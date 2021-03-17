Sadakatsiz 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Volkan'dan Asya'ya Derin'i yıkan itiraf: Boşanmak istediğimi söyleyeceğim

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba akşamı 22. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya'ya geri dönmek isteyen Volkan'ın "Benim Asya'sız bir hayat yaşamam imkansız. Derin olmasa Asya beni affederdi" sözleri dikkat çekiyor.

"DERİN'E BOŞANMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM"

Sadakatsiz yeni bölümde Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleşiyor. Asya ve Ali'nin evine gelen Volkan, eski eşi ve oğluyla oyun oynayarak keyifli anlar yaşıyor.

Daha sonra ise Volkan Asya'ya şoke eden bir itirafta bulunuyor. Asya'nın evden kovmak istediği Volkan, "Derin yüzünden böyle davranıyorsun. Çok güzel bir akşamdı. Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" diyor. Bahçede yapılan bu konuşmaya ise o sırada gelen Derin de şahit oluyor. Volkan'ın bu sözlerini duyan Derin büyük bir yıkım yaşıyor.