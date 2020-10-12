Saç bakımında şaşırtan yöntem! Ihlamuru bu şekilde uygularsanız...

Saçlarınıza doğal yollarla bakım yapmak istiyor fakat hangi bitkileri kullanacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman ıhlamurla tanışma vaktiniz gelmiş de geçiyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ıhlamur bitkisiyle saçlarınızı nasıl güzelleştirebilirsiniz? İşte harika saçlara sahip olmanızı sağlayacak ıhlamurla saç bakım tüyoları...

IHLAMURUN SAÇA FAYDALARI

Vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamur saçların da direncini arttırır. İçerisinde bulanan vitaminler saçı besleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Saç derisini zararlı bakterilerden arındırarak hasar görmüş kafa derisinin onarılmasına yardımcı olur. Kafa derisinde oluşan kaşıntılara ve kuruluğa iyi gelir, kafa derisini rahatlatır. Saç köklerinin oluşumuna katkı sağlayarak saçların gürleşmesini sağlar. Saç dökülmesi problemine neden olan deri rahatsızlıklarını ve vitamin eksikliğini giderdiği için saçları korur. Bütün bunların yanı sıra doğru uygulamayla saç renginin sağlıklı ve doğal yollarla açılmasına yardımcı olur.

IHLAMUR NASIL HAZIRLANIR?

Ihlamur çayı, kurutulmuş olan ıhlamur çiçeklerinin kaynar suda demlenmesiyle elde edilir. Saç bakımında da bu çaydan yararlanacaksınız. Burada önemli olan nokta, suyun içine çiçekler eklendikten sonra suyun kaynamaya devam etmemesidir. Çünkü su kaynamaya devam ederse ıhlamurun koruyucu etkisini azaltır. Bununla birlikte saç derisindeki problemler için ıhlamur yağı da etkili bir yöntemdir.