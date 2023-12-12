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    4. Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra gözler ona çevrilmişti! Fenomen Almira Koçaklı yeni şubesini açıp meydan okudu... "Çakallar gitti aslan burada"

    Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra gözler ona çevrilmişti! Fenomen Almira Koçaklı yeni şubesini açıp meydan okudu... "Çakallar gitti aslan burada"

    12.12.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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    Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ile vergi kaçırma suçlarından tutuklanmasından sonra gözler güzellik merkezi olan fenomenlere çevrilmişti. 96 güzellik salonu, 21 evi, 12 arabası olduğu iddia edilen Almira Koçaklı dikkat çeken isimlerin başında yer alıyordu. Temiz ticaret yaptığını söyleyerek "MASAK beni incelesin" diyen Koçaklı sosyal medya hesabından yeni güzellik merkezi şubesinin açılış görüntülerini paylaştı.

    Dilan Polat'ın tutuklanmasının sonrasında fenomenler cephesinde sert rüzgarlar esmeye başlamıştı. Birçok fenomen inceleme altına alınırken çoğunun mal varlığına da el konulmuş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

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    Mal varlıkları dikkat çeken isimlerden biri olan Almira Koçaklı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda hem yeni güzellik merkezi şubesinin açılışını yaptı hem de hakkındaki iddialara meydan okudu.

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    "ÇAKALLAR GİTTİ"

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    Bursa İnegöl'de yeni şubesinin açılışını yaptığı görüntüleri paylaşan Koçaklı ardından ise bir diziden alınan "Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır" repliğini söyleyerek video çekti. Videosuna ise Koçaklı, "Çakallar gitti aslan burada...Babalar sözünü tutar" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    fenomen almira
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