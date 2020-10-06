Saç bandına benzeyen külotlar ağzı açık bırakıyor! Sadece kadınlar değil...

Bu zamana kadar G-stringlerinin cesaret işi olduğunu düşündüyseniz şimdi göreceğiniz modeli daha önce görmediniz demektir. Her şeyden çok bir saç bandına benzeyen külotların kimin giyeceği merak konusu olsa da üreten firma oldukça iddialı.

Çeşitli renk ve modelde üretilen çamaşırların talebine yetişmeye çalıştıklarını söyleyen yabancı firma yetkilileri, çamaşırın sadece kadınlar değil erkekler tarafından da satın alındığını söylüyorlar.

Online alışveriş yapan birkaç müşteri satın aldıkları alışveriş sitesine ise yorumlarda bulundu. Kimi, 'şaşırtıcı derecede rahat' olduklarını iddia ederken, çoğu kullanıcı stilin özellikle pratik veya giymenin eğlenceli olmadığından şikayet etti.

Bir forum gönderisinde ise şöyle yazıyor: 'Yerinde kalmıyor. Bunu 2 dakikadan fazla giyemiyorum. Paranızı boşa harcamayın ... bu ürün değersiz.'

Yorum yapanlardan biri ise erkek bir kullanıcıydı. 'Karım bundan pek hoşlanmadı ama ben onu sevdim!' yorumu dikkat çekiyordu.

Paris Hilton gibi 'cesur' olan ünlüler ise bu tür iç çamaşırlarını tercih ediyor.

