Sadece 3 malzemeyle evinizde kendi sabununuzu yapabilirsiniz

Covid-19 salgınıyla birlikte uzmanlar kişisel hijyenin önemine vurgu yapıyor. Özellikle sabunlu suyla ellerin yıkanmasının virüse karşı en etkili yöntem olduğu herkes tarafından bir gerçek. Marketlerde satılan sabunların bir kısmı kalite standartları altında oluyor. Dışarıdan almak yerine vereceğimiz tarifle sadece 3 malzemeyle dakikalar içinde sabun hazırlayabilirsiniz.

Bazı kimyasallar ellerimizi tahriş edip, yara çıkmasına neden olabiliyor. Bazıları ise içindeki esanslar yüzünden hoş olmayan kokulara sahip. Vereceğimiz tarifle tüm bu sorunları bitiriyoruz. Evde yapacağınız sabunu ister sıvı isterseniz katı olarak kullanabilirsiniz.

KATI SABUNU SIVI HALE GETİRİN!

Sıvı bir sabun elde edebilmek için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Her yerden kolayca alabileceğiniz bu üç malzeme; katı sabun, su ve herhangi bir saf yağ. Saf yağ, aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bir ürün.