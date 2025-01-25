Sabah tuvalete gittiğinde klozetin içinde yılan buldu! "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Lancashire bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Kacey-Leigh Moss isimli bir kadın sabah saatlerinde tuvalete gittiğinde klozetinin içinde bir yılan fark etti.

Büyük bir korkuyla erkek arkadaşı Harvey'i uyandıran Moss, "İlk başta bana inanmadı. Klozeti açınca o da gördü. Gerçekten şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Klozetin içinde tamamen sarmal gibi duruyordu. Donup kaldım" dedi.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Görüntüleri Facebook'ta paylaştıktan sonra büyük bir ilgi topladığını söyleyen Moss, "Yetkililere haber verdik. Onu yanlarında getirdikleri bir kanca ile almaya çalıştılar. Ancak kancadan kurtulmayı başardı. Bu yüzden şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Hala borularımda gizleniyor olabileceği düşüncesi beni çok kötü hissettiriyor. Çok korkuyorum. Tuvalete bile gidemiyorum. Neyse ki henüz tuvalete gitmem gerekmedi ama ihtiyacım olduğunda ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.