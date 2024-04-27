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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn pozlarıyla meydan okudu! "Aynı tür değiliz"

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn pozlarıyla meydan okudu! "Aynı tür değiliz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 11:57
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    Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi bulunan ve 'Barbi' lakabıyla anılan fenomen isim son pozlarıyla adeta meydan okudu. Fenomen isim şort ve bluzunu çizmeyle kombinine "Aynı tür değiliz" notunu ekledi.

    Sosyal medyada Barbi lakabıyla anılan fenomen isim Apollonia Llewellyn pozlarıyla adeta Instagram hesabından meydan okudu. Siyah üzerine beyaz kalın çizgilerden oluşan bluz ve şort takımını dizin hizasında biten çizmeleriyle tamamlayan fenomen isim gönderisine "Hayır, aynı tür değiliz" notunu ekleyince sosyal medyada bir anda ilgi topladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "Gerçekten çok güzelsin. İnsanlık için çok fazla" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu harika" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Apollonia Llewellyn
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