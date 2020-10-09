Sadece 3 malzemeyle evinizde kendi sabununuzu yapabilirsiniz

Covid-19 salgınıyla birlikte uzmanlar kişisel hijyenin önemine vurgu yapıyor. Özellikle sabunlu suyla ellerin yıkanmasının virüse karşı en etkili yöntem olduğu herkes tarafından bir gerçek. Marketlerde satılan sabunların bir kısmı kalite standartları altında oluyor. Dışarıdan almak yerine vereceğimiz tarifle sadece 3 malzemeyle dakikalar içinde sabun hazırlayabilirsiniz.
Bazı kimyasallar ellerimizi tahriş edip, yara çıkmasına neden olabiliyor. Bazıları ise içindeki esanslar yüzünden hoş olmayan kokulara sahip. Vereceğimiz tarifle tüm bu sorunları bitiriyoruz. Evde yapacağınız sabunu ister sıvı isterseniz katı olarak kullanabilirsiniz.
Sıvı bir sabun elde edebilmek için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Her yerden kolayca alabileceğiniz bu üç malzeme; katı sabun, su ve herhangi bir saf yağ. Saf yağ, aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bir ürün.
Öncelikle elinizde bulunan katı sabunu rendelemelisiniz. Katı sabun tercih ederken saf bir sabun olmasına özen göstermelisiniz. Hem sıvı sabunun daha temiz içerikli olmasını sağlar. Hem de sabuna istediğiniz kokuyu verebilmenize imkan tanır. Saf zeytinyağı sabunu gibi sabunları tercih edebilirsiniz. Rendelediğiniz katı sabun ortalama 1 su bardağı kadar olmalı.
Ardından suyunuzu kaynatın. Su miktarı elde edeceğiniz sabunun ne kadar akışkan olmasını istediğinize bağlı olarak değişir. 1 su bardağı su tercih ederseniz jöleden daha katı bir sabun elde edersiniz. 2 su bardağı su ile ise suya yakın akışkanlıkta bir sabununuz olur. 1.5 su bardağı su hazır aldığınız sıvı sabun kıvamında bir sabun elde etmeniz için yeterli olur.
Kaynattığınız suyun içerisine rendelediğiniz sabunu azar azar ekleyin. Sabunu ekledikçe herhangi bir kaşık yardımıyla karıştırın. Suyu karıştırdıkça sabunun suyun içerisinde eridiğini göreceksiniz. Bu şekilde rendelediğiniz tüm katı sabunu içerisine ekleyin. Rendelenmiş sabun suyun içerisinde tamamen eriyene kadar karıştırma işlemine devam edin.
İçerisinde sabun erittiğiniz suyu bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Katı sabunun tamamen eridiğinden emin olun. Suyun içerisinde eriyen katı sabun, sıvı bir sabun elde etmeniz için en önemli aşama olur. Ortalama 30 dakika kadar bekledikten sonra suyun soğuduğunu görürsünüz.
Soğuyan suyun içerisine bu noktadan sonra koymanız gereken tek şey saf yağ olur. Saf yağ, sıvı sabunun istediğiniz kokuya kavuşmasını sağlar. Lavanta yağı, limon yağı, portakal yağı gibi pek çok farklı kokudaki yağları tercih edebilirsiniz. Yağ seçimi tamamen sizin tercihinize göre şekillenir. Seçtiğiniz yağdan hazırladığınız karışımın içerisine 15-20 damla kadar damlatmalısınız. Yoğun bir koku seviyorsanız yağdan daha fazla da damlatabilirsiniz. İşte tamamen temiz içerikli sıvı sabununuz hazır!
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