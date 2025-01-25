Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sabah tuvalete gittiğinde klozetin içinde yılan buldu! "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

Sabah tuvalete gittiğinde klozetin içinde yılan buldu! "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ın Lancashire bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Kacey-Leigh Moss isimli bir kadın sabah erken saatlerde tuvalete gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Klozetin kapağını açan kadın içinde bir yılan gördü. Erkek arkadaşıyla birlikte yetkililere haber verdiler ve yılan avlamak için kullanılan kancadan kaçmayı başardı.

Sabah tuvalete gittiğinde klozetin içinde yılan buldu! "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Lancashire bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Kacey-Leigh Moss isimli bir kadın sabah saatlerinde tuvalete gittiğinde klozetinin içinde bir yılan fark etti.

12

Büyük bir korkuyla erkek arkadaşı Harvey'i uyandıran Moss, "İlk başta bana inanmadı. Klozeti açınca o da gördü. Gerçekten şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Klozetin içinde tamamen sarmal gibi duruyordu. Donup kaldım" dedi.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

3

Görüntüleri Facebook'ta paylaştıktan sonra büyük bir ilgi topladığını söyleyen Moss, "Yetkililere haber verdik. Onu yanlarında getirdikleri bir kanca ile almaya çalıştılar. Ancak kancadan kurtulmayı başardı. Bu yüzden şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Hala borularımda gizleniyor olabileceği düşüncesi beni çok kötü hissettiriyor. Çok korkuyorum. Tuvalete bile gidemiyorum. Neyse ki henüz tuvalete gitmem gerekmedi ama ihtiyacım olduğunda ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

 Aldatanlar gizli mesajlar için telefonun bu özelliğini kullanıyor

Aldatanlar gizli mesajlar için telefonun bu özelliğini kullanıyor

 23 kilo verdi! Kendisi bile son halini görünce gözyaşlarını tutamadı

23 kilo verdi! Kendisi bile son halini görünce gözyaşlarını tutamadı

 2 yaşındaki oğlunu odasında bu halde buldu! 20 milyon izlendi

2 yaşındaki oğlunu odasında bu halde buldu! 20 milyon izlendi

 39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı: "İnanılmaz bir değişim"

39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı: "İnanılmaz bir değişim"
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık yılan tuvalet klozet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Tepkiler gecikmedi: Damat 8, gelin 13 yaşında...

Tepkiler gecikmedi: Damat 8, gelin 13 yaşında...

Ölüm anında ortaya çıkıyor! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Ölüm anında ortaya çıkıyor! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Oğlunun düğününde öğrendi! Gelini meğerse öz kızıymış

Oğlunun düğününde öğrendi! Gelini meğerse öz kızıymış

Poz verirken trenin altına sürüklendi! Mucizevi kurtuluş...

Poz verirken trenin altına sürüklendi! Mucizevi kurtuluş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.