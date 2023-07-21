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Sadettin Saran bozulan botunu yüzerek karaya çekti! O anları paylaşıp, adeta şov yaptı

21.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, denizin ortasında talihsiz bir kaza yaşadı. Tatilde denizin ortasında botu bozulunca yüzerek botu karaya çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan 58 yaşındaki Saran'ın videosu kısa sürede gündem oldu.

Magazinsel isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettiren ünlü iş insanı Sadettin Saran, denizde yaşadığı tahlihsiz bir olayla gündeme geldi. Botu denizin ortasında bozulan Sadettin Saran, harekete geçti.

58 yaşındaki Saran, denizin ortasında mahsur kalınca botu kendisine bağlayarak yüzerek karaya çekti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Saran, "Kurda neden boynun kalın demişler 'işimi kendim görürüm ondan' demiş" notunu düştü.

Sadettin Saran 1

Beslenmesine ve sporuna özen gösteren 58 yaşındaki Sadettin Saran'ın bu görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Saran'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Sadettin Saran 33 paylaşım

Saran, geçtiğimiz günlerde spor salonunda paylaşım yaparak kaslarını da gözler önüne sermişti.

Sadettin Saran 4 sppor salonu

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