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    4. Sadece bir kürekle tüm timsah sürüsünü dize getirdi! Sosyal medya cesaretine hayran kaldı... Tek tek kaçırdı

    Sadece bir kürekle tüm timsah sürüsünü dize getirdi! Sosyal medya cesaretine hayran kaldı... Tek tek kaçırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 13:08
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    Bir çiftçinin elindeki kürekle nehir kenarında sıra sıra duran bir timsah sürüsünü kaçırdığı anlar sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı. Görüntüleri gören kullanıcılar çiftçiyi cesaretinden dolayı takdir etmeyi ihmal etmedi. Görüntülerde timsahların küreği gördükleri anlarda büyük bir panikle kaçtıkları anlar yer aldı.

    Sadece bir kürekle tüm timsah sürüsünü dize getirdi! Sosyal medya cesaretine hayran kaldı... Tek tek kaçırdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Bir çiftçinin timsah sürüsüne elindeki kürekle meydan okuduğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Timsah çiftçisi olduğu iddia edilen adamın elindeki kürekle birlikte yürüdüğünde timsahların küreği görür görmez kaçtıkları fark edildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü timsahların küreği gördüklerinde kaçmayı öğrendiklerini iddia etti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Küçük yaşlardan itibaren küreği gördüklerinde kaçmaları veya kürekle cezalandırılmaları için eğitildikleri açıkça görülüyor." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Onlara bu kadar yakın durmam imkansız" yorumunu yaptı.

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    Görüntünün bir timsah çiftliğinden olduğu düşünülüyor ancak çiftliğin neresi olduğu bilinmiyor.

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