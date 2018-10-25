Sadece sağlığımıza değil cildimize de iyi geliyor! İşte cilt dostu besinler

YABAN MERSİNİ Bu küçük meyveler içerisindeki A vitamini sayesinde antioksidan kaynağıdır. Bol miktarda C ve K vitaminleri içerir. Cildin beslenmesi açısından oldukça faydalı vitaminlerdir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır. Cildin daha elastik olmasını sağlar. Kolajen üretimini hızlandırır. Sebum seviyesini düzenleyerek aknelerin oluşumunu engeller. ELMA Yeni moda yiyeceklerden olmayabilir ama elmanın cildinizin dostu olduğunu unutmayın. Daha canlı ve diri bir cilt için en yüksek kollajen içeren kırmızı elmayı tercih edin. KARPUZ %90'ı sudan oluşan yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz sıcak günlerde kan sulandırıcı ve bedenin su ile birlikte birçok ihtiyacını karşıladığı gibi cildimize de içeriğindeki likopen denilen madde sayesinde bakım yapmaktadır. Karpuz cildimizde içeriğindeki likopen sayesinde antioksidan bir etki yapmakta ve gözenekler ve cildin geneline bakım yapmaktadır. Cilt lekelerine karşı da etkili olan karpuz gıda olarak tüketildiğinde de dolaylı olarak cilde canlılık ve sağlık kazandırmaktadır.

MUZ Muzlar cildinizin nem dengesini korumak için hayati önem taşıyan potasyum içerir. Kuru cilt, potasyum eksikliğinin klasik bir belirtisidir. Bu nedenle günlük beslenmenize muz eklemeyi unutmayın. ANANAS Protein ayrıştırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir enzim olan Bromelain ananasta bol miktarda bulunur. Yıllardır bazı kültürlerde tıbbi bir bitki olarak kullanılan ananas deri iltaplarını ve şişmeleri gidermesi için kullanılmıştır. İçeriğinde bulunan beta karoten ile göz sağlığınızı korumaya yardımcı olan ananas, cilt, saç ve tırnak sağlığınız için de güçlendirici etkiye sahiptir. ÇİLEK ilek sadece lezzeti ile değil sağlığa faydaları ile de ön plana çıkıyor. Çileğin cilde faydaları yüksek oranda C vitamini içermesinden kaynaklanıyor. Portakal ve greyfurttan daha fazla C vitamini içeren çilek bu sayede cilt kuruluğu, zamanından önce ortaya çıkan kırışıklıklar gibi sorunları önlüyor. Çilek sadece meyve olarak yendiğinde değil maske olarak yüze uygulandığında da cilde pek çok faydası bulunuyor.

PAPAYA Amerika’nın tropikal bölgelerinde yetişen, dış görüntüsü kavuna benzeyen, çekirdekleri olan, sarı-turuncu arası renge sahip bu meyve, içindeki enzim papain sayesinde ölü derilerden kurtulmanızı sağlar. Papayayı düzenli olarak kullanır iseniz; Cildiniz daha parlak olur. Cilt üzerindeki solukluk, kuruluk gibi etkiler gözle görülür şekilde azalır. Cildiniz kendi rengine dönüşür. KİVİ Bol C vitamini içeren kivi cilde canlılık ve parlaklık verir. Vücudun kolajen üretimini artırır. Yaşlanmayı önler. U.V ışınlarından korur. Sivilceleri giderir. Saçları nemlendirir. Saçların erken beyazlamasını önler. Saçta egzamayı engeller. NAR Cilt hücrelerinin rejenerasyonunu uyarmaya yardımcı olan güçlü yaşlanma karşıtı bileşikler içeren nar çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca B5 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Bu sayede cildi tahrip eden serbest radikalleri nötralize ederek cildi korur. Nar çekirdeği yağı yeni cilt hücresi üretimini destekleyen ellagic asit, punicic asit ve omega 5 yağ asitleri içermektedir.

Tüm bu bileşenler yaşlanmanın etkilerini önemli oranda yavaşlatır ve cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur.