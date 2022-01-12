Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaristliğini Kemal Hamamcıoğlu'nun üstlendiği Sadakatsiz dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Sadakatsiz yerine Logan: Wolverine isimli film izleyiciyle buluşacak. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle dizinin çekimlerinde aksama yaşandığı konuşuluyor. Peki Sadakatsiz dizisi neden yok?
Bugün 22.45'te Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki haftalarda ekranlara gelmesi bekleniyor.
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
11:00 Asi TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Logan: Wolverine
22:45 Sadakatsiz TEKRAR
01:30 Logan: Wolverine
03:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR
05:30 Küçük Ağa TEKRAR
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