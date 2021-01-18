Sadakatsiz dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya'yı yıkan Ali gerçeği!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba akşamı 14. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Ali hakkında söylenenler Asya'yı şoke ediyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

