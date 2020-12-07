Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...

Hayatın günlük koşuşturmasında, saçınız için doğru yıkama rutinini ayarlamak epey zor. Sık yıkandığında saç kurur ve kırılır, seyrek yıkandığında ise yağlı bir görünüm ve kaşıntıya neden olur. Uzmanlara göre konu hakkında tek bir reçete bulunmuyor. Doğru rutin için saç tipi ve renginden, günlük aktivitelerinize kadar pek çok etmene dikkat etmelisiniz.

SAÇ TİPİ ÖNEMLİ BİR ETKEN

Raflarda bunca farklı şampuan çeşidinin olması boşuna değil. Öncelikle yapmanız gereken saçınızın ne istediğini bilmek. Sönük saçı, hacimli saça nazaran daha fazla yıkamak gerekir. Tersine kalın telli saçları, ince telli saçlardan daha uzun süre yıkamadan kullanabilirsiniz. Kıvırcık saçlar yapısı gereği daha kurudur ve saçın doğal yağını uzun süre tutar. Düz saçlarda ise yağ kolayca kayıp gidecektir.

YAŞAM TARZI VE AKTİVİTE

Konu saçlarımız olduğunda çok fazla insanın göz önünde bulundurmadığı durum, yaşam tarzı ve günlük aktiviteleri. Ter, doğal yağların saçınızdan akmasına ve terde bulunan tuz, saç derisinde döküntüye neden olur.

PEKİ, SAÇINIZI NE SIKLIKLA YIKAMALISINIZ?

Eğer normal yapıda bir saça sahipseniz ve yağlılık veya kuruluktan muzdarip değilseniz saçınızı dilediğiniz zaman yıkama lüksüne sahipsiniz. Bunun dışında, kuru saç tipleri haftada en fazla iki kez şampuan görmeli. Yağlı bir saça sahipseniz, saçınızın daha fazla yağ üretmesine neden olan şampuan kullanmak sizi bir kısır döngüye sokabilir. Bu nedenle iki yıkama arasını uzatmak için kuru şampuan kullanabilirsiniz.