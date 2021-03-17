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Sadakatsiz 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Volkan'dan Asya'ya Derin'i yıkan itiraf: Boşanmak istediğimi söyleyeceğim

17.03.2021 01:43 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde oğlu Ali ve Asya ile keyifli bir akşam yaşayan Volkan işi daha da ileri götürerek Asya'dan kendisini affetmesini istiyor. Asya, Volkan'ı evden kovmaya çalıştığı sırada ise Derin geliyor. Volkan'ın "Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" sözlerini duyan Derin büyük bir şok yaşıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba akşamı 22. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya'ya geri dönmek isteyen Volkan'ın "Benim Asya'sız bir hayat yaşamam imkansız. Derin olmasa Asya beni affederdi" sözleri dikkat çekiyor.

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"DERİN'E BOŞANMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM"

Sadakatsiz yeni bölümde Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleşiyor. Asya ve Ali'nin evine gelen Volkan, eski eşi ve oğluyla oyun oynayarak keyifli anlar yaşıyor.

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Daha sonra ise Volkan Asya'ya şoke eden bir itirafta bulunuyor. Asya'nın evden kovmak istediği Volkan, "Derin yüzünden böyle davranıyorsun. Çok güzel bir akşamdı. Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" diyor. Bahçede yapılan bu konuşmaya ise o sırada gelen Derin de şahit oluyor. Volkan'ın bu sözlerini duyan Derin büyük bir yıkım yaşıyor.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır.

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Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur.

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Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır.

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Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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