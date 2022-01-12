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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

12.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin, 12 Ocak Çarşamba günü yayın akışında yer almaması, ''Sadakatsiz neden yok?'' ve ''Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?'' sorularını akıllara getirdi.

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaristliğini Kemal Hamamcıoğlu'nun üstlendiği Sadakatsiz dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Sadakatsiz yerine Logan: Wolverine isimli film izleyiciyle buluşacak. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle dizinin çekimlerinde aksama yaşandığı konuşuluyor. Peki Sadakatsiz dizisi neden yok?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bugün 22.45'te Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki haftalarda ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Asi TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Logan: Wolverine

22:45 Sadakatsiz TEKRAR

01:30 Logan: Wolverine

03:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR

05:30 Küçük Ağa TEKRAR

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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