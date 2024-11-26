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Sadece 9 ayda 75 kilo verdi! Değişimi görenleri şaşkına çevirdi: "Kocamın tepkisi paha biçilemezdi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 15:04
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İskoçyalı Lee Clark isimli bir kadın günlük hayatını etkilemeye başlamasının ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte 186 kilogram ağırlığındayken kilo verme sürecine başladı. 9 ayda 75 kilo veren 38 yaşındaki Lee Clark, kocasının, köklü değişimden sonra yeni bir kadın gibi göründüğüne dair şaka yaptığını söyledi. Kocasının kilo verme sürecinde en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Clark, "Kocamın tepkisi paha biçilemezdi" dedi.

Sadece 9 ayda 75 kilo verdi! Değişimi görenleri şaşkına çevirdi: "Kocamın tepkisi paha biçilemezdi"

MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Kuzey Lanarkshire bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Lee Clark sadece dokuz ayda 75 kilo vererek yaşadığı muhteşem değişimi sosyal medyadan paylaştı. 186 kilogramdan 75 kilo vererek 111 kilograma kadar düşen Clark, "Beş yaşındaki kızım Skylar ile oynamakta zorlandığım için suçluluk hissettikten sonra, daha fazla eylemde bulunmaya karar verdim. İzmir'e gittim ve mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyat için 3500 sterlin (yaklaşık 152 bin 596 TL) ödeme yaptım" dedi.

KOCASI DURUMA BİR HAYLİ ŞAŞKIN

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Eşin 9 ayda 75 kilo vererek yepyeni bir bedene kavuşmasından sonra şaşkına döndüğünü ifade eden 43 yaşındaki kocası Eddie, "Adeta başka bir kadınla ilişkim var gibi. Muhtemelen arkadan insanlar 'bu kim?' diye düşünüyor. İnsanlar iki kere bakıyor çünkü çok kısa bir zaman dilimi. Geçtiğimiz Haziran ayında en yakın arkadaşlarımdan birinin düğününe gittik ve o zamandan beri onu görmemişlerdi. Son halini gördüklerinde şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemediler" diye konuştu.

SAĞLIK SORUNLARINI DA BERABERİNDE GETİRDİ

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Kilolu olduğu dönemde çok sayıda sağlık sorunu olduğunu belirten Clark, "Anne olduğumda kendimi suçlu hissettim. Onunla salıncakta veya kaydırakta oynayamadım. Oldukça fazla sağlık sorunum vardı. Uyku apnesi vardı ve oldukça yüksek sesle horluyordum. Hangi diyetleri denesem de hiçbiri işe yaramadı. Kilo verdikten sonra hayatım düzene girdi. Hiç düzenli adet görmemiştim. Yılda iki veya üç kez adet görüyorsam şanslıydım. Şimdi Şubat ayından beri saat gibi düzenli adet görüyorum. Şu an olduğum yerden memnunum. Aldığım en iyi karar bu." ifadelerini kullandı.

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İskoçya kilo verme
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