Türk Sanat Müziği şarkıcısı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO Show'un ardından Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün yüzüne ne oldu? Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izi ne? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SAFİYE SOYMAN'IN HAYAT ARKADAŞI FAİK ÖZTÜRK'ÜN YÜZÜNE NE OLDU?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un konuklarından Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izini gören kişiler bu izin neden olduğunu merak etti. Konuya ilişkin alınan bilgiye göre Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izi düşmesi sebebiyle gerçekleşti.

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olduğu için farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğdu. Çankaya Lisesi'nde okudu ve liseyi yarım bıraktı. Sonrasında bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

59 yaşındaki Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı albümünden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk ayrıca Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

3 Mart 1961, Bolu doğumlu Safiye Soyman 61 yaşındadır. Liseyi bitirdikten sonra müzik dersleri alıp radyo sınavlarına giren Soyman, sınavları kazandı. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı ve bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif aldı. 35 yaşında Maksim'de sahne aldı ve ardından, memuriyetten istifa edip şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Safiye Soyman'ın ilk evliliğinden Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı 1999'dan beri iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşıyor. Neden evlenmedikleriyle alakalı Safiye Soyman şu yanıtı vermişti: "Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."

SAFİYE SOYMAN'NIN ALBÜMLERİ

2020 - Nerede Kalmıştık

2016 - Bir Yorum da Benden

2014 - İşte Benim Dünyam

2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

2010 - Safiye Soyman - İlahiler

2008 - İkinci Bahar

2008 - Herkes Dinlesin

2006 - Yine Benden Dinleyin

2004 - Birde Benden Dinleyin

2002 - Hani Gittin Ya

1998 - Sevenler Gece Ağlar

1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

1995 - Söz Veriyorum

1993 - Aşk Olsun Sana

1992 - Bahse Girerim

1990 - Hesabım Var

SAFİYE SOYMAN'NIN SİNGLE'LARI

2020 - "Merhem"

2020 - "İlle de Sen"

2020 - "İkimiz Bir Fidanız"

2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)

2019 - "Özüme Döndüm Ben"

2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)

2017 - "Harmadan Gel"

2017 - "Erik Dalı"

PROGRAMLAR

2006 - Sabahlara Şenlik

2008 - Hep Seni Aradım

2012 - Safiye & Faik Trende

2014 - Pişir Yedir Kazan (Jüri)

2017 - Dünya Güzellerim

2018 - Demet Akbağ ile Çok Aramızda

2021 - Gelinim Mutfakta

