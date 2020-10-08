Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı Caner Cindoruk küfürlere teşekkür etti!

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak çekimlerine başlanan Sadaktsiz dizisi ilk bölümüyle iddiasını ortaya koymayı başardı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakterinin yaşadığı ihanet sosyal medyada Ezel dizisini akıllara getirdi.

İlk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk ilgi gösterenlere teşekkür etti. Dizide eşini aldatan Volkan karakterini canlandıran Cindoruk kendisine küfür edenlere esprili bir şekilde cevap vermeyi seçti.

‘BEN BU KARAKTERE SÖVECEĞİM’

Başarılı oyuncu Caner Cindoruk karakteri için yapılan olumsuz eleştirilere cevap verdi. Bir izleyicinin ‘Caner Cindoruk şimdiden kusura bakmasın, ben bu karaktere çok söveceğim ama içimden’ yorumunu paylaşan ünlü isim, “Yorumlarınız, küfürleriniz için teşekkürler” yanıtını verdi.