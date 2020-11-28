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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yerini acı hatıralar alabilir

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yerini acı hatıralar alabilir

28.11.2020 19:00 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yerini acı hatıralar alabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Dostlarınıza açtığınız kapıdan görünmez misafir girebilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Hatırlı kahvelerin yerini acı hatıralar alabilir. Dostlarınıza açtığınız kapıdan GÖRÜNMEZ MİSAFİR girebilir. En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun."

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