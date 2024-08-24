Sadece bir kürekle tüm timsah sürüsünü dize getirdi! Sosyal medya cesaretine hayran kaldı... Tek tek kaçırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Bir çiftçinin timsah sürüsüne elindeki kürekle meydan okuduğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Timsah çiftçisi olduğu iddia edilen adamın elindeki kürekle birlikte yürüdüğünde timsahların küreği görür görmez kaçtıkları fark edildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü timsahların küreği gördüklerinde kaçmayı öğrendiklerini iddia etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Küçük yaşlardan itibaren küreği gördüklerinde kaçmaları veya kürekle cezalandırılmaları için eğitildikleri açıkça görülüyor." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Onlara bu kadar yakın durmam imkansız" yorumunu yaptı.

Görüntünün bir timsah çiftliğinden olduğu düşünülüyor ancak çiftliğin neresi olduğu bilinmiyor.