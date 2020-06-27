Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…

Aşırı terleme ve koltuk altını jiletle alma gibi birçok neden koltuk altı kararmasına sebep olabilir. Tabii ki çözüm üretebilmek için öncelikle bu kararmaya neden olan sorunu bulmalı ve bu soruna bir çözüm yolu üretmelisiniz. Ardından ise uygun bir tedavi şekli ile bu kararmaları yok etmelisiniz. Etmelisiniz diyoruz çünkü evde uygulayacağınız basit yöntemler ile bunu siz de yapabilirsiniz. İşte koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanın çözümleri…

PATATES



Patatesin yemeklere kattığı lezzet dışında renk açıcı özelliğini bilmeyen yoktur. Özellikle hassas bir cilde sahipseniz ve limon kullanamıyorsanız patatesten faydalanabilirsiniz. Bu doğal renk açıcı olan patatesi arzunuza göre iki farklı şekilde koltuk altınıza uygulayabilirsiniz. İlk olarak patatesleri halka şekilde dilimleyin ve koltuk altınızda 5 dakika boyunca ovun. Ardından yıkayın. İkinci olarak patatesin suyunu çıkartarak uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin. Bu yöntemi günde 2 defa uygularsanız bir haftanın sonunda etkisini görmeye başlarsınız.