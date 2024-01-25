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    4. Sadist kardeşlerden korkunç istismar! Hayvanlara işkence yaparken videoya çektiler... "Bu görüntüler sonsuza kadar benimle kalacak"

    Sadist kardeşlerden korkunç istismar! Hayvanlara işkence yaparken videoya çektiler... "Bu görüntüler sonsuza kadar benimle kalacak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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    Kristen ve Todd Cooper isimli iki kardeş hayvanlara işkence ederken çekilen videolarının ortaya çıkmasından sonra tutuklandı. Kardeşlerin cep telefonundan çıkan görüntülerde geyik ile tavşanlara işkence ederek onları sakatladıkları, cinsel istismara maruz bıraktıkları ve onları parçaladıkları anlar yer aldı. Bir veteriner, bunun 24 yıllık kariyerinde gördüğü en kötü hayvan istismarı vakası olduğunu söyledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin New Forest bölgesinde yaşayan Kristen ve Todd Cooper isimli iki kardeş hayvanlara işkence yaptığı anları cep telefonuyla kaydetti. İkilinin cep telefonlarının ele geçirilmesinden sonra ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Mahkemeye çıkan ikiliden 24 yaşındaki Kristen bir hayvana gereksiz acı çektirme suçunu 7 kez gerçekleştirdiğini söyledi. 29 yaşındaki Todd ise eylemi 1 kez gerçekleştirdiğini söyledi.

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    "KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ HAYVAN İSTİSMARI"

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    24 yıllık bir veteriner görüntüleri izledikten sonra dehşete düştüğünü söyleyerek, "Bu görüntüler sonsuza kadar benimle kalacak. Şimdiye kadar izlediğim en korkunç şeydi. Kariyerimde gördüğüm en kötü hayvan istismarı" dedi.

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    İngiltere hayvan istismar
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