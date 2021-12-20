MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisi 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'yı kurtarmak için Leyla'ya saldıran kişi ortaya çıkıyor

Sadakatsiz dizisi 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'yı kurtarmak için Leyla'ya saldıran kişi ortaya çıkıyor

20.12.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 44. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Asya'ya saldıran Leyla'nın da saldırıya uğrayarak yaralanması olayının suçlusu olarak Derin gösteriliyor. Asya ise Derin'i kurtarmak için ifade vermeye hazırlanıyor. Ancak Asya'yı kurtarmak için Leyla'ya vuran kişinin Nil olduğu ortaya çıkıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 44. bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Sadakatsiz yeni bölümde Leyla ve Asya'nın başına gelenlerden Derin sorumlu tutuluyor. Derin her ne kadar bu işte parmağı olmadığını açıklasa da ona kimse inanmıyor. Asya'nın sağlık durumu düzeliyor ancak Leyla'ya kimin vurduğu konusu kafaları karıştırıyor.

Sadakatsiz 43. son bölüm final sahnesinde Asya ve Leyla kavgası! Yaralanan Asya ve Leyla'ya ne olacak?Sadakatsiz 43. son bölüm final sahnesinde Asya ve Leyla kavgası! Yaralanan Asya ve Leyla'ya ne olacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali ve Volkan’ın Aras’ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur.

61b7280cebc8301564e3a092
Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla’nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

61b7280cebc8301564e3a09c

Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır.

61b7280debc8301564e3a0a6
Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söylediKıbrıs Zafere Doğru dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Evini toplarken fark etti, milyoner oldu

Evini toplarken fark etti, milyoner oldu

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

İddialı dekolte! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

İddialı dekolte! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Göğüs dekoltesi olay oldu! Bakan bir daha baktı

Göğüs dekoltesi olay oldu! Bakan bir daha baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.