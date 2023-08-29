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    4. Sabah sabah soluğu ormanda aldı! Süper mini şortuyla dağ tepe dinlemedi... Cesur pozu olay yarattı

    Sabah sabah soluğu ormanda aldı! Süper mini şortuyla dağ tepe dinlemedi... Cesur pozu olay yarattı

    29.08.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Jenna Lee yine hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim sabahın erken saatlerinde ormanlık alanda spor yaparken çekilen pozlarını paylaşınca hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medyada fenomeni Jenna Lee sabah doğayla içiçe olduğu anlarda çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda süper mini şortuyla dağ tepe dinlemeden spor yaptığı anlarla gündem oldu.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Lee mini şortuyla verdiği pozların yanında koşarak ağaçlara sarıldığı ve onları öptüğü anları da paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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