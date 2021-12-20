Sadakatsiz dizisi 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'yı kurtarmak için Leyla'ya saldıran kişi ortaya çıkıyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 44. bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Sadakatsiz yeni bölümde Leyla ve Asya'nın başına gelenlerden Derin sorumlu tutuluyor. Derin her ne kadar bu işte parmağı olmadığını açıklasa da ona kimse inanmıyor. Asya'nın sağlık durumu düzeliyor ancak Leyla'ya kimin vurduğu konusu kafaları karıştırıyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali ve Volkan’ın Aras’ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur.



Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla’nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır.



Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?



