Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yerini acı hatıralar alabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Hatırlı kahvelerin yerini acı hatıralar alabilir. Dostlarınıza açtığınız kapıdan GÖRÜNMEZ MİSAFİR girebilir. En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun."
Hatırlı kahvelerin yerini acı hatıralar alabilir. Dostlarınıza açtığınız kapıdan GÖRÜNMEZ MİSAFİR girebilir. En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun. pic.twitter.com/nVWGEiR3Wx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020