış ve irtibata geçmek, yeniden görüşmek istiyor anlamında yorumlanır. O kişi, saati gören kişiyi hâlâ unutamamıştır ve kalbinden çıkartamamıştır anlamına da gelir. Ayrıca aşkta büyük bir şans olarak yorumlanır.

20.02 saat anlamı nedir?

Saatlerin verdiği mesajlar arasında en güzel anlamlara ve yorumlara sahip olan sayılar 20.02 saatidir. Bu ters saat görüldüğünde sevilen kişinin aklında, bu saati gören kişi ile evlenmek istediği şeklinde yorumlanabilir. Eğer karşı taraftan bir adım gelmiyorsa bu saati gören kişi harekete geçmelidir. Çünkü bu saat, sevilen kişiye doğru bir adım atılması gerektiği mesajını verir. Ayrıca bu saati gören kişinin kendisi ile yeterince ilgilenmediğini ve kendisine vakit ayırması gerektiği konusunda uyarıdır.

21.12 saat anlamı nedir?

Olumsuz anlamlara sahip olan ters saatlerden birisi de 21.12 saatidir. Bu saati gören kişiler eğer birlikte oldukları kişiden bir evlilik teklifi bekliyorsa bu beklentisini rafa kaldırmaları daha iyi olacaktır. Eğer uzaktan sevdikleri ve evlilik hayalleri kurdukları bir kişi varsa bu kişiyi daha fazla düşünmemelidirler.

23.32 saat anlamı nedir?

En olumlu ters sayılar 23.32 sayılarıdır. Saat üzerinde bu rakamları gören kişileri büyük bir aşk, aşkına karşılık ya da yakın zamanda gelecek bir teklif bekliyor demektir. Bu rakamları saatte gören kişi kimden hoşlanıyor ya da kime romantik hisler besliyorsa o kişi de aynı şeyleri kendi için hissediyordur. Yakın zamanda bir evlilik teklifi alması da mümkündür.

Bu rakamları saatte gören ve bir ilişkisi olan kişiler her an evlilik teklifi alabilirler. Flört dönemi yaşayan kişiler de artık bir adım ileri gidecekler ve uzun süreli bir ilişkiye başlayacaklardır. Bu rakamlar numerolojide bu olumlu anlamlarla yorumlanır.

Tam saatlerin anlamı nedir?

Gün içindeki yirmi dört saatlik döngü içerisinde denk gelinerek görülen saatlerin her biri başka bir anlam ve mesaj içerir. Saat falının yorumlamaları arasında tam saatler de vardır. Tam saatlerin anlamı ve yorumları şu şekildedir:

01.00 saat anlamı nedir?

Birazdan sana bir açıklama yapmak için seninle iletişime geçecek. Çok uzun bir zamandır senin hakkındaki duygu ve düşüncelerini sana açmak için hazırlık yapıyor. Uzun zamandır sana söyleyemediği her şeyi sana söylemek üzere. Bu konuda çok düşünmüş. Cesaretini toplamak için çok uğraşmış ve sonunda seninle konuşmaya karar vermiş. Ona nazik davran.

02.00 saat anlamı nedir?

Çok yakında aradığın aşkı bulacaksın. Belki hiç ummadığın bir anda aniden tanışacağın biriyle kısa zamanda yakınlaşacaksın. Daha önce yıllardır onu tanıyormuş gibi hissedeceğin biri olabilir. Uzun zamandır çok iyi tanıdığın, her zaman etrafında olan birileri yıllardır beklediğin gerçek aşkla sana yaklaşabilir.

03.00 saat anlamı nedir?

Çok yakında sana bir çıkma teklifi ya da bir davet gelecek. Bu davet ya da teklif sana çok normal gözükebilir. Ancak bu teklifin ya da davetin altında hiç de iyi niyetler yok. Dikkatli olmalısın. Bu dönemde gelen her teklifi kabul etmemelisin.

04.00 saat anlamı nedir?

Geçmişte bıraktığın biri ile yeniden görüşmen gerekecek. Bu kişi senin için çok önemli biri. Bir şekilde yollarınız ayrı düşmüş ancak çok kısa zaman içinde yeniden görüşmeye başlayacaksınız. Sana güzellikler ve iyilikler getirecek.

05.00 saat anlamı nedir?

Son zamanlarda çok düşündüğün bir konu hakkında pes etmemen gerekiyor. Sıkıntıların, zorlukların, engellerin üst üste geldiği bir dönemin içine girdin ya da girmek üzeresin. Ancak evren seni korumaya ve tüm sıkıntılarını bir bir atlatmana yardımcı olmaya hazır. Bu sebeple asla pes etmemelisin.

06.00 saat anlamı nedir?

Uzun zamandır beklediğin kişiden sevginin karşılığını alacaksın. Belki de bu konuda pes etmek ve o kişiden vazgeçmek üzeresin. Duygularını bastırmaya çalışıyor da olabilirsin. Ancak pes etmek ve vazgeçmek için doğru zaman değil. Umutlarının karşılığını almak üzeresin.

07.00 saat anlamı nedir?

Senin için monotonluktan kurtulma, yeni ve farklı şeyler yapma zamanı geldi. Son zamanlarda hep aynı şeyleri yaşıyorsun. Aynı yerlere gidiyor aynı şeyleri yiyiyorsun. Hayatında yenilikler ve değişiklikler yapman gerekiyor. Güvenli alanından çık ve değişimden korkma. Yeniliklerle birlikte evren sana çok güzel şeyler sunacak.

08.00 saat anlamı nedir?

Bu hafta senin için yenilikler ve değişiklikler içinde geçecek. Çok keskin ve hiç beklenmedik yenilikler hayatını değiştirmek için seni bekliyor olacak.

09.00 saat anlamı nedir?

Hiç ummadığın birinin sana âşık olduğunu öğreneceksin. Sana deli gibi âşık biri var. Ancak son zamanlarda iyice sabırsızlanmış. Sana tüm duygularını itiraf etmek için hazırlanıyor. Sen de hazırlıklı olmalısın.

10.00 saat anlamı nedir?

Seni sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. Bu sürprizler sana maddi hediyeler ya da manevi jestler olarak ulaşacak.

11.00 saat anlamı nedir?

Hiç beklemediğin birinden çok güzel bir hediye alacak ve çok mutlu olacaksın. Uzun zamandır istediğin, beklediğin bir hediye çok kısa zaman içinde sana gelecek.

12.00 saat anlamı nedir?

Tam şu anda hemen bir dilek tutmalısın.

13.00 saat anlamı nedir?

Sanal bir ortamda hiç ummadığın bir aşk seni bekliyor. Sosyal medyada seni uzaktan uzağa takip eden ve sana açılmak isteyen birisi var.

14.00 saat anlamı nedir?

Mesajlarında senin için bir şey var. Biri sana yanıt almak için sabırsızlandığı bir mesaj göndermiş.

15.00 saat anlamı nedir?

Dinlenmek için kendine vakit ayırman gereken bir döneme giriyorsun. Hem bedenen hem ruhen hem de zihnen rahatlamaya ihtiyacın var. Bu yüzden bol bol dinlenmelisin. Meditasyon, iyi bir uyku ya da seni rahatlatacak herhangi bir aktivite sana bu konuda yardımcı olacaktır.

16.00 saat anlamı nedir?

Senin için ve ailen için çok güzel bir dönem yaklaşıyor. Uzun zamandır konuşmayan ya da bir araya gelmeyen aile üyeleri bir araya gelebilir. Aile içi mutlu zamanlar geçirmenin tam zamanı.

17.00 saat anlamı nedir?

Hiç beklemediğin bir anda hiç ummadığın birinden bir sürpriz gelecek. Sahip olmayı uzun zamandır ve çok istediğin bir şey sana sevdiğin biri tarafından verilecek. Çok sevineceksin.

18.00 saat anlamı nedir?

Asla aklına gelmeyecek biri seni düşünüyor. Etrafına bakıp kim olduğunu bulman gerekiyor. O kişi uzun zamandır senden sana karşı olan duygu ve düşüncelerini saklıyor. Ayrıca bu kişi, seni bu hayatta en çok düşünen kişilerden birisi.

19.00 saat anlamı nedir?

Senden mesaj bekleyen biri var.

20.00 saat anlamı nedir?

Birileri sana gerçek yüzünü göstermiyor ve hakkında başkalarına kötü şeyler söylüyor. Dikkatli olmalısın.

21.00 saat anlamı nedir?

Yakınlarında olan ve seni çok seven biri, senden övgü dolu sözler duymayı bekliyor. Bu kişinin kim olduğunu bulmalı ve ona iltifat etmelisin. O mutlu olduğunda sen de mutlu olacaksın.

22.00 saat anlamı nedir?

Sosyal medyada senden haber ve mesaj bekleyen birisi var.

23.00 saat anlamı nedir?

Çok güzel haberlerle, sürprizlerle, mutlulukla dolu bir gelecek seni bekliyor. Yapman gereken tek şey biraz daha sabırlı olmak ve umudunu asla yitirmemek.