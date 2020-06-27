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Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koltuk altı kararması hepimiz için oldukça rahatsız edici bir durum. Hele ki yaz mevsimi geldiğinde koltuk altını açıkta bırakan kıyafetler giyilmeye başlandığında endişe dolu anlar yaşanmaya başlar. Sorun haline gelen bu durumdan birkaç malzeme ile rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte koltuk altı kararmalarınızı yok etmenin ve önlemenin yolları…

Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…

Aşırı terleme ve koltuk altını jiletle alma gibi birçok neden koltuk altı kararmasına sebep olabilir. Tabii ki çözüm üretebilmek için öncelikle bu kararmaya neden olan sorunu bulmalı ve bu soruna bir çözüm yolu üretmelisiniz. Ardından ise uygun bir tedavi şekli ile bu kararmaları yok etmelisiniz. Etmelisiniz diyoruz çünkü evde uygulayacağınız basit yöntemler ile bunu siz de yapabilirsiniz. İşte koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanın çözümleri…

PATATES

Patatesin yemeklere kattığı lezzet dışında renk açıcı özelliğini bilmeyen yoktur. Özellikle hassas bir cilde sahipseniz ve limon kullanamıyorsanız patatesten faydalanabilirsiniz. Bu doğal renk açıcı olan patatesi arzunuza göre iki farklı şekilde koltuk altınıza uygulayabilirsiniz. İlk olarak patatesleri halka şekilde dilimleyin ve koltuk altınızda 5 dakika boyunca ovun. Ardından yıkayın. İkinci olarak patatesin suyunu çıkartarak uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin. Bu yöntemi günde 2 defa uygularsanız bir haftanın sonunda etkisini görmeye başlarsınız.

NOHUT UNU

Rahatsız olduğunuz koltuk altı kararmalarınız için bir de nohut ile hazırlanan bu tarifi denemelisiniz. 2 yemek kaşığı nohut ununu, 1 yemek kaşığı yoğurt, 4 damla limon ve bir miktar zerdeçal ile birlikte karıştırın. Ardından koltuk altınıza yavaş hareketlerle ovalayarak uygulayın. Ovaladıktan sonra 30 dakika bekletin ve soğuk su ile yıkayın. Bu yöntem ile 2 haftanın sonunda değişimi görebilirsiniz.

DOMATES SUYU

Doğal renk açılardan olan domatesinde renk açıcı özelliği bulunur. Fakat içerdiği yoğun asitler nedeni ile hassas ciltlerde tepkimeye yol açabilir. Cildiniz domatese karşı herhangi bir reaksiyon göstermiyorsa, domatesi ortadan ikiye bölün ve rendeleyerek suyunu çıkarın. Çıkan domates suyunu ovalayarak koltuk altınıza uygulayın ve bir süre beklettikten sonra yıkayın.

MUZ KABUĞU

Diş beyazlatmak için tavsiye edilen muzu, bir de koltuk altı kararmalarınız için denemelisiniz. Uygulama ise aynı dişlerde olduğu gibi çok basit. Çöpe atmadığınız bir muzun kabuğunu alın ve koltuk altlarınızı güzelce ovalayın. Muz kalıntıları kurumaya başlayana kadar bekleyin. Ardından kuruyan muz kabuklarını ovalayın ve soğuk suyla yıkayarak cildinizden temizleyin

YULAF VE YOĞURT

Bu ikili sağlığa olduğu kadar cilde uygulandığında da oldukça faydalı. Karışımı hazırlamak için 1 yemek kaşığı yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı yulaf ekleyin ve masaj yaparak koltuk altınıza sürün. 5 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile koltuk altınızı durulayabilirsiniz. Cildinizi ölü derilerden arındıran ve koltuk altınızı beyazlatacak bu peelingi her gün uygulayabilirsiniz.

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