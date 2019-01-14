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Postiş birçok kadının kabusu! Ünlü ünsüz birçok kadın bu yüzden kel kalıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Saçlarınızın daha uzun ve kalın görünmesini isteyebilirsiniz ama sonuçları sizi şoke edebilir. Kadınlar tarafından oldukça tercih edilen saç uzantıları (postiş, çıt çıt) ana saçınızı sürekli çektiği için kelliğe, saç dökülmesine hatta alopesiye (saçkıran) bile neden olabiliyor.

Saç uzantıları ağır tahribata neden oluyor!

Birçok ünlü saç uzantıları nedeniyle kellikle karşı karşıya

İngiltere'de Geordie Shore adlı televizyon programının yıldızı Chloe Ferry'nin postiş kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan, son derece kırılgan ve zarar görmüş saçları şaşkına çevirdi.
Seneler boyu postiş kullanan ya da saçlarına ek yaptıranlarda görülen saç dökülmesi, kariyeri boyunca düz ve uzun postişler kullanan ünlümodelin de saçlarını kaybetmesine neden oldu. Saçlarını kaybeden ünlü model Naomi Campbell, ''saç uzantıları yüzünden saçlarımı kaybettim. Artık saçlarıma daha fazla dikkat ediyorum ancak saçımdaki kel yamalar hiçbir zaman düzelmeyecek'' diye konuşuyor.
Katy Perry de postişlerden nasibini alan ünlülerden.
Cambridge düşesi Kate Middleton'un da saçlarını daha gür göstermek için bu yöntemi kullandığı iddia ediliyor. İngiliz merkezli Dr. Nestor Demosthenous, bu saç dökülmelerinin önüne geçmek için bu uzantıların çıkarılmasını ve kafa derisine iyileşme şansı verilmesi gerektiğini söylüyor. En ağır vakalarda yani kellik durumunda ise saç ekimi yapılabileceğini ifade ediyor.
Şov yıldızı Kim Kardashian da saç kaybı yaşayan ünlülerden.
Seksi vücudu ve katıldığı tv şovlarıyla ünlenen Sophie Kasaei, ''saç uzantıları nedeniyle alopesi sıkıntısı çekiyorum. Bu saçlarımın bir daha asla geri gelmeyeceği anlamına geliyor. Saçlarıma işkence yaptığımın resmi'' diye konuşuyor.
Ünlü televizyon yıldızı Vicky Pattison saçlarının uzaması için saç derisine kan enjekte ettiriyor.
Doktor Demosthenous, ''bantlar ve klipsler zaten iyi olan saçlar için özellikle ağır olabilir. Saç uzatmalarını göz önüne alırken en önemli faktör, bağlı oldukları bölümün ağırlığına kıyasla her zaman eşit ağırlıkta olmaları gerektiğidir. Düzensiz ağırlık oranları, uzantıların çekilmesine, zarar görmesine neden olacaktır. Sabit ağırlık sadece saçın ince bir kısmı tarafından desteklenir ve köklerin sürekli çekilmesi nedeniyle kırılmasına neden olabilir'' diye konuşuyor.
Model Lindsay Lohan'ın da saçlarında ek saçların tahribatı açıkça görülüyor.
İngiliz model Ferne McCann.
Şarkıcı Britney Spears
Model Noami Campbell
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