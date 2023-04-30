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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ünlü iş adamıyla yakalandı! Ünlü oyuncunun gizli aşkı bakın nasıl ortaya çıktı

30.04.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin Güçlü karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen'in gizli aşkı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu iş adamı Atilla Bingöl ile eğlenirken görüntülendi. Çiftin yakınlaştığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Erol Köse, Melis Sezen ile Atilla Bingöl'ün büyük aşk yaşadığını vurguladı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ünlü iş adamıyla yakalandı! Ünlü oyuncunun gizli aşkı bakın nasıl ortaya çıktı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Taro Emir Tekin gibi isimlerle başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Melis Sezen'in herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı. Melis Sezen, iş adamı Atilla Bingöl ile eğlenirken kameraya yakalandı.

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MELİS SEZEN'İN YENİ AŞKI İFŞA OLDU

Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan ünlü müzik yapımcısı Erol Köse çiftin aşk yaşadığını açıkladı.

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GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY

Bilinen bir restoran ile akıllı mutfaklara yönelik zincirin sahibi olan ünlü iş adamı Atilla Bingöl ile Melis Sezen'in yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı.

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Melis Sezen'in ünlü iş adamının sahibi olduğu restoranda görüntülendiği iddia edildi.

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BÜYÜK AŞKI EROL KÖSE İFŞA ETTİ

Erol Köse'nin paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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