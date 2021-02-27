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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile Derin'i Melis Sezen'den set fotoğrafı! Seren Serengil'den olay yorum

27.02.2021 03:10 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile Derin'i Melis Sezen'den set fotoğrafı! Seren Serengil'den olay yorum

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Seren Serengil ise bu kareyi paylaşarak "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumunu yaparak Cansu Dere'yi etiketledi.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in bulunduğu Sadakatsiz dizisi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakteri, Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya'nın eski eşi Volkan'la evli.

Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da sette eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Dizide Derin ve Asya'nın düşmanlığı devam ederken, Cansu Dere ise paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

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Cansu Dere, Instagram'ın hikaye kısmından, Melis Sezen ile sette çekilen fotoğrafını paylaştı.

SEREN SERENGİL'DEN OLAY YORUM!

Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını alıntılayarak kendi Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil'in yazdığı not ise olay oldu. Seren Serengil, "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullandı. Serengil paylaşımında Cansu Dere ve Melis Sezen'i de etiketledi.
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi, Cansu Dere, Melis Sezen, Seren Serengil,
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