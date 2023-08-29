Sabah sabah soluğu ormanda aldı! Süper mini şortuyla dağ tepe dinlemedi... Cesur pozu olay yarattı

Sosyal medyada fenomeni Jenna Lee sabah doğayla içiçe olduğu anlarda çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda süper mini şortuyla dağ tepe dinlemeden spor yaptığı anlarla gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Lee mini şortuyla verdiği pozların yanında koşarak ağaçlara sarıldığı ve onları öptüğü anları da paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.