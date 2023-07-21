Sadettin Saran bozulan botunu yüzerek karaya çekti! O anları paylaşıp, adeta şov yaptı

Magazinsel isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettiren ünlü iş insanı Sadettin Saran, denizde yaşadığı tahlihsiz bir olayla gündeme geldi. Botu denizin ortasında bozulan Sadettin Saran, harekete geçti.

58 yaşındaki Saran, denizin ortasında mahsur kalınca botu kendisine bağlayarak yüzerek karaya çekti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Saran, "Kurda neden boynun kalın demişler 'işimi kendim görürüm ondan' demiş" notunu düştü.

Beslenmesine ve sporuna özen gösteren 58 yaşındaki Sadettin Saran'ın bu görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Saran'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Saran, geçtiğimiz günlerde spor salonunda paylaşım yaparak kaslarını da gözler önüne sermişti.





