Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile Derin'i Melis Sezen'den set fotoğrafı! Seren Serengil'den olay yorum

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in bulunduğu Sadakatsiz dizisi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakteri, Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya'nın eski eşi Volkan'la evli.

Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da sette eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Dizide Derin ve Asya'nın düşmanlığı devam ederken, Cansu Dere ise paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.



Cansu Dere, Instagram'ın hikaye kısmından, Melis Sezen ile sette çekilen fotoğrafını paylaştı.

SEREN SERENGİL'DEN OLAY YORUM!

Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını alıntılayarak kendi Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil'in yazdığı not ise olay oldu. Seren Serengil, "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullandı. Serengil paylaşımında Cansu Dere ve Melis Sezen'i de etiketledi.





