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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun soyadını silen Ece Erken tepkilere kızdı

15.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatısonrası reddi miras yapan Ece Erken, Instagram'da soyadını güncelledi. Kocasının soyadını silen ünlü sunucu bu hareketiyle eleştirilince isyan etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun soyadını silen Ece Erken tepkilere kızdı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi sunucu Ece Erken reddi miras ardından yeni bir hamle yaptı.

Erken, eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya geldi. Daha önce "Eşimin saatini bile istediler!" diyen ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabında yer alan 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı. Ece Erken, bu durumu fark eden bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" yanıtını verdi.

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ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etti.

Ekran Alıntısı

Eşine olan aşkını dile getiren Ece Erken, "Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz." dedi.

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