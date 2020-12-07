Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! Yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca açıklamasında, "SAMSUN, ANTALYA ve ORDU'DA yüksek risk devam ediyor. KONYA ve TRABZON'DA artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." dedi.

SAMSUN, ANTALYA ve ORDU'DA yüksek risk devam ediyor. KONYA ve TRABZON'DA artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020

"BU İLLER YAKIN TAKİBİMİZ ALTINDA"

Bakan Koca açıklamasında ayrıca, "Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık." ifadelerini kullandı.

Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. pic.twitter.com/ACuyK3GuUQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020



