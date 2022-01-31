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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, ne iş yapıyor? Benan Kocadereli kaç yaşında ve nereli?

31.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Ocak 2022'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile evlenmek için eşi Benan Kocadereli'den boşanmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında detaylar merak edildi. Benan Kocadereli, Mahmutyazıcıoğlu hakkında, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım, ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalp hepinize teşekkür ediyorum" paylaşımı yapmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, ne iş yapıyor? Benan Kocadereli kaç yaşında ve nereli?

Ünlü isim Ece Erken ile 7 ay önce evlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta silahlı saldırıya kurban gitti. Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin kim olduğu araştırılıyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Kocadereli'nin iki kızı bulunuyor. İşte merak edilenler...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli, aracının sağ ve sol aynasını kırdığı için Ece Erken'den şikayetçi olmuştu. Olayın yaşandığı zamanlarda Kocadereli ile Mahmutyazıcıoğlu evliydi ve Ece Erken'in ile Mahmutyazıcıoğlu'nun ilişkisi olduğu söyleniyordu. Bunun sonucunda Kocadereli Erken'e, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı. Benan Kocadereli hakkında fazla bilgi yer almıyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, ne iş yapıyor? Benan Kocadereli kaç yaşında ve nereli?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

1980 Riza doğumlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu 42 yaşında hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı, birden fazla firmanın hukuk danışmanlığını yaptı. 1 sene boyunca Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile Haziran 2021'de evlenmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nın ölmeden önce "Lütfen beni kurtarın." dediği söylendi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, ne iş yapıyor? Benan Kocadereli kaç yaşında ve nereli?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU KİM ÖLDÜRDÜ?

Olaya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir"


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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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